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Главный антивоенный фильм года (претендует на «Оскар») – проект легендарной триатлонтстки. Она шла к этому 16 лет

Ironman
Шакил О′Нил Шакил О′Нил
Кобе Брайант Кобе Брайант
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Стефен Карри Стефен Карри
Майк Конли Майк Конли
Жан-Клод Ван Дамм Жан-Клод Ван Дамм
Винни Джонс Винни Джонс
Соня Хени
Триатлон Триатлон

Невероятная история Лесли Патерсон.

Один из главных фильмов 2022 года – «На западном фронте без перемен» (All Quiet on the Western Front). Картина немецкого режиссера Эдварда Бергера, снятая по одноименному роману Эриха Марии Ремарка, вышла на Netflix в конце октября, уже собрала несколько наград и получила положительные отзывы критиков.

По мнению букмекеров, «На западном фронте без перемен» – главный фаворит на «Оскар» за лучший иностранный фильм. Картина будет представлена еще в восьми номинациях, включая лучший фильм, лучшая работа оператора, лучший грим и макияж, лучший саунтдрек, лучшие визуальные эффекты, лучший звук, лучшая работа художника-постановщика и лучший адаптированный сценарий. Еще больше наград фильм может собрать на церемонии вручения наград британской Академии кино и телевидения BAFTA, где представлен в 14 из 25 номинаций.  

В случае оскаровского триумфа немецкого фильма (а он весьма вероятен) на сцену лос-анджелесского кинотеатра Dolby, где 12 марта пройдет церемония вручения наград, поднимется и Лесли Патерсон – звезда мирового триатлона по прозвищу «шотландская ракета». Заслуги пятикратной чемпионки мира в успехе картины невозможно переоценить. Ведь именно она была инициатором этого проекта, написала первый драфт сценария и заложила дом, чтобы выкупить права на экранизацию книги Ремарка.

От замысла до реализации прошло долгих 16 лет. А параллельно с поиском денег на съемки и режиссера для фильма Лесли сделала блестящую спортивную карьеру, побеждая в экстремальных гонках и преодолевая серьезные проблемы со здоровьем.

Спортсмены уже выигрывали Оскар. Но только за короткометражки. И только баскетболисты

В 2012 году 32-летняя Патерсон была на пике – выигрывала все большие гонки, в которых участвовала. В том году она стала победительницей двух главных стартов в мировом кросс-триатлоне – чемпионата мира по версии ITU (Международного Союза триатлона) и XTERRA, самой престижной серии в профессиональном кросс-триатлоне (отличается от классического трассами для бега и велосипеда на пересеченной местности с большим перепадом высот).

Тогда же в интервью американскому изданию о триатлоне Slowtwitch она и рассказала об увлечении кино – переехав в Калифорнию, закончила театральный институт в Сан-Диего и пробовала силы как актриса, режиссер и сценарист маленьких студенческих картин.

– А у тебя есть какая-то цель в области кино? – спросил журналист.

– Я хочу получить «Оскар» за лучший сценарий и лучший фильм в качестве продюсера, – ответила Лесли. – Это заоблачная цель, я знаю. Но мне похер. Я должна это заполучить!

Вряд ли кто-то в 2012 году отнесся к этому серьезно. Ведь многие звезды Голливуда и большие режиссеры так и не смогли завоевать ни одной статуэтки за карьеру. А тут какая-то шотландская триатлонистка с театральным дипломом.

В принципе, спортсмены, добившиеся успехов в кинематографе – это не что-то уникальное. Арнольд Шварценеггер, Джейсон Стетхем, Жан-Клод ван Дамм, Дуэйн Джонсон, Винни Джонс до начала кинокарьеры зарабатывали в спорте. А фигуристка Соня Хени (снялась в 15 голливудских фильмах) и пловец Джонни Вайсмюллер (первый исполнитель роли Тарзана) даже были олимпийскими чемпионами.

