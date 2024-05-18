24 легендарных матча «Ливерпуля» Юргена Клоппа

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Юрген Клопп прощается с «Ливерпулем». И в последние недели немецкий тренер рефлексировал насчет почти девяти лет в клубе:

«Просто введите в поиске «празднования Ливерпуля» или «великие моменты», «большие игры». Это именно то, что хочется чувствовать. То, чего никогда не будет много. До самой смерти я буду время от времени пересматривать эти видео, потому что мы создали достаточно такого».

Запоминающихся, легендарных и великих матчей у «Ливерпуля» Клоппа действительно набралось много. Мы выбрали 24 самых значимых.

24. «Ливерпуль» – «Вест Бромвич», 2:2 в декабре 2015-го

Почему важен: сомневающиеся начали превращение в верящих

Когда Клопп пришел, он обозначил главной целью превращение команды и болельщиков из вечно сомневающихся в тех, кто верит, что все возможно. Для этого нужно было пройти через непростые матчи. После поражения от «Кристал Пэлас», когда фанаты ушли со стадиона уже на 82-й минуте, Юрген сказал: «Мне никогда не было так одиноко».

Когда через месяц «Ливерпуль» проигрывал на «Энфилде» «Вест Бромвичу», никто не ушел со стадиона. И все дождались гола Дивока Ориги на 96-й минуте. После финального свистка Клопп повел команду благодарить болельщиков.

Соперники тогда посмеялись, что топ-клуб празднует ничью против «Вест Брома». Но именно эта игра заложила основу многих будущих камбэков «Ливерпуля».

23. «Норвич» – «Ливерпуль», 4:5 в январе 2016-го

Почему важен: чистое веселье первых сезонов Клоппа

Еще один матч из первого сезона Клоппа. Проигрывать 1:3, чтобы повести 4:3 на 75-й минуте и пропустить снова на 92-й. И все это ради самого легендарного гола Адама Лалланы на 95-й минуте. С обороной все было не очень хорошо, зато весело!

Символично, что забил, наверное, главный игрок того «Ливерпуля». Дальше слово Юргену, который прокрутил эту игру в одном из последних интервью:

«Адам Лаллана тут вспоминал, как мы обыграли «Норвич» со счетом 5:4, когда я только приехал сюда. Мы очень быстро создали эту связь: все понимали, что мы делаем это друг для друга.

После победного гола Адам оказался у меня на руках. Он побежал в сторону скамейки, где не только я, но вся команда. Это был знак, хороший знак, что с атмосферой все как надо».

Во время того празднования Клоппу даже сломали очки. Но оно того стоило!

22. «Ливерпуль» – «Спартак», 7:0 в декабре 2017-го

Почему важен: крупная победа в нужный момент

В 2017 году «Ливерпуль» уже с Салахом вернулся в Лигу чемпионов. Сейчас кажется почти невероятным, но команда Клоппа к последнему туру обыграла только «Марибор» с общим счетом 10:0 за два матча. А вот против «Спартака» и дважды «Севильи» скатали ничьи.

Перед последним туром казалось, что «Спартак» Карреры способен даже навязать борьбу на «Энфилде». Но Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино уже к 19-й минуте сделали 3:0 и сняли все вопросы, а дальше пошло издевательство над Селиховым и защитой.

«Ливерпуль» вышел из группы – и в итоге добрался до финала ЛЧ.

21. «Ливерпуль» – «Тоттенхэм», 4:3 в апреле 2023-го

Почему важен: упустили 3:0 на 93-й, чтобы победить 4:3 на 94-й

Переносимся сразу в 2023 год. Предпоследний сезон Клоппа был тяжелым, но даже там нашлось место для веселых матчей. Игра против «Тоттенхэма» как будто перенесла в первые годы работы Клоппа.

К 15-й минуте смяли соперника и повели 3:0, но расслабились и пропустили три. Последний – от Ришарлисона на 93-й. Все для того, чтобы Диогу Жота ровно через минуту занес победный. И превратил проходной матч в победу, достойную этого списка.

