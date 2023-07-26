Денис Пузырев врубает рок на максимум.

Мику Джаггеру исполняется 80. Фантастический возраст для артиста, который уже более 60 лет на сцене и не планирует заканчивать. По данным Управления национальной статистики Великобритании, мужчины в стране в среднем доживают до 79,4 лет. Но у солиста the Rolling Stones слишком много текущих забот, чтобы задумываться о смерти – как пишут медиа, в работе 26-й студийный альбом The Rolling Stones (в записи принимают участие Пол Маккартни и Леди Гага).

Если альбом действительно выйдет, значит стоит ожидать и новый мировой тур с концертами на крупнейших стадионах по всему миру. В этом году младшему сыну Мика – Деверо Октавиану Джаггеру – исполняется 7 лет. Самое время отдать парня в школу (сейчас он занимается с персональным репетитором, который путешествует вместе с семьей рок-звезды).

Для своего возраста Мик – в потрясающей физической форме. Достаточно посмотреть на видео из последнего на сегодняшний день концертного тура 2022 года Sixty – 14 шоу длительностью по 2,5 часа каждое с перерывом в четыре дня между концертами. Британские медиа подсчитали, что в среднем Джаггер преодолевает за одно шоу около 16 километров. Для сравнения: на уровне ЛЧ 11 км за 90 минут считается очень приличной дистанцией. При этом все современные футболисты годятся Джаггеру во внуки.

И это удивительно, учитывая, что жизнь рок-звезды в 1960-х и 1970-х была, мягко говоря, далека от ЗОЖ-стандартов. Сам Джаггер, его друзья, коллеги и женщины вспоминали, что в Rolling Stones тогда практически ежедневно пили в самых неумеренных количествах и употребляли все доступные виды наркотиков. Одному из основателей группы – гитаристу Брайану Джонсу – такой образ жизни обошелся слишком дорого – в 1969 году в возрасте 27 лет он утонул в бассейне собственного дома. Следствие признало это несчастным случаем, но мало кто сомневался, что дело в разнообразных зависимостях.

У Джаггера были все шансы завершить жизнь таким же образом. Однако он сумел вовремя остановиться и найти другие стимулы. Теперь он говорит, что главными его помощниками стали спорт и секс.

Родился в семье физрука. Играл в крикет, плавал на каноэ, занимался скалолазанием. Завязал со спортом из-за музыки

На самом деле спорт присутствовал в жизни Мика Джаггера с раннего детства. Его отец Джо преподавал физкультуру в колледже Сент-Мэрис в Твикенхэме – районе на юго-западе Лондона, всемирно известном благодаря стадиону, на котором играет сборная Англии по регби. Он до сих пор является второй по вместимости ареной страны после «Уэмбли».

Но юному Джаггеру регби не слишком нравился. «У нас в школе была приличная регбийная команда, и я порой был не прочь поболеть на трибуне. Но мне даже в голову не приходило попробовать самому – для этой игры мне никогда не хватало физики. Это же настоящий кошмар, когда на тебя несется гора мышц, чтобы раздавить прямо на поле», – вспоминал Джаггер в интервью The Guardian.

«Спорт был главной страстью отца, и он передал эту любовь мне. Я не мог не стать болельщиком, – вспоминал Джаггер. – Отец был фактически моим личным тренером, когда я был мальчиком. Я играл в крикет и футбол, но папа также заставлял меня заниматься и другими спортивными активностями на свежем воздухе – я катался на каноэ и занимался скалолазанием в Кенте».

Но крикет все же был главной страстью.

«Я был приличным игроком, достаточно разносторонним. Мне нравилось играть на разных позициях – и бэтсмена (игрок, который отбивает мяч битой), и боулера (подающий мяч). Мое первое воспоминание как болельщика – поход на игру сборной Англии против Австралии – папа взял меня на «Овал», когда мне было восемь. До сих пор помню тот матч и как Денис Комптон сделал победный ран».

Упомянутый Джаггером Комптон был не только одним из самых выдающихся игроков в крикет в английской истории. Одновременно он профессионально играл в футбол, проведя несколько сезонов до и после Второй мировой войны за «Арсенал» на позиции левого вингера. Выдающимся футболистом он не стал, однако завоевал титулы – чемпионство в сезоне-1947/48 и Кубок Англии в 1950-м.

