Он собрал каркас чемпионского «Байера», а теперь бодается с Мойесом в «Вест Хэме»

Денис Пузырев учится ловить жемчуг у мастера.

«Байер» – очевидный фаворит четвертьфинала Лиги Европы с «Вест Хэмом». 41 матч без поражений во всех турнирах – просто фантастика! И «Вест Хэм» Дэвида Мойеса не выглядит той волшебной силой, которая способна противостоять леверкузенской магии.

Но мы-то знаем из сказок и мифов, что даже у бессмертными героев всегда найдется какая-то неочевидная уязвимость. Как пятка у Ахилла, пораженная стрелой троянского царевича Париса.

И, кажется, у «Вест Хэма» есть претендент на роль Париса – человека, который как никто другой знает об уязвимостях «Байера». Это технический директор лондонского клуба Тим Штейдтен – бывший руководитель скаутской службы «Байера», которого немецкие медиа называли Perlentaucher – «Ловец жемчуга». Именно он в ручном режиме собирал нынешний состав «Байера», отыскивая перспективных молодых звезд за пределами чемпионатов из топ-5.

Но ему хотелось стать не просто «ловцом жемчуга», а капитаном корабля, на который этот жемчуг поднимают: самому принимать решения. В «Байере» это сделать невозможно –должность, о которой мечтал Штейтден, занимал его приятель Симон Рольфес. Для нового карьерного шага Штейтден выбрал самую богатую и сложную лигу мира.

Штейдтен еще до больших клубов использовал искусственный интеллект для подбора игроков

Штейтден и Рольфес знакомы с детства – оба выросли в Бремене, играли за детские команды, а в 2000-м пересеклись в молодежке «Вердера». Но затем их карьерные орбиты радикально разошлись. Рольфес (он на два года младше) стал звездой Бундеcлиги, легендой «Байера» и сыграл 26 матчей за сборную Германии, с которой становился призером Евро-2008 и ЧМ-2010.

Тим Штейтден же съездил на год в МЛС, затем вернулся в Германию, где играл за команды 3-4 дивизионов и завершил карьеру в 29 лет. В 2008-м он переехал в Бремен, где устроился в «Вердер» скаутом для детских команд. Несколько лет работал, подыскивая юные таланты, пока тренером «Вердера» не назначили украинца Виктора Скрипника.

Воспитанник «Днепра» Скрипник отлично знал Штейтдена – большую часть игровой карьеры он провел в Бремене, а затем много лет работал в системе клуба с молодежными командами, для которых Штейтден подбирал ему игроков. Став главным тренером, Скрипник пригласил Штейтдена возглавить аналитический отдел, который разбирал для него предстоящих соперников, а затем и главой скаутской службы.

К моменту повышения у Штейтдена уже была репутация цепкого скаута: в 2012 году он смог на сезон привезти в Бремен 21-летнего Кевина де Брюйне, которому не находилось места в «Челси» ни при Виллаш-Боаше, ни при Де Маттео, ни при Бенитесе. А в «Вердере» бельгиец сразу стал основным, наколотив за сезон 10 мячей и продемонстрировав огромный потенциал.

В 2016-м новым боссом Штейтдена стал Франк Бауманн, назначенный спортивным директором «Вердера». В одном из интервью, отвечая на вопрос об удачной трансферной кампании бременского клуба, он рассказал, что подписания – заслуга главы скаутского отдела Штейтдена, назвав того «Ловцом жемчуга». С тех пор это прозвище прилипло к менеджеру.

У Штейтдена в тот период действительно было несколько больших удач на трансферном рынке – из «Арсенала» удалось за 5 млн подписать молодого Сержа Гнабри, не заигравшего у Венгера. В «Копенгагене» за 2 млн евро был куплен Томас Дилэйни, которого через два года продали в Дортмунд за 20 млн евро. Из «Эвертона» пришел провалившийся в АПЛ Дэви Классен. За него заплатили рекордные для «Вердера» 13,5 млн евро, но Классен сразу стал лидером и капитаном команды.

