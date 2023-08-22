69 комментариев

Денис Пузырев проверил мандаты.

Депутаты Госдумы с каждым годом становятся все более активными спикерами в спорте. Fan ID, возвращение пива на стадионы – их голоса крайне сильно влияют и на внешний вид, и на деньги российского спорта, но рамками законотворчества депутаты не ограничиваются. Они высказываются про МОК и допуск/недопуск российских спортсменов на Олимпиаду, про иностранцев в клубах и многое другое, а особо активный парламентарий как-то предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

На Sports.ru за год выходит более 1000 новостей с цитатами депутатов, под ними – лавины комментариев. А мы по-прежнему мало знаем об устройстве спортивного блока Госдумы – кто и как именно влияет на законы, как эти люди пришли к такой работе (далеко не всегда за спорт отвечают бывшие спортсмены).

Денис Пузырев разобрался.

За 2 года Госдума приняла шесть законов, связанных со спортом. Один из них – про Fan ID

В начале – небольшой ликбез об устройстве Госдумы и роли депутатов.

Избранные в Госдуму должны записаться в один из профильных комитетов, через которые рассматривают законопроекты, относящиеся к той или иной сфере. Сейчас таких комитетов 32, нас интересует комитет по физкультуре и спорту (в прошлом созыве с ними вместе были туризм и молодежная политика, дальше их разделили).

Часто депутаты выбирают комитет исходя из профессионального опыта, чтобы работать с темами, в которых они лучше всего разбираются. Но это не обязательное условие, и комитет по спорту – наглядное подтверждение. Из девяти профессиональных спортсменов, прошедших в нынешний состав Госдумы, в профильный комитет попали лишь трое: боксер Дмитрий Пирог, хоккеист Владислав Третьяк и биатлонист Антон Шипулин. Еще двое – Сергей Бурлаков и Рима Баталова – представляют паралимпийское движение. Всего в комитете по физкультуре и спорту 12 человек.

Остальные спортсмены работают с законопроектами иного профиля: Светлана Журова и Ирина Роднина в комитете по международным делам, Николай Валуев занимается туризмом, Сергей Чепиков в комитете по государственному строительству и законодательству, Вячеслав Фетисов и Артур Таймазов – в комитете по экологии и природным ресурсам.

Профильный комитет – важнейшее звено в структуре Госдумы. Все законопроекты поступают на имя председателя Госдумы, дальше его аппарат определяет профильный комитет, который и становится ответственным за прохождение документа. Сначала он отсылает законопроект в правовое управление Госдумы, которое проверяет его на соответствие нормам конституции. Если все в порядке, документ попадает в Совет Госдумы, он определяет примерные сроки рассмотрения.

Далее текст законопроекта поступает в правительство, администрацию президента, министерства, законодательные собрания регионов. Они в течение месяца должны ознакомиться с проектом и внести предложения и замечания. После этого работает только комитет – на эти заседания часто приглашают заинтересованные стороны, которых коснется закон в случае принятия. По итогам таких встреч комитет рекомендует всей Госдуме или принять закон, или отклонить. В большинстве случаев эта рекомендация сильно влияет на итоги голосования.

Законодательная нагрузка у всех сфер разная. Комитет по физкультуре и спорту – в числе тех, кто работает в облегченном режиме. Судите сами: по данным официального сайта Госдумы, с начала работы этого созыва осенью 2021 года приняли 1295 законов. Из них через комитет по физкультуре и спорту прошли лишь шесть (то есть 0,46%). Пять из шести подготовили не депутаты-спортсмены, а правительство РФ. Один из них вы прекрасно знаете – это закон о Fan ID.

Другие – гораздо менее резонансные. Например, закон «Об инсайдерской информации в спорте». Это достаточно формальный документ, принятый в рамках международных обязательств России по борьбе с договорными матчами. Также были приняты законы об интеграции спортивной системы присоединенных территорий к общероссийской. Это касается, например, признания в России спортивных разрядов и квалификационных категорий тренеров и судей, выданных Украиной. Также приняты правительственные законопроекты о расширении полномочий РУСАДА и регулировании норм при физподготовке военнослужащих.

Единственный законопроект, внесенный самими депутатами (авторы – все члены комитета по спорту) и принятый Госдумой, позволяет спортивным федерациям запрашивать информацию у букмекерского регулятора о случаях, когда пари заключает действующий игрок или тренер – для предотвращения игры на инсайдах.

Еще девять законопроектов, рассмотренных комитетом за два года, были отклонены Думой в первом чтении. В работе комитета находятся еще 14 законопроектов, 13 не дошли до первого чтения. Среди отклоненных, к примеру, был правительственный документ о льготном визовом режиме для иностранцев, которые должны были приехать в Санкт-Петербург на финал Лиги чемпионов в мае 2022 года.

Именно этому законопроекту были посвящены три из шести выступлений Романа Терюшкова (члена комитета по физкультуре и спорту) с думской трибуны. Все эти выступления состоялись 16 февраля 2022 года. С тех пор на пленарном заседании Терюшков выступал лишь однажды. В медийном поле он оказался куда более активным.

Роман Терюшков. Входил в руководство «Молодой гвардии», руководил Балашихой, дружил с Романом Широковым

Роман Терюшков, 43 года, фракция «Единая Россия», в Госдуме с 2021 года

Вы наверняка узнали Романа Терюшкова как лицо футбольных «Химок», но изначально он строил именно политическую карьеру – спорт стал в ней лишь очередной ступенькой.

Терюшков получил образование по специальности «экономика и управление» в Московском государственном агроинженерном университете и планировал стать руководителем свиноводческого комплекса или масложирового комбината. «Однако интерес к общественным наукам, а именно к политологии и социологии, взял верх», – признался он на персональном сайте.

Реализовать эти интересы 26-летнему Терюшкову помогла работа в «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), молодежной организации партии. «Прошел путь от простого активиста до руководителя центрального штаба МГЕР», – пишет Терюшков в автобиографии. Однако, по информации с партийного сайта «Единой России», «простым активистом» Терюшков если и был, то совсем недолго. Уже в 2006 году, вскоре после вступления в МГЕР, он стал заместителем начальника центрального штаба, а спустя год этот штаб возглавил.

Такой стремительный рост в партийной молодежке вполне объясним. Семья Романа связана с «Единой Россией» с момента основания партии. Его отец Игорь Терюшков был делегатом учредительного съезда «ЕР» в 2001 году и с тех пор активно взаимодействует с высокопоставленными чиновниками. С начала нулевых он возглавляет Межрегиональную Промышленную Корпорацию «Экорециклинг», объединяющую предприятия, специализирующиеся на вывозе, утилизации и переработке мусора. Также Терюшков-старший возглавляет экспертные советы по мусору при Госдуме, Совете Федерации, Торгово-Промышленной Палате и т.д.

В автобиографии Терюшков основной заслугой времен «Молодой гвардии» называет участие в разработке программы молодежного парламентаризма в Москве. По его словам, эта программа «до сих пор является кузницей кадров молодых специалистов для исполнительной и законодательной ветвей власти».

Однако первая широкая известность пришла к нему по другому поводу. Осенью 2011 года имя Терюшкова всплыло в расследовании ныне несуществующего портала OpenSpace.ru, посвященном делу об избиении журналиста Олега Кашина (* – признан в России иностранным агентом), на тот момент – популярного спецкора газеты «Коммерсант».

