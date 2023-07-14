17 комментариев

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Новый мир форм в России: параллельный импорт через Wildberries, чем заменили Nike и adidas. Исследование Sports.ru

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Денис Пузырев с экипировочным переделом.

Из России ушли и автогиганты, и платежные системы, и производители крепкого алкоголя, и разные другие компании – но для российского футбола нет ничего чувствительнее потери Nike (США) и adidas (Германия), крупнейших производителей экипировки. И хотя знакомые логотипы до сих пор мелькают на футболках российских клубов, рынок уже сильно изменился.

Для того чтобы разобраться, как теперь получают новую форму клубы и как нишу пытаются заполнить российские компании-производители спорттоваров, Sports.ru поговорил со всеми ключевыми участниками индустрии.

Как был устроен рынок экипировки? Деньги за рекламу получали всего два клуба РПЛ и сборная

Для начала давайте вернемся в 2021 год. На Sports.ru тогда вышло большое исследование рынка экипировки клубов РПЛ.

Почти все клубы РПЛ не получают денег от технических спонсоров, а платят сами. Исследование рынка форм от Sports.ru

• Реальные деньги от производителей формы получали только «Спартак» и «Зенит» – оба от Nike. Им же была доступна опция эксклюзивного дизайна, доступная только топ-клубам Европы. 

• Некоторые команды из верхней части таблицы РПЛ получали особые условия – большие скидки, или часть товара бесплатно (например, игровая форма для взрослых мужских команд бесплатно, остальное – с индивидуальными скидками). 

• Ряд ведущих игроков имели индивидуальные контракты: бренды бесплатно поставляли им бутсы, сшитые по персональным меркам.

• Бóльшая часть команд закупала экипировку не напрямую, а через крупных российских дистрибьюторов. Но и тут появлялись бонусы – были доступны любые варианты из обширных каталогов. А если озаботиться заранее, можно было поиграть в эксклюзив в «конструкторе форм», использовав другие цвета, узоры и тип горловины – не как в каталожном варианте.  

• Самые большие деньги от технического спонсора получал РФС. Начиная с 2008 года комплекты форм для всех сборных команд России (включая юношеские, женские, а также команды по мини-футболу и пляжному футболу) делал adidas. «Коммерсант» писал, что по первому 10-летнему контракту (действовал до 2018 года) немецкий производитель выплатил РФС 100 миллионов евро плюс бонусы – 1% с продаж формы и дополнительные выплаты за спортивные успехи.

Перед ЧМ-2018 контракт продлили, а в августе 2021 года adidas и РФС подписали договор до 2026-го. 

Однако свежий контракт просуществовал совсем чуть-чуть – уже в начале марта 2022 года adidas приостановил деятельность в России и заморозил партнерство с РФС. Полгода ходили слухи о том, что компания может вернуться, но этого не случилось – в октябре 2022-го adidas заявил о прекращении работы на российском рынке. По такой же схеме действовали Nike и Puma.

Иностранцы не хотели работать с РФС из-за политических рисков. Поэтому нового производителя формы сборной выбирали внутри России

В начале 2023 года президент РФС Александр Дюков заявил, что в 2023-м у сборной точно сменится поставщик формы – причем переговоры планировалось завершить в первом квартале.

Спустя неделю генсек РФС Максим Митрофанов уточнил, что у РФС есть запас формы от adidas – и его даже при полной загрузке гарантированно хватило бы до лета. Поэтому в матчах с Ираном и Ираком весной вы видели старую экипировку. 

Переговоры тем временем велись с российскими брендами Forward, Bosco и Zasport, а также с некими неназванными азиатскими компаниями. В феврале появилась информация о еще одном российском претенденте – это компания Jögel.

По окончании первого квартала ситуация не прояснилась. «РФС рассматривал разные варианты и закидывал удочки в том числе и европейским компаниям. Понятно, что договориться с Puma и Nike было невозможно, но есть хорошие компании второго ряда, которые не отказывались от сотрудничества с Россией и поставляют форму клубам, пусть и через посредников. Но от предложения одевать сборные России все такие компании отказались, – рассказал Sports.ru источник, знакомый с ходом переговоров. – Одно дело – без лишнего шума поставлять экипировку для клубов, никто в Европе и внимания не обратит. Но экипировать сборную России – в этом есть политика. Сразу бы начался большой скандал, а это никому не нужно. Поэтому в какой-то момент РФС сосредоточился исключительно на отечественных компаниях».

