«Айнтрахт» – команда-трансформер с левым защитником в ключевой роли (Костич – топ). В контратаках в ЛЕ им не было равных

Разбор Вадима Лукомского.

«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» по пенальти в финале Лиги Европы (1:1 до серии). Финал получился драматичным и местами приятным для просмотра, но обошелся без тактического триллера. В этот раз интереснее разобрать не конкретную игру, а путь команды Оливера Гласнера к триумфу.

Начнем с очевидного вопроса: как 11-е место в Бундеслиге сочетается со вполне заслуженной победой в еврокубке?

Победа над «Барсой» – главный спектакль «Айнтрахта». Это не совпадение – с такими соперниками им удобнее

На самом деле ситуация даже радикальнее, чем кажется на первый взгляд. По ожидаемым очкам «Айнтрахт» даже не 11-й, а 14-й в Бундеслиге. То есть не получится сказать, что сильная команда из-за невезения провалила сезон в чемпионате, но круто собиралась на топовые матчи в Европе.

В Бундеслиге «Франкфурт» – действительно непримечательная и посредственная команда. Именно в рамках рисунка игры, который им предлагается в большинстве встреч Бундеслиги. Да, парадокс «Айнтрахта» строится именно на контрасте между удобным и неудобным рисунком игры . Конечно, такое понятие применимо почти к любой команде, но ни у кого оно не достигает таких крайностей.

В Лиге Европы «Айнтрахт» выбился в финал с самой трудной сеткой плей-офф с 2008-го. С этого сезона аналитическая компания 21st Club ведет свой клубный рейтинг. По средней трудности соперника «Франкфурту» нет равных:

Модель тут помогает поместить сетку плей-офф в контекст и сравнить с прошлыми сезонами, но мощь соперников можно ощутить и через простое перечисление – «Бетис» (5-е место в Ла Лиге), «Барселона» (2-е место в Ла Лиге) и «Вест Хэм» (7-е место в АПЛ). Все противники из двух сильнейших чемпионатов Европы – все проводят достойный сезон.

«Айнтрахт» уничтожил их на контратаках. Лишь с «Вест Хэмом» рисунок был иным – там немцы так и не показали свою мощь, продрались за счет деталей – в первом матче повезло с плохой реализаций «Вест Хэма»; а во втором – с ранним удалением.

С «Бетисом» и «Барселоной» команда Гласнера кайфовала, получив комфортные условия . В обоих случаях залогом успеха стали выездные матчи с 65%+ владения у соперника. В обоих случаях они создавали огромную долю моментов в быстрых атаках. В обоих случаях «Франкфурт» мог побеждать крупнее.

Завязанный на этой особенности контраст чуть менее прослеживается и во внутреннем чемпионате. В Бундеслиге «Айнтрахт» на 6-м месте в таблице гостевых матчей, но 16-й – по домашним. Проще говоря, чем смелее играет соперник, тем удобнее «Франкфурту» . По количеству быстрых атак, которые завершаются ударом или касанием внутри чужой штрафной, команда Гласнера на 3-м месте в «Бундеслиге».

«В определенных условиях мы можем обыграть любого. В этом сезоне мы побеждали в Мюнхене и Барселоне. Наша система хорошо работает против трудных соперников», – рассказывал вингер Йенс Петтер Хауге.

А вот более подробный анализ от спортивного директора клуба Маркуса Креше: «Как правило, в Бундеслиге – особенно в домашних матчах – мы встречаемся с оппонентами, который обороняются глубоко, вынуждая нас искать решения на чужой трети поля. Пространства перекрыты, играть становится непросто, а в роли контратакующей команды выступает сам соперник.

Все иначе, когда у нас есть открытое пространство. Если соперник играет в более атакующей манере, мы можем играть через переходные эпизоды – нам проще в таком футболе, чем при взламывании соперника на его трети».

«Франкфурт» не любит владеть мячом, но обожает открытые матчи. Схема помогает устраивать им перестрелки

Интересная особенность контратакующих побед «Франкфурта» в том, что команда играет вторым номером, но не ставит автобус . Наоборот, устраивает перестрелки, в которых оказывается острее. То есть сценарии с владением у соперника нужен им, чтобы получить пространство для контратак, а не чтобы вымучивать результат, стоя у своих ворот.

Если соперник забирает мяч (следовательно, пространство для отрывов есть), команда Гласнера не выжидает у своих ворот, а, наоборот, делает все, чтобы в матче было максимальное количество переходов мяча и ошибок. Соперник тоже получает шансы ловить «Франкфурт» на моментах дезорганизованности, но ставка делается на то, что «Франкфурт» лучше накажет в таких условиях.

Олицетворением этого замысла служит схема «Айнтрахта». Команда встречает позиционные атаки соперника в 5-4-1, но не садится слишком глубоко:

Скриншоты сделаны в InStatScout

В этой схеме «Айнтрахт» не выжидает, а проявляет агрессию каждый раз, когда мяч на флангах.

В такие моменты очень резко выдвигается крайний защитник, а оставшиеся перестраиваются на четверку:

Вот аналогичная трансформация, но на другом фланге по ходу этой же атаки. В этот раз завершится отбором и классической для «Франкфурта» контратакой:

Дополнительный бонус такого подхода: часто игроком, который начинает контратаку, становится латераль – Костич или Кнауфф. Во-первых, оба здорово тащят мяч на пространстве. Во-вторых, это означает, что тройки атакующих игроков (как минимум) создает им варианты. В случае, если бы мяч отбирал/перехватывал игрок без дриблинга терялся бы ритм. В случае, если бы отбирал кто-то из атакующих игроков, на одного футболиста меньше поддерживало бы атаку.

