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«Бавария» разорвала «Барсу». Ключевая роль Шупо-Мотинга (да!) и тотальный кризис идей Хави в атаке

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Разбор Вадима Лукомского.

«Бавария» обыграла «Барселону» на «Камп Ноу» (3:0). Из-за победы «Интера» в раннем матче против «Виктории» встреча потеряла турнирное значение еще до стартового свистка. Этот фактор не мог не повлиять на содержание матча, но у провала «Барсы» были и структурные причины, которые интересно разобрать (особенно на контрасте с сильной игрой в Мюнхене).

В составе «Барсы» нашлись места Эктору Бельерину, Маркосу Алонсо (в роли центрального защитника) и Франку Кессье. Неожиданной была и номинальная позиция Педри на левом фланге, хотя Хави уже пробовал его в этой роли против «Атлетика». 

Главная потеря у «Баварии» – Мануэль Нойер. В остальном Юлиан Нагельсманн выпустил оптимальное сочетание (да-да, в последние недели Эрик Шупо-Мотинг часть старта «Баварии» – теперь живите с этим). Два изменения относительно последнего матча в Бундеслиге – Нуссаир Мазрауи справа в защите и Садьо Мане слева в атаке. 

Шупо-Мотинг сыграл ключевую роль в прохождении прессинга «Барсы». В первом матче такой опции не было

В первой встрече «Барселона» создала кучу проблем «Баварии». Первый тайм матча в Мюнхене явно остался за командой Хави. Ключевой особенностью плана был агрессивный прессинг, который не оставлял Нойеру вообще никаких коротких вариантов в первой стадии, а игры через дальние «Бавария» избегала (тогда пробовали план без чистых нападающих – не было адресата). 

«Барса» постаралась повторить тот план, но теперь «Бавария» была в другой конфигурации. В роли адресата для прохождения прессинга в один пас был Шупо-Мотинг. Упрощение игры было удобно и для второго кипера Свена Ульрайха, который не способен пасовать под давлением на уровне Нойера.

«Барса» идет в давление, закрывая все короткие варианты (как в первом матче):

Один пас на Шупо-Мотинга разбивает давление и вынуждает команду бежать назад:

В первой встрече аналогичные эпизоды приводили к потерям «Баварии» или хотя бы к безадресным пасам вперед после неудачных попыток пройти давление. А тут даже попыток часто не было – перебрасывали одним пасом, чтобы было неудобно «Барсе» (учитывая, сколько человек они отправляли в первую волну давления).

Оба гола «Баварии» в первом тайме подчеркнули эту проблему и были наказанием за смелый прессинг. В первом случае прошли через Шупо-Мотинга (кстати, блестяще справился с ролью – много и продуктивно играл в касание):

Во втором случае «Бавария» выиграла подбор и после этого провела атаку на скорости. Но суть проблемы была аналогичной – высокая линия защиты, огромная группа игроков «Барсы» отрезана из-за участия в прессинге:

В первом матче прессинг «Барсы» был настолько же смелым, но бил в догматичность «Баварии» при выходе в атаку. Выгода для каталонцев перевесила риски. Сейчас же прессинг стал обузой. Крайне странное решение от Хави, так как выход Шупо-Мотинга и большая гибкость «Баварии» в первой стадии прямо легко читались – в последние недели команда Нагельсманна играет именно так. 

«Барса» в атаке – просто катастрофа. Первый удар с игры на 58-й минуте (при 0:2)

Самый болезненный индикатор провала «Барселоны» – беспомощность в атаке. Первый удар в сторону ворот «Баварии» с игры хозяева организовали только на 58-й минуте при 0:2. До этого была попытка Роберта Левандовского со штрафного (то есть один удар, даже если учесть все попытки). 

«Бавария» в прессинге и позиционной обороне акцентированно закрывала центральное направление. В узкой позиции располагались сразу два вингера – и Гнабри, который играл по центральному защитнику, и Мане, у которого такой функции не было:

Это буквально толкало «Барсу» строить игру через фланги. Но и справа, и слева возникали проблемы. Сначала рассмотрим любимое направление команды Хави – сторону Дембеле.