В начале ноября 2010 года на Кашина* было совершено нападение во дворе дома в центре Москвы, где он снимал квартиру. Двое неизвестных избили его железными прутами – всего было нанесено 56 ударов. Нападение на известного журналиста имело огромный резонанс: работавший тогда президентом России Дмитрий Медведев пообещал, что «преступники будут найдены и наказаны». Однако шло время, а результатов расследования обществу не предъявляли. Тогда к нему подключились издания со связями в силовых структурах. Они начали публиковать инсайды о ходе расследования.

«Следствию стало известно, что накануне нападения Терюшков «пробивал» сведения о месте жительства Олега. На допросе он заявил, что делал это для того, чтобы позвать журналиста в пресс-тур», – сообщал OpenSpace.

В марте 2011 года Терюшков покинул МГЕР, о чем организация сообщила на официальном сайте с формулировкой «в связи с письменным заявлением о добровольном выходе из членов ВОО «Молодая гвардия Единой России». При этом Терюшков сменил номер телефона и место жительства – никто не знал, где его найти. Источники OpenSpace в МГЕР сообщили, что исчезновение бывшего лидера связано с «делом Кашина*». Якобы незадолго до исчезновения некие люди вывозили Терюшкова в лес на беседу.

Олег Кашин (* – признан иностранным агентом) в беседе со Sports.ru рассказал, что впервые фамилию Терюшкова услышал на допросе в качестве потерпевшего: «Следователь спросил меня, знаю ли я человека по имени Роман Терюшков, и сообщил, что этот человек пытался пробить мой адрес по полицейским базам через знакомых силовиков. Историю с похищением я тоже слышал от подруги Терюшкова. Она обратилась ко мне, опасаясь за его жизнь, и уверяла, что Роман вообще ни при чем в деле о покушении».

Имена участников нападения на Кашина* стали известны лишь в 2014 году, спустя почти 4 года после инцидента. Ими оказались сотрудники службы безопасности петербургского завода «Ленинец», принадлежавшего Анатолию Турчаку, отцу экс-руководителя МГЕР Андрея Турчака.

В 2015 году в интервью «Коммерсанту» один из фигурантов «дела Кашина*» Александр Мешков рассказывал об эпизоде с «похищением Терюшкова». По его словам, это было не похищение, а часть следственных действий: «Весной 2011 года какие-то люди в масках затолкали его в машину в Москве, увезли в какой-то поселок, там угрожали и требовали сознаться, зачем он искал Кашина*, – рассказывал он. – Я с ним [Терюшковым] встретился, он был ужасно напуган. Про нападение он ничего не знал».

После ухода из МГЕР Терюшков больше года работал на отца – в должности главного инженера мусорной корпорации «Рециклинг». А оттуда в 2012 году перешел на госслужбу – сначала возглавил муниципалитет московского округа Головинское, а еще через год оказался в руководстве Балашихи, которую называет родным городом.

В должности заместителя главы администрации Балашихи Терюшков отвечал за взаимодействие с городскими общественными организациями. Но в замах он ходил недолго и вскоре возглавил администрацию города, заключив контракт на 5 лет. В этой должности он занимался многим – от решения проблем обманутых дольщиков до проведения последних звонков в школах. В городских форумах балашихинцы шутили: «Непонятно, кто у нас реальный руководитель – Терюшков или Максимов (глава городского округа Балашихи и непосредственный начальник Терюшкова – Sports.ru)?»

Следующим этапом карьеры Романа Терюшкова стал пост министра спорта Московской области. До него эту должность занимал известный в 1990-х спортивный комментатор Олег Жолобов, переведенный с приходом Терюшкова в ранг «советника по спорту».

Вероятно, получить назначение в областное правительство помогли старые связи: губернатор Московской области Андрей Воробьев много лет возглавлял исполком «Единой России» и, в частности, курировал партийные проекты, в том числе и «Молодую гвардию», где Терюшков был одним из лидеров.

«Считаю Андрея Юрьевича [Воробьева] своим наставником, у него многому учусь: быть системным человеком, государственником. Андрей Юрьевич – грамотный управленец, крепкий хозяйственник, мудрый политик. Мы все члены одной большой команды РОССИЯ», – восхищался будущим начальником Терюшков за три месяца до назначения на должность.

На посту подмосковного министра Терюшков развил активную деятельность. Продвигал программу открытия новых спортивных объектов – от ледовых дворцов и бассейнов до ФОКов и скейт-парков. Всего, по данным официального сайта депутата, за семь лет в Подмосковье построили и ввели в эксплуатацию 160 спортивных объектов, не считая придомовых площадок.

Случались и накладки. В феврале 2015 года Терюшков вместе с олимпийским чемпионом по боксу Александром Поветкиным поучаствовал в торжественной церемонии открытия боксерского клуба имени Виктора Карпухина в Истре. Обычное мероприятие обернулось скандалом из-за личности Карпухина, чьим именем назвали новый клуб.

В конце 1980-х Карпухин был подающим надежды боксером и даже становился обладателем Кубка СССР в весовой категории до 75 кг. В 1990-м его наставник, известный тренер Виктор Агеев создал в США профессиональный боксерский клуб Soviet Professional Athlete Resources (SPAR), укомплектованный боксерами из СССР. Карпухин был одним из первых боксеров, приглашенных в этот клуб. Но в США у него не сложилось.

«Карпухин обладал прекрасными боксерскими качествами и мог подняться очень высоко. Однако травма носа и, как следствие, постоянные кровотечения не позволили ему сделать это», – писал «Коммерсант» в 1995 году.

Карпухин вернулся в родную Истру и примкнул к одной из местных ОПГ. Спустя 9 лет автомобиль Карпухина взорвали на парковке в центре города. Вот как комментировали инцидент «Коммерсанту» прибывшие на место оперативники: «Карпуха довольно известная личность. Впервые он попал в наше поле зрения еще в начале 90-х вместе с такими авторитетами, как Борщ и Гена Крокодил. И если последних мы периодически прессовали, то на Карпуху у нас всегда руки были коротки: его отец в то время был прокурором Истринского района».

Открытие боксерского клуба имени Карпухина возмутило жителей города. Истринские чиновники, участвовавшие в церемонии открытия, в интервью городскому порталу Истра.РФ заявили, что были не в курсе, что боксерский клуб назовут в честь известного в городе бандита. Ответственным за решение в итоге сделали тренера Агеева, который попросил назвать клуб именем своего ученика и был не в курсе его криминального прошлого.

В 2016 году Терюшков назначил своим советником Романа Широкова. Еще до завершения карьеры, в 2009-м, Широков учредил в подмосковном Дедовске детский футбольный турнир и проводил его ежегодно. Последующие три года Терюшков и Широков часто появлялись вместе на мероприятиях министерства спорта и даже проводили совместные пресс-конференции.

Когда в августе 2020-го Широков попал в некрасивую историю, избив судью Никиту Данченкова во время любительского футбольного матча, Терюшков рассказал, что советником он у него уже не работает.

«Роман являлся советником на общественных началах, потому что официально все советники прекратили полномочия с сентября 2018 года, – заявил Терюшков «РИА Новостям» спустя несколько дней после инцидента. – На данный момент у меня советников нет, это касается и Романа. Данную ситуацию я с Широковым не обсуждал. Я про него не могу сказать ни плохого, ни хорошего. Пусть с этой ситуацией разбираются компетентные органы».

В марте 2021 года стало известно, что Терюшков планирует участвовать в думских выборах. По его словам, он решил сменить исполнительную власть на законодательную, чтобы придать российскому спорту новый толчок к развитию. «Есть слабые места, которые, по моему мнению, мнению человека, работающего на земле, надо исправлять, менять для того, чтобы спорт развивался еще более динамично», – рассказывал он ТАСС.