Три упомянутых трансфера иллюстрируют ключевые направления поисков, которых всегда придерживался Штейтден. Это либо перспективные молодые таланты за разумные деньги (Гнабри), либо состоявшиеся игроки из нетоповых лиг, за которыми не так пристально следят большие клубы (Дилэйни), либо потенциальные звезды с проблемами в нынешних клубах (Классен).

Сам Штейтден признавался, что большую роль в его успехе как скаута сыграло использование компьютерных программ, построенных на аналитике больших объемов данных для подбора игроков. «Как-то раз в 2016-м я получил имэйл от парня, который сказал, что представляет маленькую местную компанию Just Add AI (JAAI), экспериментирующую с использованием искусственного интеллекта в различных сферах, – вспоминал Штейтден в одном из интервью. – Тогда это было совсем новой темой, но мне предложение показалось интересным, и я пригласил его на встречу. Гендиректор JAAI Ролан Беккер пришел к нам на стадион, и я как-то быстро понял, что из его идеи может получиться что-то по-настоящему инновационное для скаутской службы».

Спортивный отдел «Вердера» разработал 20 базовых метрик для каждой из позиций на поле, учитывая которые программа значительно сужает площадь поиска, обрабатывая данные по игрокам от сервисов Opta Sports и Impact. Дальше начинается более точечная работа с возможными кандидатами, в которой также участвует компьютер. Но Штейтден говорит, что программа лишь вспомогательный элемент для скаутов. Важный, но не ключевой.

«Помимо статистики очень важны факторы, которые компьютерная программа не может учитывать, – говорит Штейтден. – Какой характер у игрока? Как он реагирует на поражения? Какие у него взаимоотношения в команде? Например, когда я еду на какой-то матч просматривать игрока, я прихожу заранее, потому что меня интересует поведение этого игрока во время разминки. Компьютер упрощает, оптимизирует многие процессы, но успех приносит правильное сочетание разных подходов к подбору игроков».

Как Штейдтен собирал чемпионский «Байер»

Переход в более богатый и амбициозный по сравнению с «Вердером» «Байер» стал логичной ступенью в карьере Штейтдена. Он стал не просто главой скаутского отдела, который готовит аналитические записки по кандидатам, но и получил полномочия вести переговоры от имени клуба.

Еще одним преимуществом новой работы стал более крупный бюджет на трансферы. Теперь Штейтдену не обязательно надо было искать игроков за 2-5 миллионов евро. Но это подразумевало и большую ответственность: неудача малоизвестного игрока, купленного практически бесплатно, могла бы остаться незамеченной, но провал трансфера в пару десятков миллионов евро – это персональная ошибка менеджера, который настоял на его подписании.

Но Штейтден в «Байере» ошибок практически не допускал. В первое же трансферное окно он подписал 20-летнего защитника Эдмунда Тапсобу из португальской «Витории Гимараэш». Молодой буркиниец стоил 20,2 млн евро – огромный риск, потому что к тому времени его опыт исчерпывался полутора сезонами в Португалии. Но он оправдался – в последующих четырех сезонах Тапсоба стал столпом обороны «Байера», а его трансферная стоимость выросла вдвое.

Еще за меньшие деньги был куплен центральный полузащитник Экзекиль Паласиос, который в составе «Байера» вырос в ключевого игрока центральной зоны и стал чемпионом мира со сборной Аргентины.

Следующий сезон стал не менее продуктивным. Штейдтен привез в Левекузен из «Селтика» 20-летнего Джереми Фримпонга всего за 11 млн евро. Сегодня он считается важнейшим оружием «Байера» и одним из лучших атакующих защитников мира. Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро.