20. «Арсенал» – «Ливерпуль», 3:4 в августе 2016-го

Почему важен: было так весело, что Клопп покатал на себе Мане

Матчи «Ливерпуля» Клоппа и «Арсенала» Венгера всегда были драйвовыми. Много голов и закрученные сюжеты. Как, например, выезд в Лондон в первом туре второго сезона Клоппа.

После ничейного первого тайма (1:1 с голом Коутиньо со штрафного) во втором банда Клоппа снесла соперника за 20 минут – забили трижды. Вишенкой стал шедевр от Садьо Мане, который в первой же игре за новую команду разделал защиту «Арсенала», а потом отпраздновал, запрыгнув на Клоппа.

Юрген потом признал, что, наверное, зря допустил такое поведение от Садьо – после празднования команда расслабилась, пропустила дважды и чуть не упустила победу.

19. «Ливерпуль» – «Арсенал», 4:0 в августе 2017-го

Почему важен: явление тройки Мане-Фирмино-Салах

И сразу еще один матч против «Арсенала», на этот раз на старте третьего сезона Клоппа в «Ливерпуле». К Фирмино и Мане тогда только-только добавился Мо Салах, по которому еще были сомнения – в «Челси»-то он не заиграл.

Ровно до этой игры против «канониров» на «Энфилде». Новая атакующая тройка отличилась по разу, но могли забить голов 5-6-7 – настолько за ними не успевали защитники «Арсенала».

Лучший ракурс на гол Салаха, который сделал счет 3:0, из подтрибунки.

18. «Ман Юнайтед» – «Ливерпуль», 2:4 в мае 2021-го

Почему важен: прорыв в Лигу чемпионов с парой защитников Уильямс-Филлипс

Пост-чемпионский сезон оставил «Ливерпуль» без болельщиков и защитников. В Лигу чемпионов пробивались через трудности, травмы и с парой центрдефов Нэт Филлипс – Рис Уильямс. И это не помешало победить на «Олд Траффорд».

Филлипс даже стал одним из героев матча: в начале срезал мяч в свои ворота (записали все равно на Бруну), но потом включил режим Зидана – разобрался в чужой штрафной, забрал мяч и выдал голевой пас на Жоту.

Дальше были дубль Фирмино и дежурный гол Салаха на 90-й минуте. Возможно, эта победа, которая была так важна для попадания в ЛЧ, заняла бы место повыше, если бы не другой момент сезона-2020/21.

17. «Ньюкасл» – «Ливерпуль», 2:3 в мае 2019-го

Почему важен: ключ к победе над «Барселоной»

Игра против «Ньюкасла» расположилось аккуратно между двумя матчами против «Барсы» в полуфинале ЛЧ. И была важна для чемпионской гонки в АПЛ – в случае потери очков «Ливерпуль» упустил бы шансы на титул.

Фирмино уже был травмирован, а ближе к концу повреждение получил и Салах. И это при счете 2:2. Вместо египтянина на поле из глубокого запаса достали Дивока Ориги – и именно он забил победный гол с подачи Джердана Шакири.

Через три дня Ориги сделает дубль в ворота «Барселоны».

16. «Ливерпуль» – «Арсенал», 5:5 (5:4 по пенальти) в октябре 2019-го

Почему важен: ультимативно веселый матч против «Арсенала»

Отношения Клоппа с английскими кубками были сложными – его часто обвиняли в пренебрежении к Кубку Лиги и Кубку Англии. На игру против «Арсенала» в КЛ выпустил очень молодой состав, в котором от основы было всего несколько игроков.

Зато это подарило один из самых зрелищных матчей в истории турнира. Куча ошибок защиты и Куивина Келлехера (у него был второй матч во взрослом футболе) позволила «Арсеналу» забить на «Энфилде» пять, но этого хватило только для ничьей. Потому что на поле был Дивок Ориги, который на 94-й минуте положил через себя и сравнял счет.

А в серии пенальти выиграл «Ливерпуль»: Келлехер отбил удар Мартинелли, а его одноклубники забили пять подряд Эмилиано Мартинесу – тогда не все понимали, что это достижение.