Победа досталась ему за явным преимуществом: в Люберецком одномандатном округе Терюшков набрал 44,8% голосов. Уже став депутатом, он продолжил участвовать в спортивной жизни Подмосковья, став членом попечительского совета «Химок» и главным медийным лицом клуба.

Дмитрий Свищев. Руководил модельным агентством, дружил с олигархами, создал спортивную корпорацию, сделал отца миллиардером

Дмитрий Свищев, 54 года, фракция ЛДПР, в Госдуме с 2007 года.

Главный человек в комитете по физкультуре и спорту в нынешнем составе Госдумы. «Должность главы думского комитета не предполагает материальных благ, за это не доплачивают. Разве что ему полагается служебная машина. Однако с точки зрения статуса и карьерных перспектив это очень важная позиция, – рассказал Sports.ru источник в аппарате Госдумы. – Кандидатуры на этот пост утверждаются в Администрации президента, глава комитета лично отвечает за согласование всех законопроектов, которые через него проходят, и это обеспечивает ему аппаратный вес и карьерные возможности. Прошлый глава комитета по спорту Михаил Дегтярев, например, получил повышение до губернатора Хабаровского края».

Свищев не только главный спортивный депутат, но и самый опытный – в этом году исполнится 16 лет с тех пор, как он оставил карьеру бизнесмена ради кресла в Охотном ряду. Официально депутаты получают около 450 тысяч рублей в месяц. Однако некоторые считают, что Свищев за счет прежней бизнес-карьеры может жить богаче.

До прихода в Думу Свищев был действительно небедным человеком – ему принадлежали несколько успешных компаний в разных отраслях, а партнерами были бизнесмены из российского списка Forbes.

«Не секрет, что ряд депутатских мандатов в Госдуме достается крупным спонсорам политических партий, – рассказывает Sports.ru экс-депутат Госдумы Виктор Звагельский. – О том, кто является донорами ЛДПР из числа депутатов, всегда можно было судить по старой традиции. При жизни Жириновского после окончания пленарных заседаний лидер партии устраивал небольшой брифинг для журналистов. Говорил только Жириновский, а члены фракции создавали массовку – стояли за его спиной и молчали. Это была такая партийная обязаловка, от которой были освобождены только ключевые спонсоры. Дмитрия Свищева в этой массовке я никогда не замечал».

Сегодня уже сложно сказать, как именно Свищев заработал первые большие деньги. В одном из интервью он говорил, что после службы в армии (демобилизовался в 1989 году) «с головой ушел в торговлю цветными металлами». Металлический бизнес в дальнейшем стал для Свищева основным источником прибыли, однако в 1992-м он вложился в дело, максимально далекое от торговли металлоломом. И это оказалось стратегически верным решением.

Судьбу Свищева определило знакомство с семейной парой – самым востребованным стилистом тех лет Андреем Мановцевым и его женой Еленой Ермолаевой, которая общалась с редкими советскими манекенщицами. Супруги уговорили 23-летнего бизнесмена вложиться в модельное агентство. Ермолаева обещала найти моделей и заняться операционным руководством, у Мановцева были связи в мире моды за рубежом: он учился в доме Christian Dior и работал на показе Пьера Кардена на Красной площади в 1991 году.

Свищев вспоминал, что поначалу сомневался в предприятии, но все решили слова Мановцева: «Никакие деньги в мире тебе не откроют те двери, которые откроет мода». Агентство назвали Modus Vivendis – в переводе с латинского «образ жизни», и уже вскоре оно мелькало в светской хронике прессы тех лет.

В публикациях 90-х Свищев называл себя продюсером модельного агентства: «Я занимаюсь поиском инвесторов, непосредственно финансированием и организацией процесса». Но очевидно, что он де-факто был и владельцем Modus Vivendis. С 2005 года учредителем одного из юридических лиц агентства в реестре юрлиц значилась Елена Леонидовна Свищева. На сайте Госзакупок есть сведения о контракте на 2,5 миллиона рублей, который получила Modus Vivendis Елены Свищевой на предоставление промомоделей (грид герлз) на сочинский этап «Формулы-1» в 2015 году.

Сейчас владельцем Modus Vivendis является бывшая модель Виктория Лауфер – она работала гендиректором у Елены Свищевой. Выручка компании по итогам 2022 года – 94 миллиона рублей. Но в первые годы агентство приносило Свищеву убытки. В 2002 году он рассказывал изданию «Век»: «Модельный бизнес в нашей стране – дело скорее убыточное, нежели прибыльное. Для меня все это больше «праздник жизни», возможность организации ярких, запоминающихся шоу, общение с творческими людьми. Светская жизнь, если хотите».

Светская жизнь принесла нечто большее, чем просто деньги – нужные знакомства, которые оказались полезными в основном металлургическом бизнесе. Друзьями Дмитрия Свищева были богатые люди, он сам назвал их в одном из интервью: Искандер Махмудов (до марта 2022 года – владелец УГМК с состоянием 7,3 миллиарда долларов), Андрей Бокарев (партнер Махмудова в УГМК и Трансмашхолдинге с состоянием 2,7 млрд долларов), Дмитрий Зеленин (бывший топ-менеджер «Норильского никеля» и экс-губернатор Тверской области).

У Свищева сменилась бизнес-модель. Теперь он не просто перепродавал собранный металлолом, а отправлял его на переработку на заводы новых друзей из «Норильского никеля», «Русского алюминия», Липецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов, УГМК.

Одним из популярных развлечений молодых российских миллиардеров тогда становился горнолыжный спорт – зимний отдых на престижных российских курортах был почти обязательным атрибутом их стиля жизни. В 1995 году президент банка «ОНЭКСИМ» и будущий владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин отпраздновал день рождения – 3 января – в Куршевеле. И вскоре этот курорт во французских Альпах стал самым главным местом отдыха российской элиты на зимних каникулах, а само слово Куршевель – синонимом роскошной и беззаботной жизни.

Новое хобби миллиардеров натолкнуло Свищева на мысль о бизнесе. Тем более горные лыжи для него не чужие: его отец Александр Свищев занимался в секции на Воробьевых (тогда еще Ленинских) горах в Москве в начале 1960-х. Дмитрий перенял его хобби уже в детстве и получил разряд мастера спорта.

В 1998 году Свищев познакомился с другим известным горнолыжником – президентом Федерации горнолыжного спорта России и на тот момент еще вице-президентом Олимпийского комитета Леонидом Тягачевым. После этой встречи Свищев загорелся идеей создать профессиональный горнолыжный клуб, который получил название «Новая лига».

Деньгами помогли друзья-олигархи – закупили снаряжение, набрали тренеров (в том числе австрийца), пригласили самых перспективных молодых спортсменов. «Новая лига» оплачивала тренировочные сборы для своих лыжников не только в России, но и в Европе на лучших альпийских трассах.

«Мы рассчитываем на то, что уже через пару лет он [клуб] станет окупать себя. Мы надеемся, что через некоторое время нам удастся вырастить спортсменов мирового класса, которые будут очень хорошо зарабатывать», – говорил Свищев в 2000 году.

С воспитанием горнолыжников мирового класса у «Новой лиги» не получилось, а известность клуб получил благодаря Куршевелю. В конце 2003 года Леонид Тягачев – к тому времени уже глава ОКР – сообщил, что традиционный Кубок президента, который проводился на базе «Горнолыжного клуба Леонида Тягачева» в Подмосковье, получит и международный этап – в начале января в Куршевеле. Организаторами соревнований выступали Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России, комитет по физкультуре и спорту Московской области и спортивный клуб «Новая лига».

