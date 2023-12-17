Завирусился щиток игрока «Брайтона». Какой же он маленький!

Парень из большой династии.

18-летний опорник Джек Хиншелвуд в составе «Брайтона» проиграл «Арсеналу», но все равно стал героем соцсетей – все обратили внимание на размер его щитков.

Их назвали самыми маленькими за всю историю футбола.

Зачем вообще использовать маленькие щитки?

Конечно, привычные примеры маленьких щитков все-таки намного больше, чем амуниция Хиншелвуда. Но все же проследим логику – зачем отказываться от стандартных? В основном говорят, что с маленькими щитками удобнее идти в дриблинг и ускоряться. К тому же нужно меньше ленты, чтобы их зафиксировать, ногам свободнее.

Джек Грилиш шутил, что маленькие щитки вдобавок подчеркивают внешние преимущества: «Мне нравятся маленькие щитки, так лучше видно мои мышцы. Это шутка. На самом деле большие щитки постоянно слетают, как бы я их не крепил».

Короткие гетры и маленькие щитки плотно вошли в жизнь Грилиша еще в Чемпионшипе. Администратор «Астон Виллы» принес ему форму, но гетры серьезно сели после стирки. Грилиш прикрепил небольшие щитки, отлично сыграл – и с тех пор не изменят стилю.

Лоренцо Инсинье согласен: «Ношу маленькие щитки. Мне так нравится, так удобнее».

Пауло Дибала полюбил маленькие щитки еще в «Палермо»: «У меня своя техника удара. Когда я бью со всей силы, щитки уходят куда-то вбок. Ужасно неудобно – я ношу маленькие щитки еще с юношества, хоть мои одноклубники постоянно прикалывались надо мной».

Вероятно, Джек Хиншелвуд хотел бы играть вообще без щитков, но правила это запрещают . В техническом регламенте IFAB сказано, что все футболисты должны играть со щитками. Обычно амуницию игроков перед матчем проверяет главный арбитр вместе с помощниками. Запасных осматривает резервный судья.

А может Джек просто закрывает так какую-то конкретную болевую точку на ноге – вдруг?

Джек Хиншелвуд – кто это вообще? У него шикарная наследственность

Джеку всего 18, он воспитанник «Брайтона», дебютировал за основу в мае 2023-го, когда выскочил на замену в матче АПЛ с «Астон Виллой». С тех пор провел 10 игр, в этом сезоне даже забил «Брентфорду».

Это уже четвертый из семьи Хиншелвудов, сыгравший в высшем английском дивизионе .

Все началось с Уолтера, прадеда Джека, который умер в 2018-м в 89 лет. Он был правым вингером «Фулхэма», «Челси», «Рединга» и других клубов чемпионата Англии/Чемпионшипа с 1947-го по 1962-й.

Дед Джека, Пол, провел 463 матча в элитном английском дивизионе с 1973-го по 1988-й – это бывший защитник «Кристал Пэлас», «Оксфорда», «Миллуолла» и «Колчестера».

Мартин Хиншелвуд, брат Пола и двоюродный дядя Джека, тоже играл в высшем дивизионе за «Кристалл Пэлас», принципиальных соперников «Брайтона» – 69 матчей в полузащите за пять лет, травмы сильно сократили его карьеру.

Отец Джека, Адам, выступал в более скромных английских дивизионах, и просто рад, что сын уже засветился в элите: «Он намного лучше меня. Я только мечтал играть в Премьер-лиге. Он уже немного попробовал это. Я не смотрю на его карьеру с завистью, просто очень рад, что у него есть такая возможность, и Джек в правильном клубе для развития карьеры».

Фото: Gettyimages.ru/Steve Bardens