Важнейшую роль в нейтрализации этой зоны сыграло решение Хави выпустить Франка Кессиэ в роли правого центрального полузащитника. Механизмы доставки мяча Дембеле сильно пострадали. Кессиэ проседал и в скорости принятия решения, и в качестве передач, и в отвлекающих рывках.

Тут Кессиэ выиграл единоборство у Мане. Есть возможность развернуться и бросить Дембеле в забег по флангу:

Кессиэ находит другой вариант – пас назад Бускетсу, который подставляет команду под новую волну давления:

Тут решение бросать Дембеле в забег еще более очевидно, но Кессиэ до упора старается тащить мяч сам, что позволит Мане его догнать и вступить в отбор:

А вот один из удачных проходов Дембеле. Обычно правый центральный полузащитник (Гави) делает рывок, который уводит полузащитника соперника (и создает дополнительный вариант, если Дембеле решит пасовать – мало ли). Кессиэ не успевает за атакой:

Усман все должен делать сам, а Франк до конца эпизода просто бежит трусцой и наслаждается дриблингом партнера:

Вторая важная деталь в этой зоне – монументальный оборонительный перфоманс Мане. Сенегалец собрал 7 попыток отбора, 2 перехвата, 5 заблокированных передач. Часто он так быстро садился в оборону, что сам встречал Дембеле (а Дэвис страховал), в иных эпизодах Садьо помогал Дэвису:

На левом краю сформировавшихся связей в этом сезоне еще и не построено, чтобы их можно было разрушить. Если судить по набору качеств игроков, которые там вышли, Педри должен был уходить в центр, а Алекс Бальде создавать ширину. 

На практике были проблемы с выбором момента для этих простых маневров. Педри открылся между линий и получил мяч (в идеале Бальде уже должен быть выше него и создавать вариант):

Из-за опоздания Бальде Левандовски опускается налево, чтобы создать вариант, но скорости и правильной структуры в атаке уже нет:

Иногда вариант слева был привлекательным, но его просто игнорировали. Например, в этой атаке «Барсе» удалось вытянуть соперника на правую сторону поля, а Бальде три раза акцентированно просил мяч (в конце уже даже бесился, что нет паса):

Результат: «Барса» доставила мяч на Бальде, но слишком поздно и неудобным пасом. «Бавария» уже успела сместиться. 

*** 

Пожалуй, самый безнадежный матч «Барселоны» в этом сезоне. Пропорцию тактических проблем и фактора потери мотивации до стартового свистка каждый может оценить сам.

Мне кажется, что победа над «Баварией» могла бы стать хорошим символическим достижением – индикатор прогресса (с результатами в топ-матчах пока туго – даже такой ценился бы) и благодарность фанатам (домашний матч). Поэтому для меня все-таки первичны тактические ошибки Хави.

Хави уже год тренирует «Барсу». Разбираем, что у него получилось, а что пока нет

Барселона Испания – Бавария Германия 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10 Мане, 0:2 – 31 Шупо-Мотинг, 0:3 – 90 Павар.
Барселонатер Стеген, Бельерин, Алонсо, Кунде (Эрик Гарсия, 68), Бальде, Бускетс (Ферран Торрес, 58), Кессиэ, де Йонг, Педри (Рафинья, 59), Левандовски (Торре, 82), Дембеле (Фати, 68).
БаварияУльрайх, Мазрауи (Станишич, 79), Упамекано (Павар, 63), де Лигт, Дэвис, Горетцка (Забитцер, 46), Киммих, Шупо-Мотинг (Мюллер, 63), Мане, Гнабри, Мусиала (Гравенберх, 67).
Предупреждения:
Мазрауи (16), Горетцка (23), Упамекано (35), Бускетс (41).

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Фото: REUTERS/Nacho Doce

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