Однако сильнее гремели не профессиональные соревнования во Франции, а их любительская часть, организованная «Новой лигой». Учитывая, что во время Кубка президента в Куршевеле отдыхали богатые любители лыж из России, клуб объявил, что проведет «Кубок миллионеров» для тех, чье состояние превышает миллион долларов.

Идея оказалась удачной: олигархи и их родственники массово записывались на соревнования (вступительный взнос составлял всего 200 евро), а ход «Кубка миллионеров» в подробностях описывали в светских хрониках.

«Есть богатые, люди избранные и бандиты с деньгами. Мы стараемся, чтобы на наших тусовках были только порядочные люди», – рассказывал Свищев журналистке «Комсомольской правды» Дарье Асламовой. На ее вопрос, кто из гостей «Кубка миллионеров» является порядочными, Свищев ответил так: «Те, кто никого не убивал, – ни компаньонов, ни конкурентов».

Свищев так объяснял успех Куршевеля у российской бизнес-элиты: «Встретиться с человеком в Москве практически невозможно. Обсудить дела и спокойно поговорить можно разве что в выходные. А там все на месте. Можно быстро решить бизнес-вопросы – будь то слияния или покупка акций. На курорте все к этому располагает. Я и сам так поступал. Поработал – отдохнул – деньги заработал», – рассказывал он в интервью изданию «Взгляд».

«Кубок миллионеров» проходил в Куршевеле до 2010 года, затем переехал в Сочи – там завершили строительство олимпийских объектов, а мода на Куршевель постепенно прошла. К тому времени Свищев работал в Госдуме и формально к «Новой лиге» отношения не имел.

«Сейчас у руководства клубом находятся мои бывшие коллеги, – рассказывал Свищев в 2008 году в интервью журналу «Большой спорт». – В силу депутатского статуса я не имею права руководить «Новой лигой». Но они по-прежнему ко мне прислушиваются и советуются по многим вопросам».

К этому времени Свищев уже занимал пост вице-президента Федерации горнолыжного спорта, которую возглавлял его друг, бизнесмен Андрей Бокарев. Сегодня «Новая лига» превратилась в масштабную корпорацию, которая включает в себя организацию спортивных и корпоративных мероприятий, городских праздников, сеть ресторанов в Москве и Сочи, собственные спортивные объекты – от спортзалов до канатных дорог, пиар-агентство и сервис по возведению временных конструкций для мероприятий с профессиональным светом и звуком.

Важная часть дохода «Новой лиги» – госконтракты. Например, головная структура холдинга – «Ассоциация Новая лига», – по данным портала Госзакупок, является исполнителем по 43 госконтрактам на общую сумму 2,98 млрд рублей, а крупнейший заказчик – Федеральный центр подготовки спортивного резерва (ФЦПСР), структура Минспорта.

Структура самой «Новой лиги» состоит из значительного числа юрлиц с разным набором собственников, которые, впрочем, пересекаются друг с другом в разных компаниях холдинга. Учредителем центральной структуры до декабря 2021 года (сейчас учредители не указаны) являлась Екатерина Селемятова, представлявшая «Новую лигу» на Кубке миллиардеров в Куршевеле после того, как Свищев стал депутатом Госдумы и отошел от бизнеса.

Помимо большого бизнеса у Екатерины Селемятовой есть и общественная нагрузка – по информации сайта Госдумы, она возглавляет аппарат Комитета по Физкультуре и спорту, которым руководит Свищев.

Среди лиц, упомянутых в качестве владельцев структур «Новой лиги», – Александр Константинович Свищев, отец депутата. Он основной владелец знаменитого ресторана «Байкал» в Олимпийском парке Сочи с выручкой в 2022 году в 78 млн рублей.

Еще больше денег Александру Свищеву приносит компания «Московские канатные дороги» – это оператор канатной дороги от Воробьевых гор до «Лужников», а также горнолыжной трассы спортивного комплекса «Воробьевы горы». По данным ФНС, в 2022 году компания получила рекордную прибыль – 385 млн рублей.

В интервью «Вечерней Москве» Александр Свищев рассказывал, что идея строительства канатной дороги и горнолыжного спуска принадлежала его сыну-депутату. «Когда мой сын Дмитрий рассказал, что ходят разговоры о грандиозном проекте реконструкции Воробьевых гор с целью создания там полноценного спортивного центра Москвы, я ни минуты не думая предложил помощь по реконструкции московской канатной дороги», – рассказывал Свищев-старший, не объясняя, в чем заключалась его помощь.

До 2020 года Александр Свищев также значился владельцем нескольких компаний, связанных с производством и торговлей металлическими изделиями – бизнесом, в котором сделал состояние его сын. Наиболее успешные компании – «Новые Технологии Цветной Металлургии» из Ногинска и «Цветкомплексметалл» – получили совокупную выручку в 2022 году в 7,8 миллиарда рублей.

Отец депутата поучаствовал и в олимпийской стройке. Компания ИСК Славобласть, совладельцем которой он являлся, построила к Играм-2014 арену для керлинга «Ледовый куб». Строительство обошлось в 970 млн рублей, из которых две трети в виде кредита выдал госбанк ВЭБ, а треть была покрыта собственными средствами.

Предполагалось, что после Олимпиады «Ледовый куб» разберут и перевезут в Ростов-на-Дону, однако президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев настоял, чтобы арену на 3 тысячи зрителей не трогали. Он планировал сделать ее базой подготовки сборных России и проводить на ней крупные международные турниры. Свищев предполагал, что Сочи станет новым центром российского керлинга, в том числе среди любителей.

Однако наплыва желающих запускать камни по льду не наблюдалось – арена стояла пустая, выручали только редкие концерты и съемки телешоу. А ВЭБ требовал возврата кредита. В итоге Свищев сдался: в 2019-м попросил помощи у президента Путина, аргументировав это тем, что керлинг очень сложно развивать в Сочи.

Путин вошел в ситуацию и предложил выход – арену перепрофилируют под занятия дзюдо и самбо, а Свищеву помогут с реструктуризацией кредитов ВЭБа.

Борис Пайкин. Строил объекты Олимпиады в Сочи. Попал в Госдуму благодаря «Тосно» (это не точно). Обещал вывести в элиту брянское «Динамо» (не вывел)

Борис Пайкин, 58 лет, фракция ЛДПР, в Госдуме с 2017 года

Уроженец Ленинграда Борис Пайкин не был ни карьерным политиком, ни спортсменом, ни патриотически настроенным артистом. Однако, судя по всему, именно спорт помог ему получить депутатский мандат. А точнее – легендарный клуб «небесной лиги» «Тосно», взявший в 2018 году Кубок России и в том же году прекративший существование.

«Спорт в моей жизни возник давно, еще в детстве, – рассказывал Пайкин в интервью «Аргументам и Фактам» в 2016 году. – Занимался всю юность и студенчество греблей. А футбол – это же народная любовь. Мне приятно, что многие мальчишки занимаются теперь этим спортом в «Тосно». Для меня этот проект не менее важен, чем строительство олимпийских объектов».

«Тосно» на тот момент был одним из фаворитов ФНЛ и по итогам сезона-2016/17 поднялся в РПЛ. Во многом на деньги петербургской компании Fort Group – владельца «Тосно» и его основного спонсора. А Борис Пайкин, если верить биографии, опубликованной ТАСС, был управляющим партнером этой компании, то есть решал, на что выделять деньги.