Более того, в истории «Оскара» было три случая, когда награда вручалась известным спортсменам. Удивительно, но во всех случаях это были звезды НБА. Первым в 2018 году статуэтку  за лучший короткометражный анимационный фильм получил Коби Брайант, чье стихотворение о завершении карьеры легло в основу 5-минутной картины«Дорогой баскетбол», снятого режиссером компании Disney Гленом Кином.

Спустя три года Кевин Дюрэнт и Майк Конли стали лауреатами «Оскара», выступив исполнительными продюсерами художественной короткометражки «Два далеких незнакомца». Получасовой фильм описывает историю чернокожего парня, попавшего во временную петлю (как в «Дне сурка»). Он по-разному проживает один и тот же день, но каждый раз он заканчивается одинаково – его убивает белый полицейский. На пике движения BLM фильм, вышедший на Netflix, оказался крайне востребованным. Правда, степень участия звезд НБА оценить сложно – в титрах фигурирует 19 продюсеров.

И, наконец, на церемонии «Оскара»-2022 статуэтки получили Шакил О’Нил и Стефен Карри как продюсеры короткометражного документального фильма «Королева баскетбола» о легенде американского баскетбола Люси Харрис, заработавшей первые очки в истории женского баскетбольного турнира Олимпийских игр и ставшей первой и единственной женщиной, выбранной на драфте НБА (в 1977 году клубом «Нью-Орлеан Джаз»). Как и в предыдущем случае, О’Нил и Карри были частью команды продюсеров из 18 человек.

Случай Лесли – принципиально другой. Во-первых, ее вклад несоизмеримо больше, чем у оскароносных баскетболистов. А во-вторых, речь идет не о короткометражках (при всем уважении), а о картине, которая номинирована на главный приз мирового кинематографа – «Оскар» за лучший фильм.

Десять лет назад главную роль в «На западном фронте без перемен» должен был сыграть Дэниел Редклифф из «Гарри Поттера», но под него не нашлось денег  

Событием, предопределившим дальнейшую судьбу Лесли, стало решение МОК о включении триатлона в программу Олимпийских игр с 2000 года. Для экстремального вида спорта это был прорыв, однако Патерсон ждало жесточайшее разочарование.

Лесли начала заниматься триатлоном в 13 лет и быстро вошла в число сильнейших юниоров страны – выиграла несколько стартов в Шотландии и попала в состав молодежной сборной Великобритании. В то время в триатлоне не было единых правил – спортсмены соревновались на разных дистанциях, а иногда и без плавания (дуатлон).

Включив триатлон в Олимпиаду, ITU разработала единые правила для соревнований, повысив роль плавания. В результате в триатлон пришло много профессиональных пловцов, а Лесли выпала из обоймы – плавание всегда было ее слабым местом.

«Это оказалось невероятно сложным для меня морально и физически, – вспоминала она. – Следующие 2 или 3 года я плавала два раза в день, неделю за неделей, и ездила по всей стране, чтобы найти лучших тренеров по плаванию. В результате пострадали мои сильные стороны — велосипед и бег, а плавание так и не вышло на нужный уровень».

В 2002 году Патерсон не отобралась на Игры Британского содружества и после этого поняла, что мечте о победе на Олимпиаде не суждено сбыться. «Подумала: «Я просто недостаточно хороша для этого, и нет смысла зарывать себя в землю».

В 23 года Лесли вышла замуж за спортивного психолога Саймона Маршалла и переехала с ним в Калифорнию, завершив спортивную карьеру. Но это было только начало.

Патерсон поступила в магистратуру Университета Сан-Диего на театральный факультет, решив кардинально изменить свою жизнь. Она с детства увлекалась театром и кино – с семи лет параллельно ходила в секцию регби, где была единственной девочкой среди 250 ребят, и в балетную школу. «По субботам у меня балет был сразу после регби, и я приходила на занятие с разбитыми грязными коленями и надевала балетную пачку. Это выглядело довольно забавно», – вспоминает она.

