Главный антивоенный фильм года (претендует на «Оскар») – проект легендарной триатлонтстки. Она шла к этому 16 лет

Невероятная история Лесли Патерсон.

Один из главных фильмов 2022 года – «На западном фронте без перемен» (All Quiet on the Western Front). Картина немецкого режиссера Эдварда Бергера, снятая по одноименному роману Эриха Марии Ремарка, вышла на Netflix в конце октября, уже собрала несколько наград и получила положительные отзывы критиков.

По мнению букмекеров, «На западном фронте без перемен» – главный фаворит на «Оскар» за лучший иностранный фильм. Картина будет представлена еще в восьми номинациях, включая лучший фильм, лучшая работа оператора, лучший грим и макияж, лучший саунтдрек, лучшие визуальные эффекты, лучший звук, лучшая работа художника-постановщика и лучший адаптированный сценарий. Еще больше наград фильм может собрать на церемонии вручения наград британской Академии кино и телевидения BAFTA, где представлен в 14 из 25 номинаций.

В случае оскаровского триумфа немецкого фильма (а он весьма вероятен) на сцену лос-анджелесского кинотеатра Dolby, где 12 марта пройдет церемония вручения наград, поднимется и Лесли Патерсон – звезда мирового триатлона по прозвищу «шотландская ракета». Заслуги пятикратной чемпионки мира в успехе картины невозможно переоценить. Ведь именно она была инициатором этого проекта, написала первый драфт сценария и заложила дом, чтобы выкупить права на экранизацию книги Ремарка.

От замысла до реализации прошло долгих 16 лет. А параллельно с поиском денег на съемки и режиссера для фильма Лесли сделала блестящую спортивную карьеру, побеждая в экстремальных гонках и преодолевая серьезные проблемы со здоровьем.

Спортсмены уже выигрывали Оскар. Но только за короткометражки. И только баскетболисты

В 2012 году 32-летняя Патерсон была на пике – выигрывала все большие гонки, в которых участвовала. В том году она стала победительницей двух главных стартов в мировом кросс-триатлоне – чемпионата мира по версии ITU (Международного Союза триатлона) и XTERRA, самой престижной серии в профессиональном кросс-триатлоне (отличается от классического трассами для бега и велосипеда на пересеченной местности с большим перепадом высот).

Тогда же в интервью американскому изданию о триатлоне Slowtwitch она и рассказала об увлечении кино – переехав в Калифорнию, закончила театральный институт в Сан-Диего и пробовала силы как актриса, режиссер и сценарист маленьких студенческих картин.

– А у тебя есть какая-то цель в области кино? – спросил журналист.

– Я хочу получить «Оскар» за лучший сценарий и лучший фильм в качестве продюсера, – ответила Лесли. – Это заоблачная цель, я знаю. Но мне похер. Я должна это заполучить!

Вряд ли кто-то в 2012 году отнесся к этому серьезно. Ведь многие звезды Голливуда и большие режиссеры так и не смогли завоевать ни одной статуэтки за карьеру. А тут какая-то шотландская триатлонистка с театральным дипломом.

В принципе, спортсмены, добившиеся успехов в кинематографе – это не что-то уникальное. Арнольд Шварценеггер, Джейсон Стетхем, Жан-Клод ван Дамм, Дуэйн Джонсон, Винни Джонс до начала кинокарьеры зарабатывали в спорте. А фигуристка Соня Хени (снялась в 15 голливудских фильмах) и пловец Джонни Вайсмюллер (первый исполнитель роли Тарзана) даже были олимпийскими чемпионами.

Более того, в истории «Оскара» было три случая, когда награда вручалась известным спортсменам. Удивительно, но во всех случаях это были звезды НБА. Первым в 2018 году статуэтку за лучший короткометражный анимационный фильм получил Коби Брайант, чье стихотворение о завершении карьеры легло в основу 5-минутной картины«Дорогой баскетбол», снятого режиссером компании Disney Гленом Кином.