Но как связаны успехи «Тосно» и место в Госдуме? По данным расследования, опубликованного РБК в 2017 году, корни уходили в историю возникновения клуба из Ленинградской области.

Инициатором создания «Тосно» РБК называет Алексея Михеева, чиновника из администрации президента РФ, где он отвечает за работу мобильной приемной по обращениям граждан. До прихода в АП Михеев возглавлял спорткомитет администрации Ленинградской области и в 2012 году пообещал, что в регионе появится профессиональный футбольный клуб, который к 2018 году выйдет в Премьер-лигу.

Чтобы реализовать амбициозный проект, чиновнику нужно было найти спонсора: в бюджете администрации Ленобласти на эти цели денег не было. И уже через год такой спонсор нашелся (инвестиционно-девелоперская компания Fort Group), а клуб заявился в ПФЛ под названием «Тосно». Базой для него стала команда «Руан», с 2005 года выступавшая в любительских турнирах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сам Михеев время от времени играл за «Руан» на позиции форварда.

Небольшой городок Тосно в названии клуба и в качестве места прописки появился достаточно случайно. Заявка в ПФЛ шла в авральном порядке, и руководителям клуба срочно требовалось существующее юрлицо – зарегистрировать свое они не успевали. Тут им подвернулось АНО «Футбольный клуб «Тосно», на котором не было никаких активов или долгов. Его и использовали для обретения профессионального статуса. Ни одного официального матча в городе Тосно команда так и не провела.

Финансировавшая «Тосно» Fort Group возникла двумя годами ранее. В 2011 году никому не известная компания купила пять действующих и один недостроенный торговый центр в Петербурге у бизнесмена Андрея Рогачева, основателя торговой сети «Пятерочка». Сделка сразу вывела Fort Group в число крупнейших владельцев торговой недвижимости Санкт-Петербурга. Всех интересовало, кто стоит за этой компанией и откуда у нее деньги.

Ответ нашелся довольно быстро: следы вели в «Газпром», а точнее – к менеджерам газовой компании. Как писал «Коммерсант», основными бенефициарами Fort Group были заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев (покинул пост в 2019 году) и экс-глава компании «Газпром-Социнвест» Борис Пайкин.

«Газпром-Социнвест» – дочерняя компания «Газпрома», которая специализируется на строительных проектах. Крупнейшая стройка, которую курировал Пайкин (руководил компанией с 2007-го по 2013-й), – объекты к сочинской Олимпиаде. А именно: горнолыжный курорт «Газпрома» в Красной Поляне стоимостью 35 миллиардов рублей и лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», на который было выделено 55 млрд.

Пайкина уволили, когда до старта Олимпиады оставалось меньше года. О причинах не сообщалось. Сам Пайкин, как и его предполагаемый партнер Голубев, никогда не комментировали причастность к бизнесу Fort Group (владельцы компании скрыты за офшорными фирмами), хотя никогда и не оспаривали появление таких утверждений в медиа. Пайкин занял пост президента в принадлежащем Fort Group «Тосно», а «Газпром», где продолжал работать Голубев, арендовал у Fort Group деловой центр в Петербурге за 4,5 млрд рублей в год.

Владение «Тосно» – клубом без широкой базы болельщиков и без собственного стадиона – совершенно точно не предполагало возврата инвестиций. По данным РБК, выгода для владельцев вложенных Fort Group заключалось в другом. Сразу после запуска проекта руководители компании начали переговоры с правительством Ленинградской области (а «Тосно» представляло именно Ленобласть, а не конкретный город) о выделении Fort Group крупного участка в 150 га в Кудрово, предместье Петербурга рядом с Кольцевой автодорогой.

На этом участке компания планировала построить микрорайон на 350 тысяч квадратных метров жилья, а заодно и стадион для команды на 18 тысяч мест. Часть финансирования стадиона обещали взять на себя власти области, помочь деньгами из федерального бюджета обещал и Виталий Мутко, на тот момент министр спорта. Подобная схема, когда спортивный клуб частично финансируется за счет коммерческого девелоперского проекта, часто используется и в России, и в Европе.

Однако возникла проблема – обещанный Fort Group участок относился к землям Лесного фонда, коммерческое строительство на которых запрещено. В результате компании разрешили возвести только стадион, а жилые дома – нет. Обещания чиновников вложиться в строительство спортивного объекта тоже остались только на словах. Проект так и не состоялся.

Помимо коммерческой причины вкладывать деньги в «Тосно», у владельцев Fort Group, возможно, была и политическая. Владея футбольным клубом, Пайкин проявил и политические амбиции. В 2016 году он выдвинул кандидатуру на выборы в Госдуму по одномандатному округу в Центральном округе Санкт-Петербурга. Перед голосованием считалось, что у него есть шансы на победу: «Единая Россия» не выставила по этому округу своего кандидата, а некоторые петербургские медиа писали, что партия власти поддерживает кандидата от ЛДПР Пайкина.

Однако владелец «Тосно» занял только третье место, проиграв режиссеру Владимиру Бортко из КПРФ и даже представителю Партии Роста Максиму Резнику. Однако уже через год он все же получил мандат. Депутат от «Единой России» Владимир Жутенков, не проработав в Думе и года, внезапно сложил полномочия и вернулся в бизнес. В Брянской области, которую представлял выбывший депутат, объявили дополнительные выборы.

Пайкин выдвинул кандидатуру, хотя до этого не имел к региону никакого отношения. И вновь «Единая Россия» не выставила против Пайкина своего кандидата, и, как писал «Коммерсант», на поддержку совладельца Fort Group был брошен весь административный ресурс местных властей. Это помогло – Пайкин получил 52% голосов и стал депутатом. Возможно, столь лояльного отношения со стороны «Единой России» ему удалось достигнуть не без связей в администрации президента, в которой есть управление, курирующее выборы в стране, и где, как мы помним, работает создатель «Тосно» Алексей Михеев.

Любопытно, что, пытаясь заручиться поддержкой жителей Брянска, Пайкин обещал избирателям возродить местное «Динамо». Клуб из Брянска с 2004-го по 2012-й был крепким середняком ФНЛ, а в сезоне-2006/07 дошел до полуфинала Кубка России, но затем опустился в ПФЛ.

Перед сезоном-2017/18 кандидат в депутаты Пайкин вернул в клуб тренера Софербия Ешугова (именно с ним Брянск доходил до полуфинала Кубка), игрокам купил новую форму и пообещал, что «Динамо» станет клубом-побратимом «Тосно», который готовился к дебюту в Премьер-лиге. В одном из интервью он даже пообещал: «Мне хотелось бы верить, что у «Динамо» есть все шансы пройти путем «Тосно». В тот момент это обещание не звучало столь зловеще. После победы на выборах Пайкин уехал в Москву. Уже через несколько месяцев появились сообщения, что у брянского клуба долги по зарплате, а где брать деньги – никто не понимает. Ешугов уехал сразу после окончания осенней части, а «Динамо» закончило сезон на 10-м месте из 14-ти.

«Во время предвыборной кампании он [Пайкин] был на стадионе почти на всех матчах, в перерывах заходил в раздевалку, раздавал советы тренеру, говоря, как кому нужно играть. Им неоднократно было сказано, что команда должна решать задачу выхода в ФНЛ. Сейчас странно звучат его недавние слова о том, что он не обещал помогать финансами. Проще говоря, человек просто построил свою пиар-кампанию через футбол», – говорил после провального сезона форвард «Динамо» Артем Масловский.