«Арсенал» стал еще одной любовью Мика Джаггера, которую тот пронес через всю жизнь. «У нас в районе все поддерживали или «Арсенал», или «Чарльтон», так что выбор у меня был небольшой, – вспоминает Джаггер. – У меня и отец, и все дяди болели за «Арсенал». Они брали меня на «Хайбери». В общем, с тех пор я их болельщик, хотя и не самый яростный. За «Кент Каунти» (одна из самых известных английских крикетных команд – Sports.ru) я слежу гораздо внимательнее».

Впрочем, с началом музыкальной карьеры у Джаггера появились другие увлечения. «В 1960-х многие молодые люди в Британии потеряли интерес к спорту и к футболу в частности. Когда появились Stones, у меня просто не было на это времени, и спорт на долгие годы отошел на второй план. Большинство людей в стране могут сказать, где они были, когда Англия выиграла финал чемпионат мира в 1966 году, но я понятия не имею, где я в этот день был и что делал», – рассказывал Джаггер.

Но, возможно, это и к лучшему. Ведь с именем Джаггера футбольные болельщики (причем не только в Англии) связывают проклятие, которое оборачивается поражением для всех сборных команд, за которые болеет Мик в конкретном матче.

Среди жертв Джаггера – Англия, Бразилия, Италия, Португалия и США

Впервые о проклятии Джаггера написали британские таблоиды еще в 2010 году. К тому времени Мик периодически появлялся в ВИП-ложах стадионов на статусных спортивных соревнованиях.

На ЧМ-2010 в ЮАР Джаггер пропустил матчи группового этапа, подъехав только к плей-офф. В начале матча 1/8 финала США – Гана телекамеры выхватили солиста The Rolling Stones, который о чем-то болтал с бывшим американским президентом Биллом Клинтоном. Мужчин связывала давняя дружба – один из ее эпизодов описывается в биографии скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за организацию проституции и секс с несовершеннолетними. В 2002 году Джаггер устроил секс-оргию прямо в частном самолете, предоставленном Эпштейном. На борту, по воспоминаниям биографа Эпштейна Даниэля Халпера, был и Клинтон, но он от участия в оргии отказался.

В том матче США и Ганы не было явного фаворита. Американцы вышли с первого места из группы, опередив Англию, а Гана оставила без плей-офф Сербию и Австралию, продемонстрировав нетипичную для африканских команд организованную оборону. В основное время команды обменялись мячами, а исход решил гол Асамоа Гьяна в начале первого овертайма.

Уже на следующий день Джаггера заметили на матче 1/8 финала между Англией и Германией. В тот вечер Мик, как и все англичане, грустили. Встреча запомнилась незасчитанному голу-фантому Лэмпарда в концовке первого тайма при счете 2:1 в пользу Германии. Телеповторы не оставляли сомнений – мяч рикошетом от перекладины полностью пересек линию ворот Мануэля Нойера. Но ни ВАР, ни технологии автоопределения взятия ворот тогда не было, поэтому ошибку лайнсмена никто не исправил. Во втором тайме блестяще игравшие Томас Мюллер и Месут Озил довели счет до разгромного – 4:1. Тренер англичан Фабио Капелло назвал исход несправедливым – считал, что при равном счете Англия с Терри, Джеррардом, Лэмпардом и Руни додавила бы соперника.

Но после вылета Англии Джаггер не уехал из ЮАР. В ту поездку он взял 11-летнего сына Лукаса, рожденного от непродолжительного романа с бразильской моделью Лусианой Хименес, поэтому быстро нашел новую любимую сборную – сын болел за бразильцев, отец его, разумеется, поддерживал. И даже надел желтую футболку сборной на матч четвертьфинала с Нидерландами. Вы, скорее всего, помните, чем все закончилось, но вот на всякий: победа голландцев 2:1 благодаря дублю Снейдера.

В Бразилии охотно верят в истории про порчу и проклятия, поэтому в соцсети Джаггера хлынули разъяренные фанаты, некоторые из них называли певца Jagger FDP (filho da puta – сукин сын). Бразильцы еще не знали, что худшие эмоции, связанные с Джаггером, у них еще впереди.

Перед ЧМ-2014 многие выдохнули – The Rolling Stones во время турнира были в очередном мировом туре, так что появление в Бразилии до полуфиналов полностью исключалось.