Схожая трансформация происходит и при высоком прессинге – тогда схема переходит в 4-2-4, где одним из игроков в последней линии становится крайний защитник (в этом примере Кнауфф):

Такой подход рождает моменты в обе стороны – если пройти первую линию давления, получится опасная атака соперника. Очень многое в игре «Франкфурта» завязано на четкости маневров при трансформации схемы и на выборе момента для начала активной фазы давления. В данном случае все закончилось высоким отбором и опаснейшим моментом в штрафной «Бетиса»:

Филип Костич – левый латераль и мозг команды

В составе «Айнтрахта» есть звезда, о которой стоит поговорить отдельно – Филип Костич. Он бросается в глаза еще до стартового свистка матчей – при взгляде на составы. Левый защитник под 10-м номером.

Кажется, эта нестандартная деталь на интуитивном уровне побуждает за ним следить – и серб не разочаровывает:

Вот список параметров, в которых Костич лидирует – переводы, разрезающие пасы, навесы, предударные действия, пасы в штрафную, точные навесы . Все так или иначе завязаны на игре в пас, но обратите внимание, насколько разные по типажу передачи ему подвластны. Здесь и работа плеймейкера, и прямая угроза разных типов. Особенно впечатляет лидерство по пасам в штрафную:

Космический отрыв от второго места подчеркивает, насколько сильно игра команды заточена на Филипа. Также очевиден его любимый прием – в каждый из последних 4 сезонов Бундеслиги (включая нынешний) Костич входил в топ-2 по количеству точных подач с игры. Уровень его подач – топовый.

Еще одно качество, которое не так просто измерить цифрами, подмечал Гласнер: «Филип обладает выдающимся даром замечать и находить пасом свободного игрока в центре. Он делает это, даже если находится под серьезнейшим давлением. И не только замечает, но и достаточно одарен технически, чтобы исполнить нужный пас».

С точки зрения статистики передачи, которые возвращают мяч с фланга в центр на свободного партнера, не фиксируются отдельно, но с точки зрения развития атак они категорически важны.

Для «Айнтрахта» Костич – ключевой элемент любимого сценария (связывает контратаки и нестандартными решениями находит партнеров) и единственное светлое пятно при неудобном сценарии (дают ему мяч, он вешает – какие-то моменты возникают).

Еще одно важное качество – поставленный удар. 7 сезонов подряд Костич не опускается ниже планки в 4 гола (мощно для его позиции). В этом сезоне, кроме этих голов, было 8 ударов, которые создавали ситуацию под добивание.

В общем, для «Айнтрахта» – огромная удача, что такой топ до сих пор в команде (уже четвертый сезон). Ближе всего к уходу он был этим летом. В конце лета Костич очень хотел в «Лацио» – даже бойкотировал тренировки и отказывался играть в одном матче.

«Лацио» хотел завершить сделку, «Айнтрахт» на фоне желания игрока был готов к переговорам, но история сенсационно заглохла с формулировкой «не получили официального предложения». Сначала «Лацио» обвинил немецкий клуб во лжи, но позже выяснилось, что «Лацио» просто отправил официальное предложение не на ту почту – вместо окончания «eintrachtfrankfurt.de» использовали «eintrachtfranfurt.de».

Из-за опечатки Костич остался в «Айнтрахте». Из-за Костича «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы.

В позиционных атаках тоже помогает схема-трансформер. Постепенно команда становится вариативнее

Важно отметить, что описанные механизмы – и топовый Костич – были построены при прошлом тренере Ади Хюттере . Нельзя недооценивать его вклад в успех. Гласнер вернулся к его схеме и футболу после неудачных экспериментов на старте кампании. Его заслуга – в мотивации и микроменеджменте в конкретных матчах.

Но один важный апгрейд «Франкфурт» получил буквально зимой. В команду ворвался арендованный у «Дортмунда» Ансгар Кнауфф. Теперь оба фланга несут более прямую угрозу. Кнауфф не так вариативен, как Костич, но у него очень мощные проходы с мячом. Это дает возможность трансформировать схему на любом из флангов.

Трансформация происходит через крайних центральных защитников, которые подключаются по флангу и по эпизоду становятся крайними защитниками:

Так выглядит тепловая карта левого ЦЗ Эвана Ндика – по действиям с мячом он больше похож на левого защитника:

Справа – на фланге Кнауффа – играет Альмами Туре. Трансформация в правого защитника его более явная:

Этот прием не стоит переоценивать. Позиционная атака в команде точно не выдающаяся, но в ключевой отрезок вчерашнего матча в середине второго тайма «Айнтрахт» владел мячом за 60%, атаковал именно таким образом и все-таки организовал моменты.

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Подытожим. «Айнтрахт» – это:

• категорическая зависимость от игры вторым номером – возможно, самая явная в Европе;

• но не автобус – им неинтересно выжидать ошибку, им интересно вскрывать пространство;

• возможно, самая зависимая от своего левого защитника команда мира – частично из-за мощи Костича, который давно перерос клуб;

• команда-трансформер – переходы с пятерки на четверку и обратно отлажены почти идеально со времен Хюттера. Это не просто интересная для изучения тактическая фишка, а правда важнейший инструмент команды во всех стадиях.

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij; a href=»http://globallookpress.com»>globallookpress.com/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik; East News/JORGE GUERRERO / AFP