15. «Челси» – «Ман Сити», 2:1 в июне 2020-го

Почему важен: мощнейшая вечеринка после оформления долгожданного чемпионства

То, что «Ливерпуль» станет чемпионом в сезоне-2019/20, было понятно уже в январе – слишком разросся отрыв. Потом нагрянул ковид, пауза, разговоры об отмене сезона, возвращение и все-таки первое за 30 лет чемпионство.

Празднование прошло в режиме Vardy-party. Для команды арендовали особняк, где они смотрели матч «Челси» против «Сити». Лондонский клуб не подвел – Гвардиола проиграл 1:2. А Клопп и игроки «Ливерпуля» мощнейше оторвались.

Юрген плакал во время интервью в прямом эфире, потом танцевал, вокруг «Энфилда» собрались тысячи людей. В тот день на Земле не было людей счастливее, чем болельщики «Ливерпуля». Жаль, что остались без парада.

14. «Ливерпуль» – «Ман Сити», 3:0 в апреле 2018-го

Почему важен: разобрали команду Пепа в Лиге чемпионов

В сезоне-2017/18 мир увидел первый чемпионский «Сити» Гвардиолы – команда всего два раза проиграла в Премьер-лиге. Но в четвертьфинале Лиги чемпионов они попали на «Ливерпуль». И на «Энфилде» в первой игре получили разгром.

К 31-й минуте забили и Салах, и Мане, а Окслейд-Чемберлен бахнул метров с 25. Затем начался главный оборонительный перфоманс в карьере Трента – молодой защитник в двух матчах сдерживал очень опасного Лероя Сане.

«Сити» в итоге забил в начале ответного матча на «Этихаде», но получил 1:2 и там. Это был последний раз, когда Пеп проиграл оба матча в двухматчевом противостоянии в Лиге чемпионов. А «Ливерпуль» добрался до киевского финала ЛЧ.

13. «Ливерпуль» – «Наполи», 1:0 в декабре 2018-го

Почему важен: будущие победы «Ливерпуля» висели на волоске

В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» попал в группу с «ПСЖ», «Наполи» и «Црвеной Звездой». И в последнем туре ситуация была не самая приятная: необходима была только победа над неаполитанской командой, которую тогда тренировал Карло Анчелотти.

Хорошо хоть игра была на «Энфилде». Но даже так получился один из тяжелейших матчей Клоппа: команда идеально прессинговала, создала кучу моментов, но забила только на индивидуальном мастерстве Салаха – он разобрался с Кулибали и закатил с правой.

Главный момент матча – уже в добавленное время. Аркадиуш Милик неожиданно для всех получил мяч прямо перед воротами, но Алиссон каким-то чудом отбил удар. Один из важнейших сэйвов в карьере – без него не было бы победы в Лиге чемпионов.

«Гол Мо Салаха невероятный! А для того, чтобы описать сэйв Алиссона, у меня просто нет слов! Если бы я знал, что Алиссон так хорош, я бы заплатил за него в два раза больше!» – заявил Клопп после игры.

12. «Ливерпуль» – «Челси», 1:0 в феврале 2024-го

Почему важен: последняя великая победа Клоппа и демонстрация наследия

Единственный матч из 2024-го в списке – он состоялся уже после объявления Клоппа об уходе. В финале Кубка Лиги в основе вышли выпускники академии Келлехер, Коннор Брэдли и Харви Эллиотт, а доигрывали уже Джарелл Кванса, Бобби Кларк, Джеймс Макконнелл и Джейден Даннс.

И ливерпульские школьники выглядели здорово. Да, победный гол забил опытнейший Ван Дейк с передачи Цимикаса, но молодые вышли на замену и прессинговали так же, как это делали игроки основы. И это против талантливейшего «Челси».

Клопп был по-настоящему счастлив: «За 20 лет моей тренерской карьеры это особенный трофей. То, что произошло, просто невероятно и безумно. Команда и академия, у которых есть характер. Самое безумное, что мы заслужили победу: нам местами везло, но и сопернику везло. Наши пацаны показали класс – это очень круто!»

Матч выставил на витрину работу тренерского штаба Клоппа, которая до этого была не так видна: Пеп Лейндерс, Витор Матуш и Алекс Инглторп выстроили систему, в которой все молодежные команды «Ливерпуля» играют в том же стиле, что и основа. А самые талантливые ребята с юных лет тренировались под пристальным взором Клоппа.