Особо дерзким стало подписание 17-летнего Флориана Вирца из молодежки «Кельна». Штейтден со времен Бремена отлично знал рынок юных футболистов и настоял на подписании Вирца, хотя с соседями из «Кельна» (города стоят на противоположных берегах Рейна почти напротив друг друга) у «Байера» было соглашение о запрете переманивать игроков молодежных команд. «Кельн» возмущался, но «Байер» ответил: никакого нарушения договора нет, так как Вирца они подписывают для взрослой команды.

Самым рискованным был трансфер Патрика Шика – за чешского форварда «Роме» заплатили 26,5 млн евро. Там у Шика откровенно не пошло: 3 гола в Серии А за два сезона и роль железного запасного под Джеко и Эль-Шаарави. Полностью раскрыть себя в «Байере» Шик, пожалуй, пока не смог – мешают травмы. Однако когда чех здоров, он отрабатывает по полной: именно его голы в концовках обоих матчей с «Карабахом» спасли «Байер» от вылета и вывели в четвертьфинал ЛЕ.

Предмет особой гордости Штейтдена – трансфер молодого защитника Пьеро Инкапиэ перед сезоном 2021/22 – еще одного твердого игрока основы чемпионского «Байера». 18-летнего парня скауты заметили, когда вели Мойзеса Кайседо. Тот с юниорских лет считался большим талантом, а Инкапиэ был его одноклубником по эквадорскому «Индепендьенте дель Валье». Кайседо в итоге перехватил «Брайтон», а за Инкапиэ продолжили наблюдение – его тогда только начали подпускать к основе эквадорского клуба.

Летом 2020-го года Инкапиэ перешел в аргентинский «Тальерес». Первые игры в более серьезной лиге подтвердили – вся собранная аналитика подтверждается игрой на более высоком уровне. Это был один из немногих случаев, когда Штейтден не полетел лично за игроком – о трансфере договорились онлайн. «Нельзя было терять не минуты, у меня было ощущение, что его в любой момент могут увести конкуренты», – объяснял Штейтден. За Инкапиэ заплатили скромные 6,35 млн евро. Сегодня игроком, чья стоимость оценивается в 35 млн евро интересуются крупнейшие европейские клубы, включая «Ливерпуль», «Милан», «Ньюкасл».

Вообще, фирменный стиль Штейтдена – лично отправиться за игроком, которого он собирается подписать. Фотографии из салона частного самолета, на котором он везет новичка в компании агента для завершения трансфера, стали фишкой Штейтдена, как Here we go инсайдера Фабрицио Романо.

Штейдтен ушел из «Байера» год назад, посчитав миссию выполненной: он собрал клуб-чемпион

Из нынешней основы «Байера» более половины игроков найдены и подписаны Штейтденом. Из тех, к подписанию которых он не имел отношения: вратарь Лукаш Градецки и защитник Джонатан Та, пришедшие в клуб до него, и трансферы нынешнего сезона – Гранит Джака, Алехандро Гримальдо, Виктор Бонифасе, Йонас Хофманн.

Были у него и относительные неудачи: например трансфер Сердара Азмуна из «Зенита», который не закрепился в основе и ушел в аренду в «Рому». Уход иранца из «Зенита» сопровождался скандалом в российских медиа: писали, что Азмун чуть ли не тайно сбежал в Германию с зимних сборов в Дубаи. По словам Штейтдена все было не так: «Мне очень давно нравился Азмун, я интересовался им еще в «Вердере», но он стоил очень дорого. И когда в «Байере» возникла возможность его подписать, я лично полетел на сборы «Зенита» и провел незабываемый день на яхте владельца русского клуба [Штейтден не уточнил, кого он имеет в виду – Sports] , и мы там обо всем договорились».

Весной 2023 года Штейтден заявил, что покидает «Байер». В интервью немецким медиа он объяснял причины «У нас прекрасные отношения с Симоном Рольфесом. Мы изначально договаривались, что я создам в «Байере» скаутский отдел: он соберет команду из молодых игроков с большим потенциалом, которая сможет претендовать на победу в Бундеслиге и успешные выступления в Лиге Чемпионов. И я убежден, что выполнил миссию – такая команда уже есть. Да, пока нет результата, который бы нас удовлетворил. Но это нормально, когда речь идет о молодой команде – тут ошибки неизбежны. Но я все сделал правильно, просто подождите год-другой».