После школы, уже став перспективной спортсменкой, она поступила на театральный факультет в университет Лафборо в Англии. «Было довольно сложно совмещать – студенты театрального просыпались не раньше 11 часов, а я вставала в 5 утра, чтобы успеть на тренировку. И они все считали меня сумасшедшей, потому что я не пила и не курила».

Но если в Британии занятия актерским мастерством были скорее хобби, то после переезда в США Лесли подумала, что это может стать ее основной профессией. Ее жизнь состояла из кинопроб, съемок в студенческих фильмах, музыкальных клипах и рекламе.

В 2006-м Патерсон обнаружила, что права Universal на экранизацию романа «На западном фронте без перемен» закончились и вступила в переговоры с наследниками автора книги – Эриха Марии Ремарка.

«На западном фронте без перемен» – первый большой роман Ремарка, который вышел в Германии в 1929 году и сразу стал бестселлером на родине и во многих странах мира. В 1930-м американский режиссер Льюис Майлстоун экранизировал роман на Universal, завоевав «Оскар» за режиссуру и работу художника-постановщика. В 1979-м вышла снятая по роману англо-американская картина. Его режиссер Делберт Манн получил «Золотой Глобус» и «Эмми» за лучший телевизионный фильм.

«На западном фронте без перемен» считается одним из главных антивоенных романов мировой литературы, он включен в школьную программу во многих странах. Однако с новым фильмом у Патерсон, взявшей кредит под залог дома, чтобы оплатить права на экранизацию, возникли проблемы.

«Когда ты снимаешь фильм с масштабными батальными сценами, необходим солидный бюджет. А американские продюсеры, с которыми я общалась, относились к проекту со скепсисом, – рассказывает Патерсон. – Они считали, что американскому зрителю будет не интересен фильм про не слишком известную в США войну, в которой нет героя-американца».

Но в 2011-м ее кинопроект, казалось, обрел реальные очертания. Лесли договорилась с настоящими звездами Голливуда – режиссером Мими Ледер (она снимала блокбастер «Столкновение с бездной) и актером Дэниелом Редклиффом (его все знают по роли Гарри Поттера). К тому времени Патерсон уже написала сценарий, попытавшись усилить его антивоенный пафос по сравнению с первоисточником.

«Это фильм про ужасающий уровень насилия, про отупляющую дикость и про то, что главный герой – мальчик – для того, чтобы стать мужчиной, должен превратиться в животное. Война разрушает человечность этого молодого человека, лишая его способности чувствовать и заставляя его действовать как зверь. Этот мальчик присоединился к войне из-за национализма политиков, которые любят говорить о долге родине. Точно через это же проходят многие наши мальчики, которых отправляют на войну якобы для защиты интересов Америки. В этом фильме будет понятный месседж, что происходит с этими мальчиками и с политиками, которые ведут войну», – рассказывала Мими Ледер.

Но и это не помогло убедить продюсеров – проект лег на полку, а Лесли Патерсон продолжала платить наследникам Ремарка роялти за продление прав. Всего она потратила на это 160 тысяч фунтов личных денег. А пока дела с фильмом не ладились, Лесли неожиданно для себя вернулась в триатлон.

Болезнь Лайма и имплантация фекалий на пути к спортивному триумфу

Переехав в Калифорнию, Лесли не забросила спорт – тренировалась и даже участвовала в небольших местных соревнованиях по бегу на пересеченной местности. Однажды она прочитала в журнале, что в 2008 году в Калифорнии пройдет этап серии кросс-триатлона XTERRA. «Я подумала – это же совершенно безумная гонка, надо попробовать».

Серия гонок XTERRA появилась в 1996 году и сразу завоевала репутацию одной из самых тяжелых в мировом триатлоне. Дистанция меньше, чем, например, в знаменитом марафоне Ironman – 1,5 км плавания в открытой воде, 30 км на горном велосипеде и 11-километровый кросс по горным тропам. Однако в Ironman беговой и велоэтапы проходят по шоссе, а в XTERRA соревнуются по бездорожью с набором высоты 2000 метров.