У основного футбольного актива Пайкина – «Тосно» – дела в РПЛ складывались не блестяще. Первые сообщения о надвигающейся катастрофе появились во время зимней паузы: на сборах в Турции игроки объявили забастовку и отказались выходить на товарищеский матч против «Авангарда» – по их словам, зарплату задерживали на три месяца. Три с половиной миллиона евро от продажи Антона Заболотного в «Зенит» и Евгения Маркова в «Динамо» не спасли, объем долгов был больше.

К тому же перед Новым годом Fort Group взяла крупный кредит у Сбербанка – 901 млн евро на покупку очередных торговых центров – и подписала обязательство не тратить деньги на непрофильные активы и операции. В том числе и на спонсорство «Тосно».

«Нам в тренерском штабе было понятно, что все так и закончится, с того момента, как мы вышли в Премьер-лигу», – рассказал Sports.ru Владимир Бесчастных, работавший в «Тосно» тренером. Его уволили в ноябре 2017 года сразу после поражения от «Зенита» Манчини 0:5. «После матча зашел владелец клуба и сказал, что я уволен. По его мнению, причиной поражения стало то, что мы сделали не те замены», – сказал Бесчастных.

Весной «Тосно» потерпел восемь поражений в десяти матчах и вылетел. Однако до старта в ФНЛ дело не дошло: клуб признали банкротом и расформировали. Долги составили 549 миллионов рублей (при заявленном годовом бюджете в 700 миллионов) – «Тосно» остался должен игрокам, персоналу и даже «Зениту», у которого арендовал стадион «Петровский» для домашних матчей.

Даже победа в Кубке России не спасла «Тосно» от краха – бывшие игроки рассказывали, что так и не получили деньги. «Борис Пайкин заходил в раздевалку и говорил: «Я вам даю слово мужика, что все отдам до Нового года». В итоге до Нового года не получили ни рубля, а после – одну или две зарплаты. А он после этого спокойно ушел в депутаты», – рассказывал в январе 2019 года «Чемпионату» Резиуан Мирзов.

К моменту банкротства «Тосно» Пайкин де-юре уже не имел отношения к Fort Group, ведь по закону депутаты не могут участвовать в управлении бизнесом. По данным портала Offshoreleaks, публикующего данные о бенефициарах и менеджерах компаний, зарегистрированных в оффшорных территориях, владельцем Fortgroup Holding Limited на Британских Виргинских островах является Тамара Пайкина – полная тезка матери депутата от ЛДПР.

Борис Иванюженков: Был министром спорта по протекции Карелина, подозревался в связях с ОПГ. Руководил российским боксом. Вырастил сыновей-хоккеистов

Борис Иванюженков, 57 лет, фракция КПРФ, в Госдуме с 2011 по 2016 и с 2020 года

Борис Иванюженков не из тех депутатов, которые делают резонансные заявления. Да и в разделе «выступления» на сайте Госдумы информация о его речах с парламентской трибуны отсутствует. Тем не менее Иванюженков – один из самых опытных в России спортивных чиновников. Именно он в 1999 году стал первым министром спорта.

Нынешний Минспорт ведет историю с 2008 года. До этого спортом в правительстве занимались менее статусные ведомства – Госкомспорт и Федеральное агентство по спорту (Росспорт). Названия правительственного органа очень часто менялись – 11 раз за 16 лет. Однажды Госкомспорт указом премьер-министра Сергея Степашина преобразовали в министерство. Его-то и возглавил мало кому известный мастер спорта по греко-римской борьбе из Подольска 33-летний Борис Иванюженков. Продлилось это менее года.

Причины кадрового решения не назывались. Но в 1999-м в российской политике были более горячие темы для обсуждения: за год с небольшим сменилось 4 премьер-министра, страна пережила дефолт и стояла на пороге новых президентских выборов и второй чеченской войны. На этом фоне появление молодого министра затерялось в новостной повестке.

Лишь журналисты «Коммерсанта» обратили внимание на нового чиновника, назвав назначение «знаковым событием» и отметив, что «до сих пор ни один человек, значащийся в милицейских базах данных как «авторитет преступного сообщества», не занимал столь высокого поста».

К публикации прилагалась выписка из оперативного милицейского досье:

«Иванюженков Борис Викторович, 1966 г. р., уроженец г. Подольска. Правая рука и близкий друг лидера подольского организованного преступного сообщества Сергея Лалакина (прозвище – Лучок). Прозвище – Ротан. Отвечает за финансовые потоки. 14.09.89 в отношении Иванюженкова возбуждено уголовное дело по ст. 117 ч. 3 УК (изнасилование). Дело позже прекращено. 29.08.92 в отношении Иванюженкова возбуждено уголовное дело по ст. 218 ч. 1 (незаконное хранение оружия). Дело позже прекращено».

«Это было, еще когда мне было лет шестнадцать. Мы поехали на соревнования по борьбе. Мама мне собрала большую сумку. Старшие ребята увидели ее и прозвали меня Ротаном. Это ведь такая рыба, которая ест все подряд. Они до сих пор смеются, когда я им напоминаю эту историю. Потом это все попало в милицейские источники и прицепилось», – объяснял прозвище в интервью «Коммерсанту» Иванюженков. Но свою связь с криминалом отрицал.

«Вы ведь знаете, как у нас в стране. Тех, кто занимался борьбой, боксом, штангой, всегда считали крутыми парнями – широкие плечи, короткая стрижка. Ко всему прочему я был весьма колоритной фигурой. И обо мне сложилось мнение. Не буду отрицать, что у меня в свое время были проблемы с милицией… Но потом мне принесли извинения. Все обвинения сняты. Да ничего там и не было. Я со всеми милиционерами в городе, в области в нормальных отношениях. В принципе мы все на учете в этой стране, как я думаю. Никуда не денешься от этого. Я вам четко скажу: если бы что-то было, то и не предлагали бы мне стать министром», – объяснял журналистам Иванюженков.

Месяц спустя Иванюженков рассказал, благодаря кому попал в правительство.

«По моим сведениям, никакого списка [кандидатов в министры] не существовало. Рассматривался всего один кандидат. И им был я. Сам Степашин нашел меня, позвонил, мы с ним побеседовали, и в результате он предложил мне занять этот пост. Я думал четыре дня, после чего дал согласие. Многих до сих пор мучает один-единственный вопрос: чей же я человек? Каких только фамилий в этой связи не называли: и Березовского, и Чубайса... Так вот отвечаю: насколько вам известно, советником Степашина по спорту не так давно стал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Наверное, он и посоветовал премьеру обратить внимание на меня», – рассказал министр.

На момент назначения Иванюженков уже два года был депутатом Московской областной думы от Подольска. В региональный парламент он попал как основатель спортивного клуба «Витязь». По его словам, к 1999 году в нем занимались 7 тысяч детей и подростков, были открыты секции по 29 видам спорта, работали 200 тренеров. Все занятия проводились бесплатно – помогали спонсоры.

«Как мы это сделали? Клуб – общественная организация. Я собрал всех бизнесменов (я и сам бизнесом занимался) и сказал: «Ребята, надо что-то делать, надо как-то помогать». И все начали помогать… Один пример. Вот городской рынок. Знаете, что там обычно все черненькие. Мы поставили беленького. Это, знаете, было тяжело. И теперь человек зарабатывает. Тоже помогает спортсменам. И всем это выгодно. Молодые люди не наркоманят, не сидят по подъездам. Они занимаются спортом. Для города это хорошо», – описывал схему финансирования «Витязя» министр.