Развязка случилась в июне: на Петербургском международном экономическом форуме РФС подписал контракт с Jögel. Это объявление сразу породило массу вопросов, самый популярный: «А кто вообще это такие»?

Jögel не имеет никакого отношения к Германии. Это российский семейный бизнес крупных дистибьюторов спортоборудования

Бренд Jögel визуально вызывает ассоциации с Германией – из-за двух точек над «о» (умлаута). На самом деле к Германии этот бренд отношения толком не имел. «Когда у нас в 2014 году возникла идея создания бренда для командных видов спорта, мы понимали, что надо получить некие знания, технологии, которых у нас тогда не было. Да и не просто у нас – в России практически отсутствовали тогда профильные специалисты. Особенно с точки зрения обуви и спортивного инвентаря, – рассказывает Sports.ru основатель бренда Артур Мовсесян. –  За знаниями и технологиями мы поехали на выставку в Германию, где и познакомились со специалистами различных брендов, у которых был необходимый нам опыт. Они помогли нам начать бизнес. Тогда у нас родилась идея, чтобы наш бренд имел отсылку к Германии. Мы и пришли к слову Jögel – звучное и короткое название.

Прямого перевода у этого слова нет. Мы его расшифровываем по частям. Корень Jog – в английском языке это «движение», «бег трусцой», в португальском Joga – «играть». А окончание el в русском языке обозначает причастность к чему-то – «учитель», «строитель». То есть Jögel – это что-то причастное к движению, игре, связанное с игровыми видами спорта».

Потенциальные немецкие партнеры, помогавшие Мовсесяну на первом этапе, в 2015 году перестали сотрудничать с компанией из России по политическим причинам – и с тех пор бренд развивался как полностью российский.

Jögel появился не на пустом месте. Это один из собственных брендов крупного дистрибьютора экипировки и оборудования – «Прайм Спорт Рус», который под этим брендом работает с 2010 года. Фактически это семейная компания. Ее основатель Армен Мовсесян занялся поставкой в Россию спортивных товаров еще в 2000 году – сначала как ИП, затем как владелец компании «Спорт Оптовик Трейд». Его сыновья – Артур и Михаил – совладельцы «Прайм Спорт Рус». Еще один человек по фамилии Мовсесян (но с другим отчеством) занимает должность гендиректора компании.

Изначально компания привозила в Россию спортивное оборудование. Например, сейчас в портфеле компании продукция таких компаний, как Mikasa (Япония, мячи для волейбола и водного поло), Tyr (США, экипировка для плавания), Green Hill (Пакистан, один из крупнейших производителей товаров для единоборств) и т.д. С развитием в ассортимент добавлялись собственные бренды компании, Jögel – лишь один из них.

Jögel начинал как производитель мячей и вратарских перчаток – вместе в Русланом Нигматуллиным была разработана линейка перчаток Nigma, в которых играют Михаил Кержаков, Игорь Лещук и топовые вратари из мини- и пляжного футбола. Первые контракты по поставке формы у бренда появились в 2022 году: клиентами Jögel стали клубы ФНЛ «Велес» и «Кубань». Кроме них в экипировке Jögel стали играть и клубы Медиалиги: «Амкал», Broke Boys, Fight Nights и Tamo Junto.

Хоть компания и локальная, производство Jögel сосредоточено за границей. Российские специалисты разрабатывают дизайн и технологические решения, а заказы размещаются по большей части на предприятиях в других странах, главным образом – в Юго-Восточной Азии. В России производится только базовый ассортимент, в основном это текстильные изделия: носки, шапки, гетры, футболки. Так что форма для сборных России будет разработана тут, но отшита – в одной из «дружественных» стран Азии.