Уход до окончания сезона он объяснил желанием сделать паузу перед следующим большим шагом в карьере. «Последние 20 лет моей жизни состояли из бесконечных перелетов и встреч, и я счастлив, что могу несколько недель не думать о трансферах и полностью посвятить себя семье. К тому же «Байер» ждет очень важное трансферное окно. Если бы я доработал до конца сезона, мог бы возникнуть конфликт интересов с клубом, где я дальше продолжу карьеру».

Штейтден говорил, что пока не договорился с новым клубом, но не скрывал, что следующим местом его работы станет АПЛ. «Лондон – это сердце европейского футбола, центр, где удобнее всего работать специалисту по подбору игроков».

За год до этого его имя уже связывали с «Челси», где новый владелец Тодд Боули затеял глобальную перестройку. Перед сезоном 2023/24 инсайдеры отправляли Штейтдена в «Тоттенхэм», но он удивил многих, выбрав «Вест Хэм».

Война и примирение с Дэвидом Мойесом

Многие до сих пор воспринимают «Вест Хэм» как крепкого середняка АПЛ с уровнем на 6-7 места, чтобы выступать в еврокубках. С точки зрения спортивных результатов все так и есть. Однако амбиции владельцев «Вест Хэма» куда выше. И для них есть основания: команда из Лондона выступает на втором по вместимости в лиге стадионе, который заполняется каждый матч. У «Вест Хэма» есть большая база болельщиков и история. И деньги – клуб стабильно входит в топ-20 самых богатых клубов рейтинга Football Money League компании Deloitte. По уровню трат на трансферы за последние 10 сезонов «Вест Хэм» опережает «Ливерпуль», но при этом уровень спортивных достижений клубов за этот период просто несопоставим.

Владельцы «Вест Хэма» резонно решили, что источник проблем – отсутствие системного подхода к формированию команды. Это и так было очевидно всем: например,«Вест Хэм» потратил огромные деньги на покупку форвардов – Аллера, Скамакки, – но в нападении продолжали играть переученные вингеры Антонио и Боуэн.

Продажа перед началом этого сезона за огромные деньги Деклана Райса давала «Вест Хэму» отличную возможность начать фундаментальную перестройку команды. Нужен был только архитектор, который бы грамотно распорядился деньгами и сформировал долгосрочную стратегию. На эту роль был выбран Штейтден, ведь в «Байере» он решал практически идентичную задачу – переформатировать клуб с ресурсами, сделав из вечного неудачника силу, с которой всем придется считаться.

Штейтену пообещали карт-бланш на подбор новых игроков в «Вест Хэм», и для него это было важным фактором при выборе места работы. «Мне нужно чувствовать, что мое слово имеет вес. Это должна быть функция, в которой я могу что-то реализовать и изменить», – говорил он в интервью перед подписанием контракта.

Но в договоре с «Вест Хэмом» был один нюанс, которого Штейтден не учел: у тренера Дэвида Мойеса, который сохранил место в клубе благодаря победе в Лиге Конференций, осталось право вето при подписании новичков.

Начало сезона-2023/24 болельщики «Вест Хэма» встречали в ужасе – за три дня до старта АПЛ клуб оставался единственным в лиге, кто не подписал ни одного новичка. Пресса недоумевала: у «Вест Хэма» очевидные проблемы с составом после ухода Райса и Скамакки, есть большие деньги на новых игроков – но где же покупки?