Свою первую гонку XTERRA Лесли закончила на втором месте и поняла, что к ней вернулся юношеский азарт и желание побеждать. Она наняла персонального тренера, и это дало результат – в 2011-м выиграла свой первый чемпионат мира XTERRA, а в 2012-м – практически все старты, в которых участвовала.

Но ее поджидала очередная проблема. Еще в 2010-м году у Лесли появились проблемы со здоровьем. «Это была какая-то странная инфекция. Чувствовала, что нахожусь в лучшей спортивной форме за всю карьеру, однако при этом ощущала ужасную усталость. У меня были дни, когда встать с постели казалось невозможным», – вспоминает Патерсон.

Сначала Лесли думала, что усталость – следствие высоких нагрузок на тренировках, но вскоре появились и другие необычные симптомы – непрекращающийся глазной тик, головные боли, постоянная тошнота. «Я поняла, что что-то со мной не так, — рассказывает Патерсон. – Это отличалось от всего, что я испытывала раньше».

Тщательное обследование выявило у Лесли болезнь Лайма – инфекционная болезнь, передающаяся с клещами. Ее специфика в том, что даже после успешной терапии у многих сохраняются некоторые симптомы. «Это происходит так произвольно, — рассказывает Патерсон. – Симптомы могут проявиться в любой момент, и это сводит с ума. Я могла отлично тренироваться, готовясь к гонке, а потом внезапно накануне вечером у меня случался приступ, и я чувствовала себя ужасно».

Вместе с болезнью Лайма у Патерсон выявили расстройство пищеварительной системы, из-за которой Лесли постоянно тошнило. Несколько методов лечения не помогли, и в 2017 году она согласилась на трансплантацию фекальной микробиоты. «По сути, в течение двух недель мне в кишечник вводили донорские какашки, — объясняет Патерсон. – Это позволило мне принять их микробиом, учитывая, насколько плохим стал мой.Я знаю, что сама эта процедура выглядит каким-то безумием, но была готова на все, чтобы почувствовать себя лучше». 

Это сработало; когда микробиом донора начал преобладать в кишечнике Патерсон, уровень ее энергии повысился, а симптомы значительно уменьшились. Сегодня ей приходится соблюдать строгую диету, чтобы поддерживать свой микробиом. 

«Если я ем что-то кроме того, что входит в диету, я чувствую, будто у меня грипп, – рассказывает Лесли. – Тем не менее, это небольшая жертва: мне стало лучше, чем когда-либо».

Несмотря на проблемы со здоровьем, Патерсон показывала высокие результаты, пропустив только сезон 2014 года. У нее появилась новая цель – отобраться на Олимпиаду 2016 года в соревнованиях по маунтинбайку.

«Я сосредоточилась на получении ценных очков UCI (Международный союз велосипедистов) для олимпийской квалификации в маунтинбайке. Я выиграла свою первую гонку Pro MTB в США, а через неделю, за несколько дней до поездки в Европу на дебютный этап Кубка мира, я упала и сломала левое запястье и правую руку. Опять катастрофа! После операции провела месяц в горах, занималась на тренажере, училась чистить зубы и подтирать себе задницу без помощи рук. Всего через 11 дней после операции я выиграла этап XTERRA, а еще через неделю заняла 3-е место в квалификационном заезде на 100 км на маунтинбайке в Ледвилле. Полное безумие, но я такая».  

Отобраться на Олимпиаду у Лесли опять не получилось и она сосредоточилась на триатлоне, чтобы в 2018 году выиграть и чемпионат США, и чемпионат мира XTERRA на Гавайях, и чемпионат мира по версии ITU, став пятикратной чемпионкой мира по кросс-триатлону.