Юрген уходит, но оставляет после себя наследство, полное таланта.

11. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», 0:2 в июне 2019-го

Почему важен: Клопп принес ЛЧ!

Финал Лиги чемпионов-2019 редко вспоминают с футбольной точки зрения. «Ливерпуль» быстро открыл счет, а в конце Ориги забил второй. Но эта победа все равно в числе знаковых для эпохи Клоппа.

«Финал в Мадриде – один из моих любимых матчей, – признается Юрген. – Облегчение после победы было неимоверным. За год до этого мы проиграли, да и вообще я проиграл несколько финалов за карьеру. Мы приехали и сделали то, что и хотели».

Атмосфера вокруг матча была даже более впечатляющей, чем собственно футбол. Вот десятки тысяч болельщиков поют в центре Мадрида – до мурашек. You’ll Never Walk Alone на стадионе впечатлил даже Моуринью и Венгера . Ревущие после финального свистка Клопп и Хендерсон.

И, конечно, чемпионский парад и Let’s talk about six!

10. «Ньюкасл» – «Ливерпуль», 1:2 в августе 2023-го

Почему важен: вдесятером отыгрались в гостях с 0:1

После тяжелейшего сезона-2022/23 в «Ливерпуль» уже не так верили. Но обновленная команда стартовала очень сильно. В первых турах нахватали удалений, но даже это не мешало побеждать.

«Ньюкасл» обыграли вообще вопреки всем обстоятельствам. Пропустили первыми, играли плохо, получили удаление Ван Дейка. И не расклеились, а наоборот собрались. Игроки пришли в себя, а в конце на замену вышел Дарвин Нуньес – и в нужный момент реализовал два идентичных эпизода.

«Это было даже сложнее, чем камбэк против «Барселоны», – выдохнул Клопп сразу после финального свистка. – Там мы играли хорошо в первой встрече, но проиграли 0:3. Тут было не так: мы плохо начали, пропустили, красная карточка. Но вернули контроль и доставили проблемы «Ньюкаслу».

У меня было больше 1000 матчей в качестве тренера – и я никогда не видел ничего подобного. Это безумие. В перерыве мы обсуждали, что если перевернем матч, то нам будет о чем рассказать внукам. Своих я увижу через 10 дней. И точно расскажу».

9. «Астон Вилла» – «Ливерпуль», 1:2 в ноябре 2019-го

Почему важен: ключевой матч в чемпионской гонке

В сезоне-2019/20 «Ливерпуль» сразу взялся за дело: 9 побед и ничья в первых десяти турах. В одиннадцатом – выезд к «Астон Вилле», прямо перед домашней встречей против «Сити».

Но началось все не так, как хотелось – пропустили быстрый мяч от Трезеге. Потом были несколько отмененных голов из-за микроскопических офсайдов. И вот уже 87-я минута, и дело пахнет потерей очков, после которой «Сити» почувствует запах крови.

Но внезапно Энди Робертсон и Садьо Мане забивают по голу – и приносят победу.

Позже Клопп рассказал, что шотландец и сенегалец в перерыве чуть не подрались. Тот вечер в Бирмингеме считается одним из ключевых в чемпионской гонке. Отрыв не сократился, «Ман Сити» подошел к матчу на «Энфилде» с пониманием, что необходима только победа.

8. «Ливерпуль» – «Ман Сити», 3:1 в ноябре 2019-го

Почему важен: пиковая победа над Гвардиолой, открывшая путь к чемпионству

Следующий матч после победы над «Астон Виллой». И пик противостояния Клоппа и Гвардиолы. «Ливерпуль» снес главного соперника на «Энфилде».

Уже к 13-й минуте забили Фабиньо и Салах, во втором тайме добавил Мане. А «Сити» выглядел непривычно нервозным – Пеп создал один из главных мемов, когда кричал на судью по поводу второго не назначенного пенальти за попадание мяча в руку Трента.

