10 комментариев

«Ливерпуль» представил новую выездную форму на новый сезон – выглядит необычно.

Форма вдохновлена развитием технологий в 90-х!

Белая джерси поделена на четверти, половина из которых оформлена геометрическими фигурами в разных оттенках зеленого.

Черный воротник и рукава дополняют комплект. Сзади на футболке по традиции упоминание о 97 жертвах трагедии «Хиллсборо».

Еще представили вратарский комплект (черно-зеленый), тренировочные футболки и олимпийки.

Дизайн вдохновлен формой сезона-1995/96 и «развитием технологий в 90-е». На форме это не особенно отразилось, зато стало лейтмотивом фотосессии: Клопп и футболисты играли в GameBoy, звонили по олдскульным мобильникам, фотографировались на фотоаппараты-мыльницы и гоняли с сумками-бананками.

Зеленая форма – любимица болельщиков «Ливерпуля». Хотя появилась только в 90-е

Новая форма очевидно отсылает к выездному комплекту сезона-1995/96. Там тоже было деление футболок на белые и зеленые четверти. Но тогда зеленый был значительно темнее.

Робби Фаулер в том году стал вторым бомбардиром АПЛ (28 голов, против 31 у Ширера), а в выездном комплекте оформил дубль на «Олд Траффорд». Неудивительно, что Робби привлекли и к промо-кампании новой формы.

Форма сезона-1995/96 не впервые вдохновляет дизайнеров. В сезоне-2017/18 (первом для Салаха в —Ливерпуле») New Balance уже делал футболки, которые явно воспроизводили тот же стиль.

Зеленую форму для «Ливерпуля» впервые сделали только в 1991 году. До этого на выезды выбирали в основном серые, желтые или белые футболки. Adidas опробовал зеленый – такой комплект держался пару сезонов.

На сезон-1992/93 сменился главный спонсор – вместо Candy появился Carlsberg.

В 1992 году клуб праздновал 100-летие. Тогда же на эмблеме появились зеленые детали: в основном это покрывшиеся патиной ворота Билла Шенкли с надписью You’ll Never Walk Alone. Возможно, появление зеленого на форме – часть подготовки к юбилею.

Эксперимент признали успешным, поэтому на следующие два года у «Ливерпуля» появился бело-зелено-черный комплект. Очень в духе adidas 90-х.

После формы-1995/96 одевать «Ливерпуль» стал Reebok. И зеленый исчез с формы полевых до 1999 года. Надо сказать, не самый популярный дизайн, поэтому больше Reebok не использовал зеленый цвет так активно.

Зато в 2006-м «Ливерпуль» вернулся к adidas. И сразу же отличный бело-зеленый комплект. В нем Крэйг Беллами хоронил «Барселону» на «Камп Ноу».

В сезоне-2008/09 были футболки на грани темно-синего и зеленого – давайте тоже запишем в зеленые. Все-таки праймовые Торрес, Джеррард и Хаби Алонсо в ней играли.

New Balance вспомнил о зеленом только в первый сезон Салаха, а вот сменивший их Nike практически каждый год использует разные оттенки зеленого. В первый же год получилась форма с отсылкой к воротам Билла Шенкли.

Дальше зеленый переместился на воротник и рукава кремовой футболки.

А в прошлом сезоне – на третью форму. И это был достаточно темный цвет. Но даже такая форма нравилась фанатам больше, чем «невезучая» белая выездная.

Многие из зеленых выездных форм стали любимыми у болельщиков «Ливерпуля». А как вам новый выездной комплект?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill/Allsport, David Kendall – PA Images/PA Images, Martin Rose/Bongarts, Shaun Botterill/Allsport, Ben Radford /Allsport, Alex Livesey, Laurence Griffiths, Naomi Baker, Mark Thompson; liverpoolfc.com