Патерсон радикально сократила роман Ремарка, чтобы превратить фильм в антивоенный манифест

В 2019-м Лесли Патерсон наконец-то встретила человека, который пообещал найти финансирование. Немец Мальте Грюнерт продюсировал несколько успешных фильмов, в том числе и в Голливуде, однако проектов такого масштаба еще не было. Он сразу сказал, что фильм должен снимать немецкий режиссер и на немецком языке, так как это история, рассказанная из окопа немецким солдатом.

Финансировать съемки согласился Netflix, выделив бюджет в 20 млн долларов по данным Hollywood Reporter. Приглашенный режиссер Эдвард Бергер не только перевел сценарий Патерсон на немецкий, но и добавил дополнительную сюжетную линию с немецким дипломатом Маттиасом Эрцбергером, который ведет переговоры с французами о заключении перемирия, которое многими в Германии будет расценено как национальный позор. Бергер тем самым хотел показать, что весь ужас Первой мировой был только прелюдией к настоящему кошмару Второй мировой войны. Ремарк, написавший роман в 1929 году, не мог в полной мере предвидеть последствия описанных в книге событий.   

Однако основу сценария написала Лесли Патерсон. «Многие сцены я придумала во время подготовки к соревнованиям, – рассказывает спортсменка. – Например, сцена в самом начале, когда с погибших солдат снимают форму, складывают в тюки и отправляют в тыл, где десятки женщин отстирывают ее от грязи и крови, зашивают дыры, чтобы потом выдать комплект призванным новобранцам. Я придумала ее прямо на старте одного из этапов».

Съемки проходили в Чехии на заброшенном аэродроме под Прагой, превращенном в реалистичную арену боевых действий. «Это была экстремальная съемка, – рассказывает Бергер. – Иногда люди тонули в грязи, и чтобы их вытащить, приходилось поднимать кран. Парень, занимавшийся реквизитом, как-то пришел ко мне после съемок. У него был фитнес-браслет, и он показал, что тот за день пробежал полумарафон, просто перетаскивая вещи по съемочной площадке».

Адаптировать всемирно известное произведение в киносценарий – непростая задача. Если сценарист просто переупакует литературную основу в формат кино, то его роль будет технической. А если внесет серьезные изменения в сюжет классического романа, то получит обвинения в посягательстве на святое.

С чем-то таким столкнулась и Патерсон. В ее «На западном фронте без перемен» отсутствует многое из того, что есть в первоисточнике – характеры школьных друзей главного героя Пауля Боймера, сцены мирной жизни, когда Пауль отправляется в отпуск домой.

Патерсон и режиссер сосредоточились на максимально натуралистичном показе ужасов войны, практически весь фильм – это 2,5-часовая батальная сцена, наполненная грязью, кровью, разорванной человеческой плотью и экзистенциальным ужасом.

Бергер говорит, что радикально меняя сюжет Ремарка, они пытались подчеркнуть ужас войны и намеренно обезличивали характеры героев.

В условиях, когда в Европе идут масштабные военные действия, кажется, что такая антивоенная направленность картины делает ее еще более актуальной, заставляя зрителя проецировать происходящее на экране действие на события актуальной жизни.

«Это история о войне, а не о приключениях героя, – рассказывал в одном из интервью Бергер. – Смысл сюжета не в том, что кто-то должен выполнить особую миссию и вернуться на базу к 9 утра. А если он не вернется, то произойдет что-то ужасное. По таким лекалам сделано много военных фильмов. Но наш фильм не об этом. Я бы сказал, что это более немецкий взгляд на войну. Взгляд из страны, которая потерпела поражение. И это то, что цепляет зрителей. В фильме нет никакого пути героя, нет ничего, что заставило бы гордиться его поступками. В этом фильме мы попытались сказать, что каждая смерть — это ужасная смерть, неважно, на чьей стороне. Я прекрасно понимаю, какое ужасное политическое значение придается нашему фильму из-за ситуации на Украине. Но я уверен, что это не единственная причина успеха. Это универсальная история о сущности любой войны, и она находит отклик в сердцах».  