Однако выяснилось, что проклятие действует и дистанционно. За пару часов до стартового для англичан Мик написал в твиттере: «Сегодня вечером Англия играет первый матч, желаю ей удачи – вперед, Англия!».

Результат: в равной игре итальянцы реализовали все немногочисленные шансы –решающий гол забил Балотелли (1:2).

После стартового поражения Англия попала в сложную ситуацию: чтобы выйти из группы, надо было побеждать крепкий Уругвай с Луисом Суаресом. Джаггеру стоило бы помолчать, но он не верил в приметы. «Вперед, Англия! Настало время побеждать!», – написал он в твиттере. Результат известен – Суарес положил дубль, а Англии пришлось паковать чемоданы – третий матч в группе против Коста-Рики уже ничего не решал.

Но Мика Джаггера это не остановило. 22 июня он играл концерт в Риме и сообщил: «Италия обыграет Уругвай 2:1». Хотя никто его не спрашивал. Результат: Италия проиграла из-за гола Година в концовке и вылетела, хотя ее устраивала и ничья.

Но это не все жертвы Джаггера на том ЧМ. До турнира он на концерте в Лиссабоне заявил, что Португалия выиграет чемпионат, а Криштиану станет его лучшим игроком. Результат: португальцы потеряли реальные шансы на плей-офф еще после первых двух матчей.

Однако главный кошмар был еще впереди. Джаггер воспользовался паузой в туре и рванул к сыну Лукасу в Бразилию, которая ждала триумфа сборной на домашнем чемпионате.

Новости о прилете рок-звезды с футбольным проклятием ооочень расстроили местных. На полуфинале с Германией на трибунах встречались картонные изображения Джаггера в форме немецкой сборной с надписью Let`s go, Germany! – разумеется, принесли их южноамериканцы. Но это не подействовало – Бразилия потерпела самое сокрушительное поражение в истории 1:7, а ведущий бразильского телеканала R7 назвал Джаггера «ангелом смерти». И это было самое безобидное из его прозвищ в Бразилии.

Мику лишь отшучивался в твиттере: «Я согласен взять на себя ответственность за первый гол Германии. Но не за остальные шесть».

Четыре года спустя никто не ожидал увидеть Мика Джаггера в России. Британские медиа перед стартом ЧМ-2018 пугали болельщиков страшными русскими скинхэдами, а правительство и члены королевской фамилии бойкотировал турнир из-за отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля. Но Джаггер все равно приехал! Его показали в трансляции первого полуфинала Франция – Бельгия, который проходил в Санкт-Петербурге. За кого болел Мик в этом матче, неизвестно, но, судя по мрачному выражению его лица, вполне возможно, что и за Бельгию.

Разумеется, посещения полуфинала Англия – Хорватия было не избежать. Британские медиа с удовольствием подхватили тему проклятия Джаггера. Раскопали старое интервью, в котором Мик рассказывал, что был на матче Англия – Аргентина на ЧМ-1998 – том самом с удалением Бэкхема за фол на Симеоне и поражением британцев в серии пенальти. А еще ему припомнили выпущенный годом ранее сингл с песней England lost («Англия проиграла»). Правда, та песня была не о футболе, а о брексите, но в Британии сочли ее очередным мрачным пророчеством.

Перед стартовым свистком Джаггер запостил видео с трибуны, прокричав в камеру: «Come on, England!». Дальше как всегда – Англия уступила хорватам в дополнительное время.

Но любые серии заканчиваются. Через три года Джаггер вновь объявился на большом матче с участием Англии во время полуфинала Евро. На «Уэмбли» англичанам противостояла пиковая Дания, которая забила первой и выглядела бодрее соперника. Однако англичанам удалось сравнять счет благодаря автоголу Кьера еще до перерыва, а исход матча решил сомнительный пенальти на Стерлинге в дополнительное время.

Проверить, полностью снялось ли проклятие Джаггера или оно касается только ЧМ, в Катаре не вышло. Джаггер пропустил турнир, так что придется ждать до 2026-го.

Секреты формы от Джаггера – променял наркотики на секс. А еще занимается йогой, балетом и сидит на особой диете

Но вернемся к более интересному вопросу: как заводить детей в 70+ и в 80 выдавать феерические перфомансы на сцене?.