Новая форма сборной появится только в марте 2024-го, вся экипировка для РФС стоит около 300 млн рублей (но заплатит союз сильно меньше)

Артур Мовсесян рассказывает Sports.ru, что еще в начале бизнес-пути мечтал сделать форму для сборной России, но понимал, что это нереально: «Но так сложились исторические события, что это произошло. Летом 2022 года мне позвонил гендиректор ФК «Велес» Антон Чернышов и сказал, что на него вышли люди из РФС и хотят со мной пообщаться. Посетив наш шоурум, они убедились, что качество достойное для того, чтобы начать переговоры.

 Мы представили свое видение по дизайну, ассортименту, подготовили презентацию. К весне нам дали понять, что мы находимся в финальном пуле претендентов. А затем они сообщили, что мы максимально подходим под требования к экипировщику сборных команд России».

Поставка и презентация новой формы запланирована только на март 2024-го. Если до этого времени у сборной будут матчи, то она будет играть в adidas. 

Деталей соглашения с РФС Мовсесян не раскрывает, но очевидно, что денег по контракту (как это было с adidas) РФС не получит, скорее наоборот – будет платить поставщику. Таковы новые реалии.

Генсек РФС Максим Митрофанов в июне сообщил, что вся экипировка для 27 сборных команд в год стоит 300 миллионов рублей. Только из цитаты было не очень понятно, кто и сколько будет платить. «Мы полностью удовлетворены контрактом и считаем его очень выгодным. Мы ничего на контракт не тратим. Нам нужны тысячи единиц товара по 35 позициям. И рыночная стоимость этого – около 300 миллионов рублей», – отметил Митрофанов.

Артур Мовсесян в интервью Sports.ru говорит, что РФС все же заплатит: «Мы договорились, что сотрудничество Jögel и РФС будет максимально взаимовыгодным. То есть частичная оплата продукции идет от РФС, но со значительным дисконтом».

Nike совсем покинул рынок РПЛ – ноль контрактов в РПЛ

Для клубов РПЛ и Первой лиги, в отличие от сборной, кажется, практически ничего не изменилось. Но это только на первый взгляд.

Да, «Зенит» и «Спартак» потеряли доход от Nike, некоторые другие остались без скидок, однако общая картина почти идентична ситуации двухлетней давности. Как и в сезоне-2020/21, три четверти команд (12 из 16) в чемпионате-2022/23 выступали в экипировке компаний «большой тройки» – Nike, adidas, Puma. Да и набор компаний на оставшихся почти тот же – Joma (3 команды) и Jako (1). Два года назад в РПЛ еще была представлена испанская Kelme – в прошлом сезоне она никого не одевала, а теперь возвращается («Факел», «Урал»).

Однако при внимательном рассмотрении экипировочного ландшафта РПЛ сложно не заметить тектонические сдвиги. Во-первых, произошло перераспределение предпочтений среди группы клубов, работавших с ушедшими из России брендами. Два года назад самым популярным в РПЛ был Nike: в форме американской компании играли 5 клубов. По три – в adidas и Puma. 

Теперь расклад радикально другой: половина лиги была одета в Puma, а в Nike и adidas – лишь по два клуба. Теперь можно заявить, что Nike, крупнейший в мире производитель экипировки, окончательно покинул РПЛ: «Спартак» еще зимой анонсировал переход в Joma («Зенит» уже в ней играет), «Урал» переоделся в Kelme.

Разумеется, предпочтения сменились не потому, что клубные менеджеры, отвечающие за экипировку, внезапно разлюбили Nike и полюбили Puma. Просто в условиях ухода топовых брендов клубы, привыкшие к высокому качеству, выбирают то, что проще достать в необходимом им ассортименте. А с доступностью ситуация у брендов из топ-3 сложилась по-разному.

Наиболее радикально поступил Nike, который полностью свернул бизнес в России еще год назад. «Nike полностью ушел из России – продал все розничные магазины. Ассортимент четырех из них выкупил наш экипировочный центр – коммерческие условия были приемлемыми, – рассказывает Sports.ru владелец экипировочного центра Footballmania Сергей Акимов, крупный дистрибьютор, у которого в минувшем сезоне закупали экипировку 6 клубов РПЛ. – Часть магазинов с остатками товара мы с коллегами выкупили – они отдавали товар по хорошим ценам. Но там в основном был не футбольный товар – трусы с носками и относительно небольшие объемы, которых нам хватило на один квартал».