Спустя три года Кевин Дюрэнт и Майк Конли стали лауреатами «Оскара», выступив исполнительными продюсерами художественной короткометражки «Два далеких незнакомца». Получасовой фильм описывает историю чернокожего парня, попавшего во временную петлю (как в «Дне сурка»). Он по-разному проживает один и тот же день, но каждый раз он заканчивается одинаково – его убивает белый полицейский. На пике движения BLM фильм, вышедший на Netflix, оказался крайне востребованным. Правда, степень участия звезд НБА оценить сложно – в титрах фигурирует 19 продюсеров.

И, наконец, на церемонии «Оскара»-2022 статуэтки получили Шакил О’Нил и Стефен Карри как продюсеры короткометражного документального фильма «Королева баскетбола» о легенде американского баскетбола Люси Харрис, заработавшей первые очки в истории женского баскетбольного турнира Олимпийских игр и ставшей первой и единственной женщиной, выбранной на драфте НБА (в 1977 году клубом «Нью-Орлеан Джаз»). Как и в предыдущем случае, О’Нил и Карри были частью команды продюсеров из 18 человек.

Случай Лесли – принципиально другой. Во-первых, ее вклад несоизмеримо больше, чем у оскароносных баскетболистов. А во-вторых, речь идет не о короткометражках (при всем уважении), а о картине, которая номинирована на главный приз мирового кинематографа – «Оскар» за лучший фильм.

Десять лет назад главную роль в «На западном фронте без перемен» должен был сыграть Дэниел Редклифф из «Гарри Поттера», но под него не нашлось денег

Событием, предопределившим дальнейшую судьбу Лесли, стало решение МОК о включении триатлона в программу Олимпийских игр с 2000 года. Для экстремального вида спорта это был прорыв, однако Патерсон ждало жесточайшее разочарование.

Лесли начала заниматься триатлоном в 13 лет и быстро вошла в число сильнейших юниоров страны – выиграла несколько стартов в Шотландии и попала в состав молодежной сборной Великобритании. В то время в триатлоне не было единых правил – спортсмены соревновались на разных дистанциях, а иногда и без плавания (дуатлон).

Включив триатлон в Олимпиаду, ITU разработала единые правила для соревнований, повысив роль плавания. В результате в триатлон пришло много профессиональных пловцов, а Лесли выпала из обоймы – плавание всегда было ее слабым местом.

«Это оказалось невероятно сложным для меня морально и физически, – вспоминала она. – Следующие 2 или 3 года я плавала два раза в день, неделю за неделей, и ездила по всей стране, чтобы найти лучших тренеров по плаванию. В результате пострадали мои сильные стороны — велосипед и бег, а плавание так и не вышло на нужный уровень».

В 2002 году Патерсон не отобралась на Игры Британского содружества и после этого поняла, что мечте о победе на Олимпиаде не суждено сбыться. «Подумала: «Я просто недостаточно хороша для этого, и нет смысла зарывать себя в землю».

В 23 года Лесли вышла замуж за спортивного психолога Саймона Маршалла и переехала с ним в Калифорнию, завершив спортивную карьеру. Но это было только начало.

Патерсон поступила в магистратуру Университета Сан-Диего на театральный факультет, решив кардинально изменить свою жизнь. Она с детства увлекалась театром и кино – с семи лет параллельно ходила в секцию регби, где была единственной девочкой среди 250 ребят, и в балетную школу. «По субботам у меня балет был сразу после регби, и я приходила на занятие с разбитыми грязными коленями и надевала балетную пачку. Это выглядело довольно забавно», – вспоминает она.

После школы, уже став перспективной спортсменкой, она поступила на театральный факультет в университет Лафборо в Англии. «Было довольно сложно совмещать – студенты театрального просыпались не раньше 11 часов, а я вставала в 5 утра, чтобы успеть на тренировку. И они все считали меня сумасшедшей, потому что я не пила и не курила».

Но если в Британии занятия актерским мастерством были скорее хобби, то после переезда в США Лесли подумала, что это может стать ее основной профессией. Ее жизнь состояла из кинопроб, съемок в студенческих фильмах, музыкальных клипах и рекламе.

