19 комментариев

Не такой уж добряк.

У Садьо Мане проблемы в «Баварии». Дело даже не в плохой результативности (11 голов в 32 матчах – ожидали большего), а в эмоциях. Сенегальский нападающий орет на тренеров и дерется с одноклубниками. Что?!

После поражения «Баварии» от «Манчестер Сити» Sky Germany выдал инсайд: Садьо Мане и Лерой Сане подрались в раздевалке – сенегалец даже разбил губу партнеру по команде. Футболисты спорили прямо на футбольном поле, а в подтрибунке одноклубникам пришлось растаскивать Мане и Сане.

Клуб отстранил игрока на следующий матч и подтвердил тем самым инцидент – Мане не сыграет с «Хоффенхаймом». Сформулировали так: «Причина – неправомерное поведение после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Кроме того, Мане получит штраф».

Есть версия, что все началось с оскорбления от Сане – говорят, он назвал сенегальца «черным дерьмом», а в ответ получил по лицу.

У Мане не первый скандал в «Баварии». Он уже извинился

Это не начало проблем Садьо в «Баварии».

В конце марта Bild рассказал, что Мане сорвался на Юлиана Нагельсманна. После ответного матча против «ПСЖ» нападающий в раздевалке при остальной команде накричал на главного тренера – был очень недоволен, что мало играет (его выпустили всего на 8 минут).

Все тот же Bild пишет, что такой взрыв Мане испугал Нагельсманна и шокировал футболистов «Баварии». Еще больше удивило, что Садьо тогда никак не наказали: он вышел в старте на следующий матч против «Аугсбурга». В Германии считают, что именно эта ссора стала причиной увольнения Юлиана – руководители мюнхенцев посчитали, что тренер потерял раздевалку.

Садьо уже извинился перед одноклубниками и признал, что был неправ. В четверг и он, и Сане тренировались в общей группе.

И друг друга не избегали.

У Мане богатая история конфликтов. Ради трансфера он саботировал важнейший матч «Зальцбурга» – и выбесил одноклубников

Но когда Садьо Мане, который строил больницы в родной деревне и мыл туалеты в мечети, стал таким токсичным? Возможно, многих удивит, что до «Ливерпуля» у нападающего была так себе репутация – и с партнерами он тоже ссорился.

В 2014-м сенегалец был лидером «Ред Булл Зальцбург», тогда команда пыталась пробиться в ЛЧ через квалификацию. А Мане летом очень хотел переехать в команду посильнее – в АПЛ или «Боруссию» Д. Немецкий клуб сосредоточился на других, а Садьо потребовал трансфер.

Из Австрии в «Саутгемптон» Мане уезжал со скандалом. Вот как ситуацию описывал Ральф Рангник, который тогда курировал команды Red Bull:

«Мы не смогли предотвратить неприятную ситуацию с Садьо Мане. Он не играл, он не пришел на сбор команды за день до выезда на ответный матч против «Мальме» [в квалификации ЛЧ]. Садьо не появлялся даже на тренировках, потому что хотел уйти . Он боялся, что другого предложения не будет. Пришлось играть без него. Еще пара-тройка ключевых игроков была травмирована, поэтому мы проиграли 0:3 и вылетели. Ребята в команде были очень недовольны таким поведением».

Нападающий выбил трансфер в «Саутгемптон». Но болельщики «Зальцбурга» знали всю историю, поэтому освистали Мане во время товарищеского матча между командами в 2015-м.

В «Ливерпуле» тоже хватало ссор. Но все гасил Клопп

У Мане и в «Ливерпуле» случались перепалки с партнерами. Например, в 2019-м Садьо поссорился с Мо Салахом. Во время матча против «Бернли» египтянин не отдал партнеру на пустые ворота – и получил порцию критики. Клопп быстренько заменил Мане, но тот продолжил беситься на скамейке.

А потом и в подтрибунке высказывал все Мохамеду.

Этот момент даже попал на камеры и подарил болельщикам «Ливерпуля» мем с неловкой улыбкой Роберто Фирмино, который шел рядом с партнерами по атаке.

В том же сезоне «Ливерпулю» пришлось непросто во время выезда к «Астон Вилле». Первый тайм проиграли 0:1, поэтому в перерыве в раздевалке было жарко – ссорились Энди Робертсон и как раз Мане.

«Это был первый раз, когда мы с Садьо поругались, – с улыбкой вспоминал Роббо. – Но потом мы оба забили по голу и победили. Так что, наверное, нам нужно практиковать такое почаще, у меня будет больше голов».

Матч против «Астон Виллы» был одним из самых сложных в чемпионском сезоне «Ливерпуля».

К слову, сам Садьо умело поддерживал репутацию хорошего парня. Все тот же сезон-2019/20 начался с матча за Суперкубок УЕФА. Мане сделал дубль, но Клопп его заменил, не дав шанса на хет-трик. Нападающий с очень недовольным видом сидел на скамейке, но после матча все говорили только про футболку, которую Мане тогда же подарил болбою.

Так почему в «Ливерпуле» обходилось без медийных взрывов? Ответ прост – Юрген Клопп. Тренер покорил Садьо во время первого же разговора – он тогда был еще тренером «Боруссии». И именно после той беседы Мане засобирался на выход из «Зальцбурга». Клопп и Садьо очень быстро нашли общий язык.

Юрген умело гасил скандалы с участием Садьо. А ведь Мане и ему устраивал сцены из-за игрового времени. В мае 2021-го тренер оставил нападающего в запасе на игру против «МЮ» – предпочел Диогу Жоту. Сенегалец вышел на поле во втором тайме, а после финального свистка отказался пожать тренеру руку (точно его видел).

«Я спонтанно принял решение в пользу Жоты – очень поздно, – объяснил тренер. – Естественно, Садьо был не очень доволен. Парни привыкли, что я объясняю им решения. Но в этот раз у меня не было времени. Так что все в порядке».

Прошлой весной Мане думал, что в «Ливерпуле» его не ценят – недостаточно эмоционально поздравили с победой на Кубке Африки (переживали за Салаха) и не предложили новый контракт (вели переговоры с Мо). Это уязвило самолюбие Садьо – и спровоцировало уход в «Баварию».

В октябре Клопп признался, что скучает по Садьо. Тогда же в немецкой прессе появился инсайд, что Мане тяжело адаптируется в Мюнхене – и даже подумывает над возвращением в «Ливерпуль».

Кто знает, может летом руководство «Баварии» с удовольствием отправит сенегальца назад к любимому тренеру – после такого инцидента с Сане в такой важный момент сезона.

Фото: globallookpress.com/ Frank Hoermann, Gary Oakley; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Adam Pretty