Иная ситуация сложилась с Puma и adidas. Компании тоже заявили об уходе из России, но их офисы продолжили работу. По самой распространенной версии, менеджеры компаний занимались продажей российского бизнеса стороннему инвестору. Схема уже обкатана: компания закрывает розничные магазины в России, но не продает их, как сделал Nike, а держит закрытыми. Затем объявляет о продаже бизнеса компании из страны, не входящей в список недружественных (например, из Турции, Ливана, ОАЭ). Ей переходят розничные магазины, которые открываются под другим названием, но с тем же набором товаров, что и раньше (иногда с меньшим ассортиментным рядом). Так, к примеру, уже поступил Reebok, чью продукцию в России теперь поставляет турецкая компания Flo, а магазины называются Sneaker Box.   

При этом появлялись сообщения, что Puma в конце 2022 года якобы принимала заказы от российских ритейлеров на вещи из коллекции 2023 года. Сама компания эти сообщения не подтверждала, настаивая на том, что приостановила работу, а если что-то и появлялось, то через каналы параллельного импорта, к которому Puma отношения не имела.

Сергей Акимов из Footballmania подтверждает, что теперь его компания окольными путями завозит продукцию компаний, с которыми раньше работала напрямую. «Чтобы выполнять контрактные обязательства, мы начали искать необходимый продукт на рынках других стран, – рассказал Акимов Sports.ru – Стали привозить часть товара из Европы, часть – из Китая и других стран Азии. Есть определенные технические нюансы. С Европой логистика сейчас сложнее по понятным причинам. Но при этом мы видим заинтересованность европейских дистрибьюторов в продолжении работы на российском рынке. Грузоперевозки по-прежнему осуществляются, но сроки прихода товара в Россию стали заметно длиннее. Логистика из стран Азии более удобна и понятна».

Wildberries стал партнером ведущих клубов РПЛ. Они что, шьют форму?

Еще одной приметой новой реальности стал приход в российский футбол компании Wildberries. Первый контракт с футбольным клубом Wildberries заключила еще в 2020 году, став премиальным спонсором ЦСКА. Тогда казалось, что это единичная сделка для крупнейшего российского маркетплейса. Однако спустя год партнером Wildberries стало и «Динамо», а летом 2022 года – на фоне сообщений об уходе из России больших брендов – договоры с Wildberries подписали «Спартак», «Зенит» и «Крылья Советов».

Неожиданный интерес к футболу Wildberries объясняет тем, что спорт и здоровый образ жизни близок корпоративной культуре компании. Кроме того, как рассказали Sports.ru в пресс-службе Wildberries, «сотрудничество со спортивными командами является частью нашей маркетинговой стратегии: мы стремимся расширить аудиторию за счет мужчин, интересующихся спортом».

Нынешний список партнеров для Wildberries не окончательный. «Мы готовы к сотрудничеству со многими командами и получаем немало запросов на спонсорство», – заявили в пресс-службе компании.

«Схема партнерства клубов с Wildberries такова: по спонсорскому контракту Wildberries получает возможность размещать свои логотипы на игровой и тренировочной форме команд, на стадионах, печатной продукции и т.д. А оплату производит не деньгами, а поставками необходимого количества комплектов экипировки, которые ввозит в Россию по каналам параллельного импорта или закупает у российских дистрибьюторов, которые эту экипировку уже ввезли по таким схемам», – сообщил Sports.ru источник на рынке экипировки. В пресс-службе Wildberries подтвердили, что схема работы выглядит именно так.

Для клубов это возможность сэкономить несколько десятков миллионов рублей. Например, в картотеке Госзакупок есть сведения о контракте, который в январе 2023 года подписал «Локомотив» на «услуги по поставке спортивной одежды» – на 74 миллиона рублей. Из карточки закупки следует, что товар должен быть производства Испании. Это был контракт с Joma.

Как Joma из поставщика формы для аутсайдеров превратилась в главный бренд топ-клубов РПЛ

Экспансия формы от Joma в РПЛ – еще одна примета нового времени. Эта испанская компания давно присутствует в России, но раньше поставляла экипировку для команд поменьше: «Уфы», «Амкара», «Урала», «Ростова». Однако теперь все изменилось: в сезоне-2023/24 в форме от Joma сыграют гранды российского футбола: ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив».  