В 2006-м Патерсон обнаружила, что права Universal на экранизацию романа «На западном фронте без перемен» закончились и вступила в переговоры с наследниками автора книги – Эриха Марии Ремарка.

«На западном фронте без перемен» – первый большой роман Ремарка, который вышел в Германии в 1929 году и сразу стал бестселлером на родине и во многих странах мира. В 1930-м американский режиссер Льюис Майлстоун экранизировал роман на Universal, завоевав «Оскар» за режиссуру и работу художника-постановщика. В 1979-м вышла снятая по роману англо-американская картина. Его режиссер Делберт Манн получил «Золотой Глобус» и «Эмми» за лучший телевизионный фильм.

«На западном фронте без перемен» считается одним из главных антивоенных романов мировой литературы, он включен в школьную программу во многих странах. Однако с новым фильмом у Патерсон, взявшей кредит под залог дома, чтобы оплатить права на экранизацию, возникли проблемы.

«Когда ты снимаешь фильм с масштабными батальными сценами, необходим солидный бюджет. А американские продюсеры, с которыми я общалась, относились к проекту со скепсисом, – рассказывает Патерсон. – Они считали, что американскому зрителю будет не интересен фильм про не слишком известную в США войну, в которой нет героя-американца».

Но в 2011-м ее кинопроект, казалось, обрел реальные очертания. Лесли договорилась с настоящими звездами Голливуда – режиссером Мими Ледер (она снимала блокбастер «Столкновение с бездной) и актером Дэниелом Редклиффом (его все знают по роли Гарри Поттера). К тому времени Патерсон уже написала сценарий, попытавшись усилить его антивоенный пафос по сравнению с первоисточником.

«Это фильм про ужасающий уровень насилия, про отупляющую дикость и про то, что главный герой – мальчик – для того, чтобы стать мужчиной, должен превратиться в животное. Война разрушает человечность этого молодого человека, лишая его способности чувствовать и заставляя его действовать как зверь. Этот мальчик присоединился к войне из-за национализма политиков, которые любят говорить о долге родине. Точно через это же проходят многие наши мальчики, которых отправляют на войну якобы для защиты интересов Америки. В этом фильме будет понятный месседж, что происходит с этими мальчиками и с политиками, которые ведут войну», – рассказывала Мими Ледер.

Но и это не помогло убедить продюсеров – проект лег на полку, а Лесли Патерсон продолжала платить наследникам Ремарка роялти за продление прав. Всего она потратила на это 160 тысяч фунтов личных денег. А пока дела с фильмом не ладились, Лесли неожиданно для себя вернулась в триатлон.

Болезнь Лайма и имплантация фекалий на пути к спортивному триумфу

Переехав в Калифорнию, Лесли не забросила спорт – тренировалась и даже участвовала в небольших местных соревнованиях по бегу на пересеченной местности. Однажды она прочитала в журнале, что в 2008 году в Калифорнии пройдет этап серии кросс-триатлона XTERRA. «Я подумала – это же совершенно безумная гонка, надо попробовать».

Серия гонок XTERRA появилась в 1996 году и сразу завоевала репутацию одной из самых тяжелых в мировом триатлоне. Дистанция меньше, чем, например, в знаменитом марафоне Ironman – 1,5 км плавания в открытой воде, 30 км на горном велосипеде и 11-километровый кросс по горным тропам. Однако в Ironman беговой и велоэтапы проходят по шоссе, а в XTERRA соревнуются по бездорожью с набором высоты 2000 метров.

Свою первую гонку XTERRA Лесли закончила на втором месте и поняла, что к ней вернулся юношеский азарт и желание побеждать. Она наняла персонального тренера, и это дало результат – в 2011-м выиграла свой первый чемпионат мира XTERRA, а в 2012-м – практически все старты, в которых участвовала.