Уверенная победа 3:1 – и отрыв от второго места уже восемь очков. От «Ман Сити» – все девять. Статистика Opta подтверждает: в том сезоне чемпионской гонки фактически не было – ни одна команда в АПЛ не доминировала по сезону так, как этот «Ливерпуль». Интрига умерла уже в начале ноября на «Энфилде».

7. «Вест Бромвич» – «Ливерпуль», 1:2 в мае 2021-го

Почему важен: гол Алиссона!

Иногда для того, чтобы матч стал великим, достаточно одного момента. Особенно когда это победный гол вратаря на последних секундах. Алиссон в нужный момент пришел в штрафную на угловой – и идеально пробил головой.

Хотя в это не верил даже Клопп.

«Если бы кто-то мог записать мои мысли в тот момент. Я 500 раз видел, как вратарь идет в чужую штрафную. И обычно я думаю: «Иди, конечно, но ты все равно не забьешь». И тут он идет, бьет по мячу головой и забивает. Каждый, кто играл в футбол, знает, что это непростой по исполнению удар. Я был скорее в шоке, чем радовался».

Этот гол спас сложнейший сезон – благодаря победе «Ливерпуль» все-таки попал в Лигу чемпионов.

6. «Ливерпуль» – «Ман Юнайтед», 7:0 в марте 2023-го

Почему важен: самое крупное поражение в истории «МЮ»

Сезон-2022/23 получился для «Ливерпуля» очень сложным: Мане ушел, Фирмино сдал, Дарвин никак не мог попасть по воротам, полузащита не справлялась с объемом. И вот в марте получилось так, что «Манчестер Юнайтед» впервые в эпоху Клоппа ехал на «Энфилд» в качестве фаворита.

Но команда Клоппа выдала лучший матч в сезоне: прессинг заработал, как в старые добрые времена, да и везение сказалось – наконец-то мяч полетел в ворота. Победа 7:0 – одно из главных унижений в противостоянии двух самых титулованных клубов Англии.

«Мы знаем, что та победа 7:0 была из ряда вон выходящим результатом. Но тот сезон многие запомнят только по этой победе над «Юнайтед», – говорил потом Клопп.

5. «Ливерпуль» – «Эвертон», 1:0 в декабре 2018-го

Почему важен: возможно, самая приятная победа над «Эвертоном» в истории

Эпоха Клоппа подарила «Ливерпулю» много эпичных побед в дерби. Был тут и гол Мане на последних секундах, и разгром полуторным составом в 2019-м, и победный гол Ван Дейка в дебютном матче, и 1:0 в кубке с шедевром от Кертиса Джонса.

Но та победа в декабре 2018-го стоит особняком и считается самой приятной и эмоциональной. Это был непростой матч против команды Марку Силвы. Моментов было не так много, а гол пришлось ждать до 96-й минуты. Но дальше случилось чудо.

Джордан Пикфорд зачем-то спас уходивший в аут мяч, а тот от перекладины отскочил прямо к Ориги. Бельгийский форвард в важные моменты не промахивается. Клопп был так счастлив, что выбежал на поле, чтобы обняться с Алиссоном.

4. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 0:5 в октябре 2021-го

Почему важен: самая крупная победа на «Олд Траффорд»

Если победа 7:0 считается из ряда вон выходящим результатом, то 5:0 и 4:0 в сезоне-2021/22 – абсолютно закономерные. Очень сильный «Ливерпуль» дважды разобрал более слабую команду.

Разгром мог быть и крупнее: 5:0 оформили уже к 50-й минуте, потом добавилось удаление Поля Погба – и «Ливерпуль» начал просто катать мяч. Были периоды, когда «Юнайтед» оставался без мяча на несколько минут подряд, стоял и не знал, что делать. Настоящее унижение на «Олд Траффорд».

А Салах стал первым со времен Роналдо игроком, сделавшим хет-трик на стадионе «МЮ» за команду гостей. Во втором круге команда Клоппа просто подтвердила класс – забили четыре, не пропустили и оформили 9:0 по итогам сезона над принципиальным соперником.