И это вряд ли можно назвать совпадением – и ЦСКА, и «Спартак», и «Зенит» получают экипировку по описанной выше схеме от Wildberries и теоретически могут заказать поставщику, использующему возможности параллельного импорта, экипировку любой компании из доступных каталогов (например, для «Динамо» и «Крыльев Советов» Wildberries привозит форму от Puma).

Можно предположить, что выбор в пользу Joma продиктован желанием больших клубов иметь экипировку с эксклюзивным дизайном. Эта возможность была прописана в договоре Joma с ЦСКА от 2020 года. Форма «Зенита», в которой он начал играть во второй половине сезона-2022/23, тоже содержит все признаки эксклюзивности: футболку украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро.

Это стало поводом для скандала: одним из больших клиентов Joma c 2017 года является Украинская Ассоциация футбола, которая потребовала у испанской компании разъяснений: имела ли Joma отношение к разработке дизайна для формы «Зенита». В ответ Joma уверяла, что не имеет к этому никакого отношения. «Мы подтверждаем, что штаб-квартира Joma в Испании прекратила всю нашу спонсорскую деятельность со спортивными командами из России и Беларуси. У нас нет прямого контакта – ни коммерческого, ни спонсорского – с каким-либо профессиональным клубом там, и мы не были в курсе и не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации индивидуального стиля новой формы «Зенита», – заявила компания в официальном ответе на запрос УАФ.

По словам испанцев, сами они не делали ничего, а поставщиком формы стала компания Wildberries, которая на общих основаниях купила каталожные комплекты экипировки на открытом рынке – у Joma нет возможности проконтролировать, как эта форма будет затем использоваться.

Звучало не очень убедительно. Особенно учитывая то, что источники в «Спартаке» рассказали, что один из комплектов Joma (3-й) будет с эксклюзивным дизайном. Однако с украинцами скандал был замят.

В Wildberries на вопрос Sports.ru, почему ее партнеры из числа топ-клубов выбирают экипировку именно Joma, не ответили.

Joma не единственная испанская компания, которая укрепляет позиции в российском футболе в отсутствие крупных конкурентов. Выше мы уже упоминали, что контракты с Kelme подписали «Факел» и «Урал». 

По словам представителя одной из экипировочных компаний, помимо возможности получить эксклюзивный дизайн закупка форм у таких компаний, как Joma, Kelme и им подобных, имеет и экономический смысл для клубов: их экипировка на 20-25% дешевле, чем у компаний из большой тройки при сопоставимом качестве. К тому же зачастую клиентам будет доступен более широкий ассортимент.

Помимо Joma и Kelme российские клубы в минувшем сезоне закупали также продукцию немецкой компании Jako. В их форме выступал «Пари НН», а также три клуба из ФНЛ (в том числе получившие повышение «Рубин» и «Балтика»). На общем фоне выделялся «Акрон», проведший сезон в экипировке от итальянской Kappa. В межсезонье стало известно, что новым экипировщиком клуба из Тольятти станет другая итальянская фирма – Macron. Источники Sports.ru на рынке связывают приверженность «Акрона» итальянским фирмам связями владельца клуба – холдинга «Акрон», имеющего интересы в Италии по своему бизнесу.

А вот фирмы из Турции, Ирана, Китая и других стран из списка «дружественных» среди экипировщиков российских профессиональных клубов так и не появились.

Российские компании спешно запускают собственные спортивные бренды, чтобы заполнить ниши ушедших иностранцев. Что это за рынок?

В сентябре 2022 года на Sports.ru вышло большое исследование зависимости российского профессионального спорта от импортной экипировки и оборудования. Выводы, основанные на официальных (в том числе подтвержденных государственными учреждениями и чиновниками) цифрах, были неутешительными: во многих видах спорта зависимость от импорта достигает 100% – и никаких объективных предпосылок к импортозамещению нет.

Российский спорт без иностранных товаров – утопия. Исследование Sports.ru

Разумеется, в разных видах спорта и в различных видах спортивной экипировки или оборудования степень зависимости от импорта разная. И в более технологически простых видах товаров, к которым можно отнести и футбольную экипировку (за исключением обуви), заместить импортную продукцию российской кажется реалистичной задачей.