Основанный Иванюженковым клуб «Витязь» существует до сих пор. За годы работы он подготовил немало известных спортсменов, наиболее известные – Александр Поветкин и Денис Лебедев. В структуру «Витязя» также входили одноименные хоккейный и футбольный клубы. Создателем хоккейного «Витязя» был бизнесмен Николай Павлинов, которого в прессе называли представителем Подольской ОПГ в соседнем Чехове, именно там был основан хоккейный клуб.

В 2021 году Павлинова осудили на 17 лет колонии строгого режима – обвиняли в рейдерском захвате подмосковных земель, среди которых были и земли Минобороны. До декабря 2021 года в числе учредителей «Витязя», переехавшего в Балашиху, – президент клуба Михаил Головков (до «Витязя» возглавлял московское «Динамо»), Тарас Рабко (в 1993-м вместе с писателем Эдуардом Лимоновым основал запрещенную в России Национал-большевистскую партию, а сейчас – замдекана Высшей Школы Экономики по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и партнер юридической компании «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», защищающей интересы крупнейших российских компаний) и депутат Борис Иванюженков. Сейчас учредители клуба в документах, к которым есть публичный доступ, не указаны.

Футбольный клуб «Витязь» не столь успешен. Его лучшим достижением остаются два сезона в ФНЛ в конце 2000-х. Сейчас команда выступает в первенстве Московской области. У истоков футбольного «Витязя» стоял футбольный агент Павел Андреев (вел дела Аршавина, Быстрова, Сычева, Денисова, Анюкова), уроженец Подольска. В городе зарегистрированы несколько его компаний, в том числе «Планета Подольск», которой принадлежит стадион «Планета», построенный на средства фонда Сергея Лалакина – президента наблюдательного совета клуба.

Сергей Лалакин, упомянутый в милицейском досье на Иванюженкова как криминальный авторитет по кличке Лучок, ныне уважаемый человек – бизнесмен, меценат и общественный деятель. Почетный гражданин Подольска, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, обладатель именных часов президента, медали «За верность долгу и Отечеству», почетных знаков «За возрождение России» высшей, I степени и II степени и множества других регалий.

Иванюженков и Лалакин – друзья с юности, о чем экс-министр говорил еще в интервью 22-летней давности. «Вот вы говорите: лидер ОПГ, правая рука Лучка и прочее. Лучка я не знаю. Я знаю Сергея Николаевича Лалакина. Знаю его очень давно, 15-20 лет. Учились даже в одном ПТУ, он, правда, немного раньше. Подольск – город небольшой. Здесь проходят соревнования разные, общественные мероприятия. Сергей в этих мероприятиях участвует. Я постоянно там с ним встречался. Его считают лидером ОПГ. Но ни один человек не скажет, что его хоть раз вызвали в милицию. Он в городе уже личность. Для региона он нужен. Вот есть местная власть, региональная, областная – и он всех устраивает. Порядок, дисциплина, все тренируются. Как помощь нужна – идут к нему».

Министром спорта Иванюженков пробыл недолго. Он пережил отставку правительства Степашина – новый премьер-министр Владимир Путин сразу не сменил руководителя спортивного ведомства. Однако в июне 2000-го все же ушел в отставку, а министерство в очередной раз переименовали в Госкомспорт.

Причины отставки не назывались. В медиа основными считались две версии. Первая связана с провалом хоккейной сборной на ЧМ-2000. Россия впервые проводила чемпионат мира, и по такому поводу в сборную приехали все звезды из НХЛ: Буре, Каменский, Жамнов, Козлов, Коваленко, Яшин. Мало кто сомневался, что команду ждет триумф, но вышло наоборот: российская дрим-тим потерпела 4 поражения на групповом этапе (в том числе от Латвии и Беларуси), не пробилась в плей-офф и заняла итоговое 11-е место – худшее в истории отечественного хоккея. Кроме того, как писал «Коммерсант», министр Иванюженков потратил на организацию чемпионата 600 миллионов рублей – 90% годового бюджета министерства. Провал позволил недоброжелателям Иванюженкова, среди которых «Коммерсант» называл вице-премьера Валентину Матвиенко, продавить отставку чиновника.

Вторая версия основывалась на инциденте, произошедшем накануне хоккейного ЧМ. Как сообщала «Комсомольская правда», иммиграционные власти США аннулировали в аэропорту визу Иванюженкова. Министр спорта прилетел в Нью-Йорк с важной миссией – он должен был лично договориться со звездами НХЛ об участии в чемпионате. Причины действий пограничников не назывались. «Можно предположить, что американцам показалась небезупречной трудовая биография российского визитера», – писала «КП». В те годы США рассматривались российским руководством как важнейший стратегический партнер, и такая ситуация могла отразиться на карьерных перспективах чиновника.

Лишившись министерского поста, Иванюженков попытался возглавить российский хоккей и поучаствовал в выборах президента ФХР. Ему противостоял действующий глава организации Александр Стеблин. В пользу Иванюженкова говорил успех «Витязя» – созданного с нуля частного клуба, который в 2001 году пробился в Суперлигу и играл в ледовом дворце на 5 тысяч зрителей (инициатором строительства был Иванюженков). К тому же значительную часть ответственности за провал сборной на ЧМ возложили на ФХР.

Однако борьбы не получилось. Опытный Стеблин сделал голосование за президента ФХР открытым, то есть делегаты просто поднимали руки. Расчет был прост: многие функционеры не осмелились открыто выступить против начальника, хотя при тайном голосовании могли бы это сделать. Иванюженков даже не дождался итогов и покинул заседание до начала выборов.

Успешнее получилось с боксом. В 2009 году президент Дмитрий Медведев запретил действующим госчиновникам возглавлять спортивные федерации. Федерацией бокса России (ФБР) на тот момент руководил глава ФСО генерал Евгений Муров.

Выборы нового главы федерации прошли в 2009 году в Подольске. Кандидатуру Иванюженкова утвердили единогласно. Муров возглавил Высший наблюдательный совет ФБР.

Российским боксом Иванюженков руководил до 2016 года, когда случился скандал из-за слабого выступления российских боксеров на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Наши спортсмены завоевали одну золотую (Евгений Тищенко в категории до 91 кг) и три бронзовых награды. И хотя федерация признала выступление сборной на Играх удовлетворительным (на предыдущей Олимпиаде боксеры из России взяли одну золотую, две серебряных и три бронзовых награды), главный тренер сборной Александр Лебзяк подал в отставку, обвинив Иванюженкова в навязывании для поездки в Рио четырех боксеров, которые не были сильнейшими в своих весовых категориях. Также Лебзяк выразил недоумение тем, что в руководстве боксерской федерации сплошные борцы.

После ухода из Федерации бокса России Иванюженков больше не мелькал в роли спортивного менеджера.

В медиа упоминали его сыновей – Антона и Артема, оба воспитанники хоккейной школы «Витязь». Старший – Антон Иванюженков – завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира-2011 в Германии. Лидерами той сборной были Никита Кучеров, Наиль Якупов, Михаил Григоренко, Андрей Василевский. Иванюженков играл в третьем звене и забросил шайбу в четвертьфинале с Финляндией.