Уже потом инсайдеры рассказали, что Штейтден и Мойес радикально разошлись во взглядах на трансферную политику. Шотландец считал, что ставку надо сделать на игроков с опытом игры в АПЛ. Болезненные неудачи с приглашением дорогостоящих Аллера, Скамакки, Влашича привели Мойеса к мысли, что игрок без понимания Англии плохо адаптируются к футболу АПЛ и их покупка – это лотерея. Мойес передал Штейтдену список потенциальных новичков, в котором основными целями были Харри Магуайр, Скотт Мактоминей, Джеймс Уорд-Прауз и Армандо Броя.

Штейдтену этот список совершенно не нравился. Он считал, что Магуайр, конечно, может принести пользу сейчас, но покупка возрастного англичанина не вписывалась в его концепцию развития клуба. Из всех пожеланий Мойеса он удовлетворил только одно – подписав Уорд-Прауза из вылетевшего «Саутгемптона».

В то же время кандидатуры Штейдтена на ключевую после ухода Райса позицию опорника блокировал Мойес. Он применил право вето в отношении полузащитника «Монако» и сборной Франции Юссуфа Фофана и выступавшего в «Ювентусе» Дениса Закарии. Ситуация становилась патовой: пока менеджеры спорили, конкуренты уводили перспективных новичков. Так, например, случилось с Коулом Палмером – его сначала хотели включить в сорвавшуюся сделку по переходу в «Манчестер Сити» Лукаса Пакета, а затем рассматривали возможность отдельного трансфера. Но «Челси» воспользовался заминкой и перехватил у «Вест Хэма» свою главную в этом сезоне звезду.

Ходили слухи, что из-за конфликта с Мойесом Штейдтен может психануть и уйти. Но немец дожал упрямого шотландца. Когда стало очевидно, что без новых игроков «Вест Хэм» ожидает катастрофа, клуб в течение недели провел четыре трансфера, которые в Англии признали блестящими. Помимо Уорд-Прауза «Вест Хэм» купил в «Аяксе» опорника Эдсона Альвареса и атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса, а также греческого защитника «Штутгарта» Константиноса Мавропаноса, вытеснившего из основы протеже Мойеса Найефа Агерда. Все они, кроме Уорд-Прауза, были кандидатурами Штейдтена, и все стали важнейшими игроками «Вест Хэма» в этом сезоне.

Правда, купить форварда «Вест Хэм» не успел – перед закрытием трансферного окна Штейдтен рванул на своем джете в Бразилию за экс-форвардом «Зенита» Юри Алберто, но договориться на флажке уже не успел.

И самое удивительное в этой истории, что после такого драматичного начала работы Штейдтен и Мойес смогли подружиться. По крайней мере их часто показывают вместе за разговорами на бровке перед играми АПЛ, а недавно камера выхватила парочку в ложе на товарищеском матче Англия – Бразилия на «Уэмбли».

Клубные инсайдеры говорят, что Штейдтен даже не возражает против продления контракта Мойеса, который заканчивается после этого сезона. Но с одной оговоркой – больше никаких прав вето: все решения о трансферах «Вест Хэма должен принимать исключительно он.

После анонса об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля»английские издания написали , что клуб хочет Штейдтена на роль спортивного директора. Это привлекательно еще и из-за желания «Ливерпуля» пригласить на замену Клоппу Хаби Алонсо – ведь Штейдтен был тем самым человеком, который рекомендовал его на пост главного тренера «Байера».

Но Штейдтен уже опроверг слухи. «Я испытываю эйфорию от каждой игры и каждой тренировки, потому что чувствую, что нахожусь сейчас в правильном месте, – заявил Штейдтен в интервью немецкому изданию NWZ online – Я готов нести ответственность за перемены, которые будут происходить в «Вест Хэме», и для этого мне нужен контроль над процессами трансформации. Я уверен, что Дэвид Мойес смог оценить насколько важна моя работа благодаря трансферам, которые мы совершили. И нам многое предстоит сделать. Реструктуризация состава – это процесс, который занимает 4-5 лет, и я готов пройти этот путь в «Вест Хэмом», сделав из него другой клуб».