3. «Ливерпуль» – «Боруссия», 4:3 в апреле 2016-го

Почему важен: первый камбэк Клоппа в европейскую ночь на «Энфилде»

Это была первая настоящая лигочемпионская ночь на «Энфилде» – пусть и в Лиге Европы. Но соперник на тот момент был топ-клубом – и заодно бывшей командой Клоппа. В Ливерпуль приехала «Боруссия» с праймовыми Ройсом, Обамеянгом, Мхитаряном, Хуммельсом и Гюндоганом в запасе.

И начал «Дортмунд» соответствующе: два гола к девятой минуте. Когда Ориги отыграл один мяч на старте второго тайма, немцы ответили голом Ройса – и даже Александр Елагин не верил в то, что «Ливерпуль» отыграется.

А дальше неожиданно у Коутиньо залетел дальний удар, а Мамаду Сако сравнял счет после углового. Этого не хватало – «Боруссия» проходила дальше по выездным голам. До 91-й минуты. Розыгрыш штрафного, подача на дальнюю, а там Ловрен ждет момент, чтобы стать легендой «Энфилда».

«В футболе и в жизни бывают моменты, когда требуется показать характер, – говорил улыбающийся Клопп после матча. – Чтобы обыграть такого соперника в подобном матче, нужно немного удачи. Но вся команда была в игре и заслужила такой результат».

Потом у «Ливерпуля» и Клоппа будет еще много европейских ночей. Но эта осталась одной из самых удивительных.

2. «Ливерпуль» – «Ман Сити», 4:3 в январе 2018-го

Почему важен: первая команда, остановившая набравший ход «Ман Сити»

В сезоне-2017/18 «Манчестер Сити» показал настоящую силу: 20 побед в 22 турах, ни одного поражения. А «Ливерпуль» к тому моменту потерял Коутиньо, шел на третьем месте и не впечатлял стабильностью.

Но на «Энфилде» вышла веселая заруба. В первом тайме на дальний выстрел Окслейда-Чемберлена ответил Лерой Сане. Во второй половине Фирмино-Мане-Салах оформили по голу в течение девяти минут – египтянин вообще положил почти с центра поля. Отдельный легендарный момент: Робертсон с позиции левого защитника поочередно запрессинговал пятерых игроков «Сити» – включая вратаря.

Команда Гвардиолы ответила голами Бернарду и Гюндогана в концовке, но сравнять не получилось.

«Чтобы вытворять такое с «Сити», нужна очень хорошая футбольная команда – слава богу, у меня как раз такая, – радовался Клопп. – И они очень постарались сегодня. Смотреть матч было настоящим удовольствием – это лучшая реклама Премьер-лиги.

За нами следил весь мир. И если кто-то сегодня смотрел футбол впервые, то после такой игры он будет смотреть каждый матч. Я по-настоящему счастлив».

Это была первая серия противостояния великих «Ливерпуля» Клоппа и «Сити» Гвардиолы. И Юрген прав, после нее не подсесть на этот сериал было невозможно.

1. «Ливерпуль» – «Барселона», 4:0 в мае 2019-го

Почему важен: никогда не надо сдаваться

Здесь просто не могло быть другого матча. Ответный полуфинал ЛЧ против «Барсы» оброс легендами прямо по ходу игры. Героями стали все: от травмированного Салаха, пришедшего на стадион в футболке Never Give Up, до болбоя Оукли Каннонье, который быстро подал мяч Тренту для того самого углового.

Вершиной стал самый громкий и эмоциональный You’ll Never Walk Alone в истории «Энфилда». Невероятное единение команды и стадиона.

Мнение разделяет и Клопп:

«Моя любимая игра – против «Барселоны». У нас практически не было шансов, но мы все равно сделали это! Это хороший пример того, что в футболе нет невозможного. Никто не говорит, что это непременно случится, но это возможно. Так что давайте попробуем. Я думаю, этот матч стал вдохновением для всех детей, которые не ушли спать и уже что-то понимали в футболе».

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Юрген, мы будем скучать.

50 вещей, за которые мы полюбили Клоппа в «Ливерпуле»

Юрген Клопп, спасибо за чудо! Колонка Лукомского

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Stephen Pond, Mike Hewitt, Michael Regan, Laurence Griffiths; AP Photo /Darren Staples/CSM via ZUMA Wire