Тем более в условиях, когда рынок в силу политических причин очистился от мощных западных конкурентов. Да, этот процесс не может произойти мгновенно, тем более что некоторая продукция иностранных производителей по-прежнему доступна в России благодаря схемам параллельного импорта. Однако кажется, что у российских компаний появился шанс заявить о себе, а профессиональный футбол – лучшая витрина.

И этот процесс действительно пошел. В 2023 году несколько крупных российских ритейлеров и дистрибьюторов спортивных товаров заявили о запуске собственных брендов. Дистрибьютор Lestate, управляющий мультибрендовыми магазинами Sport Point, запускает бренд Rank. То же самое сделала и сеть Street Beat (управляется Inventive Retail Group). Лидер рынка спортивных товаров «Спортмастер» в дополнение к собственным брендам Demix и Nordway запустил еще одну собственную марку – Athlex.

Во всех этих случаях речь идет о массовых товарах, рассчитанных на широкого потребителя. Но есть примеры и в сегменте профессиональной экипировки. Уже упоминавшаяся Footballmania еще в 2021 году открыла в Москве собственную швейную фабрику «Образ мысли» – предприятие полного цикла по производству спортивной одежды, клубного мерча, сувенирной продукции, а также всех видов нанесения на спортивную экипировку. Пока фабрика работает по конкретным заказам (например, она отшивала форму для участников ЗаБег.РФ – традиционного всероссийского полумарафона), но уже со следующего года планирует выпустить на рынок собственный бренд профессиональной экипировки, разработка которого ведется уже сейчас.

Существующие бренды не скрывают, что планируют воспользоваться ситуацией с уходом конкурентов и активно инвестируют и в расширение производства, и в новые технологические решения. Генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков – одного из участников тендера на поставку экипировки РФС, – рассказывает, что на их фабрике в Твери ведутся разработки специализированной экипировки для футболистов. 

Официальный экипировщик олимпийской сборной России Zasport рассказал Sports.ru, что после ухода иностранных брендов рост розничного спроса составил до 50% в сравнении с прошлым годом. «Количество обращений от российских спортивных клубов, которые в ситуации ухода иностранных спортивных брендов испытывают трудности с экипировкой на будущие игровые сезоны, возросло», – рассказал представитель пресс-службы компании, отметив, что основной акцент компания делает на поставку экипировки для корпоративного спорта.

Клубы ФНЛ все чаще выбирают российские бренды. Вы ведь помните «Косарь» «Шинника»?

В ФНЛ можно отметить еще один важный тренд – пять клубов заканчивали сезон в экипировке от российских брендов. «Волга» и «КАМАЗ» играли в 2K, «Велес» и «Кубань» – в Jögel, «Шинник» – в Natural Advance.

Последний случай вы наверняка помните: комплект формы «Косарь», сделанной в честь тысячерублевой купюры, на которой изображен Ярославль, получился запоминающимся.

Для бренда из Казани это был первый опыт работы с профессиональным клубом. И после такого яркого дебюта продукция Natural Advance заинтересовала и другие команды из топ-лиг, рассказывает Sports.ru основатель бренда Эмиль Сиразев. По его словам, компания ведет разработки формы еще для трех клубов из РПЛ и ФНЛ (правда, пока не говорит, каких именно).

«Все началось довольно банально, у нас была рекламная кампания – видеоролик и посты в соцсетях с предложением о сотрудничестве командам РПЛ и ФНЛ. Собственно, в соцсетях представители «Шинника» увидели наше предложение и заинтересовались, – рассказывает Sports.ru Эмиль – Все произошло очень быстро, мы сами очень удивились скорости, с которой были достигнуты договоренности и заключен контракт. До этого «Шинник» играл в форме от Jako, но они хотели чего-то большего и более креативного. Тогда же и появилась промоформа «Косарь». Идея промоформы появилась параллельно с разработкой основных комплектов. Ее смысл был в создании инфоповода и привлечении внимания к нашему сотрудничеству. Над идеей дизайна работали все вместе – и мы, и представители клуба, участвовал и спонсор «Шинника» (букмекерская компания Pari)».