***

Соцсети Лесли Патерсон сейчас выглядят нетипично для спортсменов. Теперь на фотографиях она чаще позирует в вечерних платьях, чем в спортивных костюмах. Хотя и не думает о завершении карьеры – в октябре 2022 года поучаствовала в очередном чемпионате мира XTERRA в Италии и заняла четвертое место в 42 года. Но очевидно, что кино теперь играет для нее все большую роль. Главная гонка жизни протяженностью в 16 лет вышла на финишную прямую, и победа уже где-то совсем рядом. И, кажется, она не может проиграть. Ведь Лесли Патерсон – настоящая чемпионка.  

Фото: Gettyimages.ru/Vivien Killilea, Kevin C. Cox

16 комментариев

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Lionel Van Damme
Ответ Ivan Balashov
Дюнкерк в этом плане ещё очень хорош. Только там на общий антивоенный посыл ещё накладываются фирменные нолановские эксперименты с форматом.
Пока еще не посмотрел.. все время не найду. Обязательно)
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тимон
На меня не произвел впечатления, книга гораздо лучше, а здесь все обрывками
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Ivan Balashov
Ответ Lionel Van Damme
Прям топовый имхо. Для меня встал в ряд с Боевым конем. В плане показа тупости и бессмысленности данной действа…
Дюнкерк в этом плане ещё очень хорош. Только там на общий антивоенный посыл ещё накладываются фирменные нолановские эксперименты с форматом.
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Товарищ Наркотик
Книга шикарная, лучшая у Ремарка. Фильм проходной
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Lionel Van Damme
Ответ fall_of_troy
Отличный фильм. Кстати, Stop the war! No war!
Прям топовый имхо. Для меня встал в ряд с Боевым конем. В плане показа тупости и бессмысленности данной действа…
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Иван Рыбаков
Не отходя далеко от темы Оскара, может стоит сделать пост про одного из режиссëров российского короткометражного фильма "Выход"?
Он до этого выступал в хоккее за Оренбург вроде, а значит также может стать первопроходцем в этой области.
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PkA46
Ответ La Crosse Bobcats
я согласен, что фильм совсем не по книге и по-моему он далеко не шедевр на кучу Оскаров (хотя симптоматично, что эти Оскары ему пророчат - показатель той ямы в которой находится современный кинематограф), но на мой взгляд посмотреть его вполне можно, на один раз так точно.
на мой взгляд одна из немногих картин, которые стоит посмотреть. Так же жду Опенгеймера, ну и Навального гляну...
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Рокко Сиффредди
по-моему, шляпа полная.
предыдущие экранизации лучше и ближе к произведению.
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Ivan Balashov
Именно такое отношение к войне - как к кровавой и бессмысленной мерзости, от которой нужно держаться как можно дальше - и нужно воспитывать в людях.

А не романтизировать её всякими ура-патриотическими мифами.
+7
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T.RUS12
фильм тяжелый, но то что он претендент на награду - это деградация мирового кинематографа в целом.
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PkA46
Фильм шикарный! Показывает на сколько происходит разрыв шаблона. От бравых речей пропо***донов и условиями существования на фронте. На участке в 200-300 метров бои шли целые месяца...
+4
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Ivan Balashov
Ответ fall_of_troy
Отличный фильм. Кстати, Stop the war! No war!
Аминь. Очень нужный и важный фильм для нашего времени.
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SergioKov
когда она только все успевает и в фонтане купаться и на дискотеке драться
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fall_of_troy
Отличный фильм.

Кстати, Stop the war! No war!
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La Crosse Bobcats
Ответ hett
фильм вообще отстойный, создатели данного бреда походу даже книгу не читали🤦‍♂️
я согласен, что фильм совсем не по книге и по-моему он далеко не шедевр на кучу Оскаров (хотя симптоматично, что эти Оскары ему пророчат - показатель той ямы в которой находится современный кинематограф), но на мой взгляд посмотреть его вполне можно, на один раз так точно.
0
0
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hett
фильм вообще отстойный, создатели данного бреда походу даже книгу не читали🤦‍♂️
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