Этот чемпионат стал вершиной карьеры молодого спортсмена. В КХЛ на его счету всего один матч – в феврале 2012 года за «Витязь». Вскоре он завершил карьеру из-за травмы. Его имя вновь попало в медиа в мае 2016 года: Антон Иванюженков, управляя BMW X6, столкнулся с другим автомобилем, в результате чего его машину выбросило на остановку общественного транспорта – серьезно пострадали двое человек. Сюжет о ДТП попал в эфир канала «Россия 24», там показали видео, снятое очевидцем: виновник аварии скручивает номера с переднего бампера, в то время как на тротуаре лежат пострадавшие. В интервью «МК» Борис Иванюженков назвал произошедшее «трагической случайностью» и пообещал оказать посильную помощь пострадавшим в лечении и реабилитации. Вскоре дело против бывшего хоккеиста закрыли за примирением сторон.

«Мой сын закончил социально-спортивный институт по специальности тренер-преподаватель, но решил заняться бизнесом. Сначала открыл фирму по уборке мусора, потом несколько торговых павильонов», – рассказывал Иванюженков-старший о жизни сына после спорта.

По данным базы ЕГРЮЛ, Антон Иванюженков в 2016 году стал учредителем ныне ликвидированной подольской компании «Гарант+», зарабатывавшей на госконтрактах по содержанию мест захоронений на кладбищах Подольска. С 2017-го он является совладельцем ТЦ «Центральный», одного из крупнейших торговых центров Подольска.

Младший сын Иванюженкова Артем в 19 лет уехал в Северную Америку и провел два года в клубе юниорской лиги USHL «Су Фоллс Стэмпид». В сезоне-2018/19 его команда выиграла главный трофей лиги – Кубок Кларка, а Иванюженков стал лучшим бомбардиром и удостоился приглашения в предсезонный тренировочный лагерь клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Вероятно, его карьера в США могла получиться более успешной, однако из-за коронавируса сезоны в американских хоккейных лигах были отменены, и Артем вернулся в Подольск.

В 2020 году Артем Иванюженков в Подольске, управляя BMW X6, насмерть сбил велосипедиста, который хотел проскочить проезжую часть перед его автомобилем. «Раздался дикий, страшный удар. Водитель даже не понял, как все произошло», – приводил слова очевидца «Рен-ТВ».

Проведенная полицией проверка не выявила вины хоккеиста. Артем Иванюженков продолжает выступать в КХЛ. За два сезона в «Витязе» и один в «Сочи» у него не выдающаяся для форварда статистика – 1+4 в 102 играх.

В марте 2023 Артем Иванюженков попал в странную медиаисторию с криминальным оттенком. Несколько изданий со ссылкой на источники в следственных органах сообщили, что он подозревается в убийстве человека в одном из кафе Подольска – якобы на него указали свидетели. Однако спустя полдня представители Следственного комитета заявили, что Артем не имеет отношения к убийству, а «Сочи» подтвердил алиби, заявив, что игрок находился на сборах. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан другой человек, явившийся в полицию с явкой с повинной.

Этим летом Артем Иванюженков перешел из «Сочи» в «Ладу».

Другие члены комитета Госдумы по спорту. Бегун с телеканала «Россия», депутат от букмекеров и случайно попавший в комитет представитель Татарстана

Евгений Ревенко, 51 год, фракция «Единая Россия», в Госдуме с 2016 года

Ревенко вел итоговую программу «Вести недели» на «России 1» до того, как в 2012 году его сменил Дмитрий Киселев. Кажется, к спорту он никогда не имел отношения. Но что же он тогда делает в профильном комитете Госдумы?

В Госдуме предыдущего созыва Ревенко входил в состав комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, что, учитывая его бэкграунд, вполне естественно. Однако в нынешнем составе комитета по информполитике его заменил экс-сотрудник ФСБ, создатель мессенджера «Серафим» Антон Немкин. В декабре 2021-го Ревенко возглавил рабочую группу по легкой атлетике при комитете. Назначение неслучайно: Ревенко увлекается бегом и в 2018-м пробежал Московский марафон.

Амир Хамитов, 48 лет, фракция «Новые Люди», в Госдуме с 2021 года

Самый богатый (по данным из деклараций) член комитета по физкультуре и спорту держится скромно – ни громких заявлений в медиа на тему спорта, ни выступлений с думской трибуны. Единственный комментарий Хамитова, отдаленно связанный со спортом, посвящен выступлению группы «Би-2» на «Газпром Арене» после матча за Суперкубок-2022. Точнее, даже не самому выступлению, а свисту болельщиков с трибун.

«Конечно, свой выбор каждый делает сам. Я поддерживаю нашего Президента Владимира Путина, который был вынужден вместе со всей страной взять на себя историческую миссию освобождения мира от неонацистской заразы… И именно поэтому победа обязательно будет за нами. А что касается тех, кто принял другую сторону, их просто жаль: они своими руками убили народную любовь к себе», – заявил депутат.

До ухода в политику Хамитов более 10 лет был связан с букмекерским бизнесом. Как следует из биографии на сайте партии «Новые люди», с 2007 года Хамитов возглавлял культурно-развлекательный центр «Арбат» в Москве, где располагалось одно из крупнейших в России казино.

В 2011 году, после того как игорный бизнес в России был запрещен (не считая специально созданные игорные зоны), Хамитов стал советником директора по финансовым вопросам «Управляющей компании Национального Коневодческого Союза». Впрочем, к коневодству новая работа прямого отношения не имела – это юрлицо одного из крупнейших букмекеров Winline.

В 2019-м Хамитов вошел в совет директоров НКО «Мобильная карта». Небольшая финтех-компания с 2015 года получала огромные прибыли, являясь одним из двух (вторым был банк Qiwi) центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Бизнес таких центров заключается в получении комиссии с букмекерских контор за обработку онлайн-ставок клиентов. По сообщению «Делового Петербурга», в 2020-м «Мобильная карта» получила прибыль 2 миллиарда рублей, заняв по этому показателю четвертое место среди всех банков Санкт-Петербурга. В 2021 году указом Владимира Путина «Мобильная карта» получила статус Единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУП). То есть рынок, который компания делила с Qiwi, достался ей полностью. А новым собственником «Мобильной карты» стало совместное предприятие банка ВТБ и ООО «Современные платежные решения», в котором партнером ВТБ стал Центр прогресса бокса Умара Кремлева, генерального секретаря Федерации бокса России, сообщал «Интерфакс».

Рустам Калимуллин, 65 лет, фракция «Единая Россия», в Госдуме с 2021 года

Депутат от Татарстана Калимуллин выглядит в комитете по спорту совсем случайным человеком. До того как стать депутатом, он тридцать лет руководил администрациями районов в республике. Местные медиа называли его человеком, близким к главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Казанское издание «Бизнес-Online» писало, что для 65-летнего Калимуллина мандат депутата Госдумы стал «золотым парашютом» – своеобразным выражением благодарности за долгую работу на госслужбе со стороны республиканских властей.

Да и сам Калимуллин спортом в Думе заниматься не планировал. «Он [Калимуллин] по секрету сообщил, что будет трудиться в аграрном комитете нижней палаты российского парламента», – сообщал «Бизнес-Online». Эту информацию подтверждал и РБК. Однако в итоге места в аграрном комитете не хватило – его состав сократили с 24 до 20 человек, и Калимуллина перебросили на спорт.

Российскому спорту от этого хуже не будет.

Фото: Daniel Felipe Kutepov, Aleksander A.CHERNYKH/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Федоренко, Алексей Майшев, Валерий Мельников, Максим Блинов, Михаил Куравлев, Александр Натрускин, Алексей Филиппов, Кирилл Каллиников, Владимир Песня, Юрий Иващенко, Валерий Левитин, Алексей Даничев, Максим Богодвид, Виталий Белоусов