Бренд Natural Advance – это проект компании из Казани BARS Sport, которая открыла швейную фабрику еще в 2015 году и специализировалась на пошиве спортивной экипировки по заказам. «Мы выбрали спортивную одежду во многом из-за того, что Казань – спортивный город, где не просто много спортивных команд в разных видах спорта, но и проводится множество самых разных спортивных мероприятий, – объясняет Сиразев. – У нас почти сразу появились заказы, а заработанные деньги мы инвестировали в покупку нового оборудования и расширение ассортимента».

Запуск Natural Advance в 2020 году стал для компании логичным шагом в развитии, а первыми клиентами были команды из Медиалиги. В экипировке от Natural Advance играют «Бей Беги» и ФК «Деньги».

Еще одна российская компания, экипировка которой в предстоящем сезоне появится в ФНЛ – это «Ничего Обычного», основанная профессиональным футболистом Даниилом Чаловым, старшим братом форварда ЦСКА Федора Чалова. «Ничего Обычного» сделало форму московскому «Торпедо». Презентация была сопровождена активной работой в соцсетях – «НО» позиционирует себя как творческое объединение и креативное агентство.

«Футбол для нас – универсальная культурная платформа, которая позволяет нам говорить о важных вещах, а наша экипировка выходит за рамки спортивной одежды, но несет с собой смыслы, которые шире просто игры», – объясняет философию бренда Чалов.

В экипировке от «Ничего Обычного» играют несколько клубов Медиалиги (например, «Эгриси» Василия Уткина), и в этом нет ничего удивительного: футбольный клуб «Ничего Обычного» (после трансформации выступает как «ФК 10») был одним из первых медийных клубов в России.

Самой известной экипировкой от «НО» стала форма белорусского «Витебска» в 2020 году – в ее основу лег советский агитационный плакат столетней давности художника-супрематиста Эль Лисицкого «Красным клином бей белых!».

По словам Чалова, этот дизайн формы вызвал интерес далеко за пределами Беларуси. «Было много заказов из-за рубежа – около 85% всех продаж этого комплекта были за пределами стран СНГ», – рассказывает Даниил.

Полное импортозамещение все равно невозможно. Для обуви – нет специалистов. Для одежды – отечественных тканей

В отличие от Natural Advance, у «Ничего Обычного» нет собственного производства, но компания размещает заказы на фабрике постоянного партнера и даже инвестирует в закупку необходимого оборудования. «Но с расширением объемов и ростом заказов мы будем размещать заказы в Турции и Китае», – рассказывает Чалов.

Практически все, с кем поговорил Sports.ru, одной из важных проблем отрасли называют отсутствие в России сырья для производства спортивной одежды. Даже если у компании есть собственное производство внутри страны, ткани и фурнитуру приходится закупать за рубежом, главным образом – в Китае и Турции.

«Большая проблема производства в России – невозможность на равных конкурировать с производствами, расположенными в Юго-Восточной Азии. Там большое количество конкурентоспособных предприятий во многом из-за того, что у них есть большой выбор исходных материалов, которые производятся там же, локально, – рассказывает Sports.ru Артур Мовсесян из Jögel. – Если говорить про спортивную индустрию, то это в основном полиэстерные материалы в различных проявлениях – от пластика до тканей. Все это производится из нефти, которая есть в России, как и нефтехимические производства. Однако в России не производят полиэстеровые нити, материалы, которые необходимы для производства одежды, мячей, обуви. То есть все эти материалы российским предприятиям необходимо импортировать. В результате цена товаров российского производства становится выше, чем в тех же азиатских странах».

Также есть дефицит отечественных специалистов, особенно в производстве обуви, которая почти на 100% является импортом. «Помню, в поисках отечественных специалистов мы поехали в институт легкой промышленности (РГУ им. Косыгина, бывший Московский университет дизайна и технологии – Sports.ru) к замдекана по направлению «конструирование обуви». И когда мы попросили их порекомендовать нам специалистов по конструированию спортивной обуви, они ответили, что последний раз с такими вопросами к ним обращались из перед Олимпиадой-1980», – вспоминает Мовсесян.