Несложно догадаться, что перелом в жизни Джаггера наступил после отказа от большинства вредных привычек в 1977-м, когда ему было уже 34 года.

Бывшая жена Джаггера Джерри Холл в автобиографии «Моя жизнь в картинках» рассказала, что пересадила мужа с тяжелых наркотиков на секс.

«Когда мы начали встречаться в 1977-м году, Мик даже бравировал тем, что принимал запрещенные вещества. Он мне рассказывал, что целый год в конце 1960-х принимал ЛСД ежедневно. А на момент нашей встречи еще и употреблял героин. Для меня все это звучало ужасно. Я ему сказала, что просто не смогу даже видеть его под кайфом:. «Если хочешь быть со мной, ты должен завязать с этим делом». И он действительно завязал – у него всегда была исключительная сила воли».

С тех пор Джаггер действительно ни разу не попадал в скандалы из-за наркотиков и даже публично критиковал друга и коллегу по группе Кита Ричардса, который принимал кокаин вплоть до 2006 года, когда в 63 года появились проблемы со здоровьем.

Место наркотиков в жизни Джаггера заняли секс и спорт. Еще до встречи с Джерри Холл Джаггер считался известным любителем красивых девушек. Ту же Джерри он увел у своего приятеля Брайана Ферри – лидера группы Roxy Music.

Отказ от наркотиков усилил эту страсть Джаггера. И здесь Джерри уже ничего поделать не могла.

А еще Джаггер начал регулярно заниматься спортом, хотя до этого только изредка играл в теннис с Ричардсом (Мик утверждал, что оба смотрелись на корте кошмарно) и выезжал на велосипедные прогулки, которые полюбил еще в детстве.

В конце 1990-х Джаггер нанял личного тренера и физиотерапевта – норвежца Торье Эйке, который разработал для Мика персональный план тренировок и питания, которого тот с тех пор придерживается.

Джаггер говорит, что сейчас тренируется от 5 до 6 дней в неделю. Перед началом очередного концертного тура их интенсивность увеличивается. «Обычно я в день пробегаю до 8 миль (13 км). Дистанция зависит от настроения, – рассказывал он в интервью Sunday Times. – Но перед туром, недель за шесть до его начала, я увеличиваю нагрузки и готовлюсь примерно, как участник марафона. Это позволяет мне выдерживать нагрузки на сцене и не задыхаться перед микрофоном».

Другие обязательные элементы тренировок Джаггера – велосипед, плавание и кикбоксинг. «Я чередую занятия в тренажерном зале и танцы, затем делаю спринты и тому подобное. Я тренируюсь на выносливость. А в последнее время я добавил еще йогу, пилатес и уроки классического балета – они позволяют работать над равновесием и гибкостью.

Занятия йогой включают антигравитационные упражнения на полотнах. Помимо гибкости йога помогает вырабатывать гормоны удовольствия. Кикбоксинг идеально снимает стресс. Работа у балетного станка поддерживает мышечный тонус и развивает равновесие. А техники медитации заменили мне алкоголь. Все-таки выпивка, особенно в таком возрасте, слишком изнуритильна для организма, а медитация позволяет расслабиться и побыть наедине с собой», – объяснял Мик.

Еще одна важная составляющая образа жизни Джаггера –низкоуглеводная диета, разработанная для него женой гитариста The Rolling Stones Ронни Вуда. В ней доминируют свежие фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, курица и рыба.

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Дожив до преклонных лет, Джаггер и не думает останавливаться. Даже несмотря на то, что в 2019-м пережил операцию на сердце. «Я понятие на имею, когда я решу, что пора заканчивать, – рассказывал он в интервью Telegraph. – Запись альбомов, концертные туры – все это очень заряжает меня энергией, мне никогда это не наскучит. Я очень эмоционально вовлечен в каждый концерт. Для меня это не рутина. И я каждый раз волнуюсь, выходя на сцену. Потому что нет двух одинаковых концертов – каждый раз все идет по разному. Каждое шоу для меня – это абсолютно новое приключение».

Мощный дед!

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Ian Walton, Daily Express/Archive Photos, Elisabetta Villa, Michael Steele, Jean Catuffe, Ted West/Central Press, Stones Archive, Len Trievnor/Express; East News/JOHN MACDOUGALL / AFP, AP Photo/Eustache Cardenas, AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI; Liao Yujie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; instagram.com/mickjagger