Но ее поджидала очередная проблема. Еще в 2010-м году у Лесли появились проблемы со здоровьем. «Это была какая-то странная инфекция. Чувствовала, что нахожусь в лучшей спортивной форме за всю карьеру, однако при этом ощущала ужасную усталость. У меня были дни, когда встать с постели казалось невозможным», – вспоминает Патерсон.

Сначала Лесли думала, что усталость – следствие высоких нагрузок на тренировках, но вскоре появились и другие необычные симптомы – непрекращающийся глазной тик, головные боли, постоянная тошнота. «Я поняла, что что-то со мной не так, — рассказывает Патерсон. – Это отличалось от всего, что я испытывала раньше».

Тщательное обследование выявило у Лесли болезнь Лайма – инфекционная болезнь, передающаяся с клещами. Ее специфика в том, что даже после успешной терапии у многих сохраняются некоторые симптомы. «Это происходит так произвольно, — рассказывает Патерсон. – Симптомы могут проявиться в любой момент, и это сводит с ума. Я могла отлично тренироваться, готовясь к гонке, а потом внезапно накануне вечером у меня случался приступ, и я чувствовала себя ужасно».

Вместе с болезнью Лайма у Патерсон выявили расстройство пищеварительной системы, из-за которой Лесли постоянно тошнило. Несколько методов лечения не помогли, и в 2017 году она согласилась на трансплантацию фекальной микробиоты. «По сути, в течение двух недель мне в кишечник вводили донорские какашки, — объясняет Патерсон. – Это позволило мне принять их микробиом, учитывая, насколько плохим стал мой.Я знаю, что сама эта процедура выглядит каким-то безумием, но была готова на все, чтобы почувствовать себя лучше».

Это сработало; когда микробиом донора начал преобладать в кишечнике Патерсон, уровень ее энергии повысился, а симптомы значительно уменьшились. Сегодня ей приходится соблюдать строгую диету, чтобы поддерживать свой микробиом.

«Если я ем что-то кроме того, что входит в диету, я чувствую, будто у меня грипп, – рассказывает Лесли. – Тем не менее, это небольшая жертва: мне стало лучше, чем когда-либо».

Несмотря на проблемы со здоровьем, Патерсон показывала высокие результаты, пропустив только сезон 2014 года. У нее появилась новая цель – отобраться на Олимпиаду 2016 года в соревнованиях по маунтинбайку.

«Я сосредоточилась на получении ценных очков UCI (Международный союз велосипедистов) для олимпийской квалификации в маунтинбайке. Я выиграла свою первую гонку Pro MTB в США, а через неделю, за несколько дней до поездки в Европу на дебютный этап Кубка мира, я упала и сломала левое запястье и правую руку. Опять катастрофа! После операции провела месяц в горах, занималась на тренажере, училась чистить зубы и подтирать себе задницу без помощи рук. Всего через 11 дней после операции я выиграла этап XTERRA, а еще через неделю заняла 3-е место в квалификационном заезде на 100 км на маунтинбайке в Ледвилле. Полное безумие, но я такая».

Отобраться на Олимпиаду у Лесли опять не получилось и она сосредоточилась на триатлоне, чтобы в 2018 году выиграть и чемпионат США, и чемпионат мира XTERRA на Гавайях, и чемпионат мира по версии ITU, став пятикратной чемпионкой мира по кросс-триатлону.

Патерсон радикально сократила роман Ремарка, чтобы превратить фильм в антивоенный манифест

В 2019-м Лесли Патерсон наконец-то встретила человека, который пообещал найти финансирование. Немец Мальте Грюнерт продюсировал несколько успешных фильмов, в том числе и в Голливуде, однако проектов такого масштаба еще не было. Он сразу сказал, что фильм должен снимать немецкий режиссер и на немецком языке, так как это история, рассказанная из окопа немецким солдатом.