Но сложно отрицать, что уход крупных западных производителей спорттоваров дал толчок процессам импортозамещения, о которых долго говорили в правительстве в прежние годы – впрочем, без особых видимых результатов. «Сейчас для российских компаний открылось уникальное окно возможностей, которым мы все просто обязаны воспользоваться», – уверен Виталий Цыганков из Forward. 

Что из этого реально выйдет – увидим скоро.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Павел Лисицын, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Екатерина Чеснокова, Илья Питалев; Jögel; KELMEФК «Акрон» ТольяттиФК «Торпедо Москва»

17 комментариев

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RomanKan
Неужели нет нормальных дизайнеров России. Шапито. Галицкий должен открыть бизнес и одевать все команды. Краснодар всегда со вкусом одет.
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stpn1503
Почему на фото Чалов в красно-белом!?
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Джефф Лебовски
Ответ stpn1503
Почему на фото Чалов в красно-белом!?
Расплескалась синева(с)
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+3
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Ильдар Фарукшин
Спасибо, почитал с интересном
+2
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+2
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Alexis Qarro
Ответ stpn1503
Почему на фото Чалов в красно-белом!?
аж поплохело :D
+2
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+2
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R
На фото формы выглядят неплохо, но в отсутствии высокотехнологичных материалов у нынешних брендов не прибавится пользователей в повседневной носке, как это было у поклонников Адидас и Найки, в которых тело дышало, а при игре материал быстро высыхал.
Удачи в развитии!
+1
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Игорь Акимов
Ответ RomanKan
Неужели нет нормальных дизайнеров России. Шапито. Галицкий должен открыть бизнес и одевать все команды. Краснодар всегда со вкусом одет.
Кому он должен? У него и без этого куча проблем, к тому же проблемы со здоровьем. Сомневаюсь, что он будет этим заниматься.
+1
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Ganibale
Ответ RomanKan
Неужели нет нормальных дизайнеров России. Шапито. Галицкий должен открыть бизнес и одевать все команды. Краснодар всегда со вкусом одет.
Есть, и очень много иностранных звёзд носят одежду российских дизайнеров. Но именно по спортивной части все настолько привыкли к найку и Адидасу что никто особо и не пытался видимо а если и пытались как Jogel видимо никому нафиг не надо было
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Tomas Nepotrebko
Интересна схема хабаровского СКА. Они презентовали форму от Kappa, но с оговоркой про партнёрство со Спортмастером.

https://fcska.ru/ska-habarovsk-predstavlyaet-igrovuyu-formu-na-sezon-2023-24/

Я так понимаю, им Спортмастер просто по лицензии Каппы сшил форму (как и прочий ассортимент бренда в своих магазинах), а итальянцы толком никакого отношения не имеют к этому?
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Зверёк
Автору спасибо,провел большую работу
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Андрей Балабаев
Адидас за 10 лет заплатил РФС 100 лямов и контракт был продан ещё на 5. Спасибо геостратегу. Избавил нас от этих немцев. Зато теперь без денег, но в "своëм" играть будем. Если вообще будем играть
+1
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Евгений Вырныгаев
Ответ Игорь Акимов
Кому он должен? У него и без этого куча проблем, к тому же проблемы со здоровьем. Сомневаюсь, что он будет этим заниматься.
скоро дойдет до того, что у нас не окажется альтернатив для лекарств от онкологии. Просят Галицкого проспонсировать, т.к. больше никто не хочет
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Ganibale
Ответ stpn1503
Почему на фото Чалов в красно-белом!?
Возник этот же вопрос, уже подумал что это новая форма ЦСКА)
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Johny Ivanov
Ответ R
На фото формы выглядят неплохо, но в отсутствии высокотехнологичных материалов у нынешних брендов не прибавится пользователей в повседневной носке, как это было у поклонников Адидас и Найки, в которых тело дышало, а при игре материал быстро высыхал. Удачи в развитии!
У меня футболка дома, которая почти не изменилась за 23 года носки. Привезли из США в 2000 году. Сделана там же. Рисунок, форма всё без изменений. Только немного выцвел цвет.
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Pucheslav
Ответ Gambler08
параллелельныей, белать! Нация пиратов и контрабандистов!
быть нацией пиратов не обязательно плохо. У Катара это даже в государственной символике отражено
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