«Бавария» разорвала «Барсу». Ключевая роль Шупо-Мотинга (да!) и тотальный кризис идей Хави в атаке

Разбор Вадима Лукомского.

«Бавария» обыграла «Барселону» на «Камп Ноу» (3:0). Из-за победы «Интера» в раннем матче против «Виктории» встреча потеряла турнирное значение еще до стартового свистка. Этот фактор не мог не повлиять на содержание матча, но у провала «Барсы» были и структурные причины, которые интересно разобрать (особенно на контрасте с сильной игрой в Мюнхене).

В составе «Барсы» нашлись места Эктору Бельерину, Маркосу Алонсо (в роли центрального защитника) и Франку Кессье. Неожиданной была и номинальная позиция Педри на левом фланге, хотя Хави уже пробовал его в этой роли против «Атлетика».

Главная потеря у «Баварии» – Мануэль Нойер. В остальном Юлиан Нагельсманн выпустил оптимальное сочетание (да-да, в последние недели Эрик Шупо-Мотинг часть старта «Баварии» – теперь живите с этим). Два изменения относительно последнего матча в Бундеслиге – Нуссаир Мазрауи справа в защите и Садьо Мане слева в атаке.

Шупо-Мотинг сыграл ключевую роль в прохождении прессинга «Барсы». В первом матче такой опции не было

В первой встрече «Барселона» создала кучу проблем «Баварии». Первый тайм матча в Мюнхене явно остался за командой Хави. Ключевой особенностью плана был агрессивный прессинг, который не оставлял Нойеру вообще никаких коротких вариантов в первой стадии, а игры через дальние «Бавария» избегала (тогда пробовали план без чистых нападающих – не было адресата).

«Барса» постаралась повторить тот план, но теперь «Бавария» была в другой конфигурации. В роли адресата для прохождения прессинга в один пас был Шупо-Мотинг. Упрощение игры было удобно и для второго кипера Свена Ульрайха, который не способен пасовать под давлением на уровне Нойера.

«Барса» идет в давление, закрывая все короткие варианты (как в первом матче):

Один пас на Шупо-Мотинга разбивает давление и вынуждает команду бежать назад:

В первой встрече аналогичные эпизоды приводили к потерям «Баварии» или хотя бы к безадресным пасам вперед после неудачных попыток пройти давление. А тут даже попыток часто не было – перебрасывали одним пасом, чтобы было неудобно «Барсе» (учитывая, сколько человек они отправляли в первую волну давления).

Оба гола «Баварии» в первом тайме подчеркнули эту проблему и были наказанием за смелый прессинг. В первом случае прошли через Шупо-Мотинга (кстати, блестяще справился с ролью – много и продуктивно играл в касание):

Во втором случае «Бавария» выиграла подбор и после этого провела атаку на скорости. Но суть проблемы была аналогичной – высокая линия защиты, огромная группа игроков «Барсы» отрезана из-за участия в прессинге:

В первом матче прессинг «Барсы» был настолько же смелым, но бил в догматичность «Баварии» при выходе в атаку. Выгода для каталонцев перевесила риски. Сейчас же прессинг стал обузой. Крайне странное решение от Хави, так как выход Шупо-Мотинга и большая гибкость «Баварии» в первой стадии прямо легко читались – в последние недели команда Нагельсманна играет именно так.

«Барса» в атаке – просто катастрофа. Первый удар с игры на 58-й минуте (при 0:2)

Самый болезненный индикатор провала «Барселоны» – беспомощность в атаке. Первый удар в сторону ворот «Баварии» с игры хозяева организовали только на 58-й минуте при 0:2. До этого была попытка Роберта Левандовского со штрафного (то есть один удар, даже если учесть все попытки).

«Бавария» в прессинге и позиционной обороне акцентированно закрывала центральное направление. В узкой позиции располагались сразу два вингера – и Гнабри, который играл по центральному защитнику, и Мане, у которого такой функции не было:

Это буквально толкало «Барсу» строить игру через фланги. Но и справа, и слева возникали проблемы. Сначала рассмотрим любимое направление команды Хави – сторону Дембеле.

Важнейшую роль в нейтрализации этой зоны сыграло решение Хави выпустить Франка Кессиэ в роли правого центрального полузащитника. Механизмы доставки мяча Дембеле сильно пострадали. Кессиэ проседал и в скорости принятия решения, и в качестве передач, и в отвлекающих рывках.

Тут Кессиэ выиграл единоборство у Мане. Есть возможность развернуться и бросить Дембеле в забег по флангу:

Кессиэ находит другой вариант – пас назад Бускетсу, который подставляет команду под новую волну давления:

Тут решение бросать Дембеле в забег еще более очевидно, но Кессиэ до упора старается тащить мяч сам, что позволит Мане его догнать и вступить в отбор:

А вот один из удачных проходов Дембеле. Обычно правый центральный полузащитник (Гави) делает рывок, который уводит полузащитника соперника (и создает дополнительный вариант, если Дембеле решит пасовать – мало ли). Кессиэ не успевает за атакой:

Усман все должен делать сам, а Франк до конца эпизода просто бежит трусцой и наслаждается дриблингом партнера:

Вторая важная деталь в этой зоне – монументальный оборонительный перфоманс Мане. Сенегалец собрал 7 попыток отбора, 2 перехвата, 5 заблокированных передач. Часто он так быстро садился в оборону, что сам встречал Дембеле (а Дэвис страховал), в иных эпизодах Садьо помогал Дэвису:

На левом краю сформировавшихся связей в этом сезоне еще и не построено, чтобы их можно было разрушить. Если судить по набору качеств игроков, которые там вышли, Педри должен был уходить в центр, а Алекс Бальде создавать ширину.

На практике были проблемы с выбором момента для этих простых маневров. Педри открылся между линий и получил мяч (в идеале Бальде уже должен быть выше него и создавать вариант):

Из-за опоздания Бальде Левандовски опускается налево, чтобы создать вариант, но скорости и правильной структуры в атаке уже нет:

Иногда вариант слева был привлекательным, но его просто игнорировали. Например, в этой атаке «Барсе» удалось вытянуть соперника на правую сторону поля, а Бальде три раза акцентированно просил мяч (в конце уже даже бесился, что нет паса):

Результат: «Барса» доставила мяч на Бальде, но слишком поздно и неудобным пасом. «Бавария» уже успела сместиться.

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Пожалуй, самый безнадежный матч «Барселоны» в этом сезоне. Пропорцию тактических проблем и фактора потери мотивации до стартового свистка каждый может оценить сам.

Мне кажется, что победа над «Баварией» могла бы стать хорошим символическим достижением – индикатор прогресса (с результатами в топ-матчах пока туго – даже такой ценился бы) и благодарность фанатам (домашний матч). Поэтому для меня все-таки первичны тактические ошибки Хави.

Фото: REUTERS/Nacho Doce