Финансировать съемки согласился Netflix, выделив бюджет в 20 млн долларов по данным Hollywood Reporter. Приглашенный режиссер Эдвард Бергер не только перевел сценарий Патерсон на немецкий, но и добавил дополнительную сюжетную линию с немецким дипломатом Маттиасом Эрцбергером, который ведет переговоры с французами о заключении перемирия, которое многими в Германии будет расценено как национальный позор. Бергер тем самым хотел показать, что весь ужас Первой мировой был только прелюдией к настоящему кошмару Второй мировой войны. Ремарк, написавший роман в 1929 году, не мог в полной мере предвидеть последствия описанных в книге событий.

Однако основу сценария написала Лесли Патерсон. «Многие сцены я придумала во время подготовки к соревнованиям, – рассказывает спортсменка. – Например, сцена в самом начале, когда с погибших солдат снимают форму, складывают в тюки и отправляют в тыл, где десятки женщин отстирывают ее от грязи и крови, зашивают дыры, чтобы потом выдать комплект призванным новобранцам. Я придумала ее прямо на старте одного из этапов».

Съемки проходили в Чехии на заброшенном аэродроме под Прагой, превращенном в реалистичную арену боевых действий. «Это была экстремальная съемка, – рассказывает Бергер. – Иногда люди тонули в грязи, и чтобы их вытащить, приходилось поднимать кран. Парень, занимавшийся реквизитом, как-то пришел ко мне после съемок. У него был фитнес-браслет, и он показал, что тот за день пробежал полумарафон, просто перетаскивая вещи по съемочной площадке».

Адаптировать всемирно известное произведение в киносценарий – непростая задача. Если сценарист просто переупакует литературную основу в формат кино, то его роль будет технической. А если внесет серьезные изменения в сюжет классического романа, то получит обвинения в посягательстве на святое.

С чем-то таким столкнулась и Патерсон. В ее «На западном фронте без перемен» отсутствует многое из того, что есть в первоисточнике – характеры школьных друзей главного героя Пауля Боймера, сцены мирной жизни, когда Пауль отправляется в отпуск домой.

Патерсон и режиссер сосредоточились на максимально натуралистичном показе ужасов войны, практически весь фильм – это 2,5-часовая батальная сцена, наполненная грязью, кровью, разорванной человеческой плотью и экзистенциальным ужасом.

Бергер говорит, что радикально меняя сюжет Ремарка, они пытались подчеркнуть ужас войны и намеренно обезличивали характеры героев.

В условиях, когда в Европе идут масштабные военные действия, кажется, что такая антивоенная направленность картины делает ее еще более актуальной, заставляя зрителя проецировать происходящее на экране действие на события актуальной жизни.

«Это история о войне, а не о приключениях героя, – рассказывал в одном из интервью Бергер. – Смысл сюжета не в том, что кто-то должен выполнить особую миссию и вернуться на базу к 9 утра. А если он не вернется, то произойдет что-то ужасное. По таким лекалам сделано много военных фильмов. Но наш фильм не об этом. Я бы сказал, что это более немецкий взгляд на войну. Взгляд из страны, которая потерпела поражение. И это то, что цепляет зрителей. В фильме нет никакого пути героя, нет ничего, что заставило бы гордиться его поступками. В этом фильме мы попытались сказать, что каждая смерть — это ужасная смерть, неважно, на чьей стороне. Я прекрасно понимаю, какое ужасное политическое значение придается нашему фильму из-за ситуации на Украине. Но я уверен, что это не единственная причина успеха. Это универсальная история о сущности любой войны, и она находит отклик в сердцах».

Соцсети Лесли Патерсон сейчас выглядят нетипично для спортсменов. Теперь на фотографиях она чаще позирует в вечерних платьях, чем в спортивных костюмах. Хотя и не думает о завершении карьеры – в октябре 2022 года поучаствовала в очередном чемпионате мира XTERRA в Италии и заняла четвертое место в 42 года. Но очевидно, что кино теперь играет для нее все большую роль. Главная гонка жизни протяженностью в 16 лет вышла на финишную прямую, и победа уже где-то совсем рядом. И, кажется, она не может проиграть. Ведь Лесли Патерсон – настоящая чемпионка.

