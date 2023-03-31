8 комментариев

Важнейший отрезок в сезоне.

Пауза на матчи сборных закончилась, наконец-то возвращается клубный футбол. Первое блюдо на выходных – заруба «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на «Этихаде». Для команды Юргена Клоппа с этого выезда начнется непростая серия – 3 топ-матча за 8 дней.

✈️ 01.04 – «Манчестер Сити» (в гостях)

✈️ 04.04 – «Челси» (в гостях)

🏠 09.04 – «Арсенал» (дома)

Казалось бы, календарь не радует, но немецкий тренер нашел в этом плюсы.

«Это как целая неделя Лиги чемпионов! Да, мы уже вылетели из турнира, но так бывает – на жеребьевке ты получаешь еще матч с английской топ-командой посреди недели. Такое уже с нами случалось в прошлые годы. Так что я очень-очень жду!

Мы хотим играть такие матчи. Мы встречаемся с «Сити», «Челси» и «Арсеналом» каждый год, но тут они уложились в одну неделю – это особый случай. Да, это непросто, но такова жизнь».

У Юргена есть поводы для оптимизма. После травм вернулись Дарвин Нуньес и Луис Диас (правда, Тиаго пока недоступен). А Трент, например, потратил международную паузу не на отпуск, а на тренировки на базе – упорно работал над формой и физикой перед важнейшим отрезком сезона.

В то же время у «Сити» матч c «Ливерпулем» скорее всего пропустят Эрлинг Холанд (долечивает травму паха) и Фил Фоден (ему удалили аппендикс).

«Ливерпуль» хорошо играет против топ-6. Но эта неделя может доломать сезон

Да, «Ливерпуль» не особо удачно играет с командами с последнего места в таблице (в этом сезоне 3 матча – 3 поражения), но вот против топов все в порядке.

Если считать только матчи внутри актуальной топ-6 АПЛ (с «Ньюкаслом» и без «Челси»), то «Ливерпуль» лидирует в импровизированной таблице этого междусобойчика.

Даже если добавить в табличку «Челси», то команда Клоппа все равно останется первой. У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Сити» будет по 16 очков, но «красные» будут выше в таблице по разнице забитых-пропущенных.

Это все хорошо, но у «Ливерпуля» есть и проблемы. Против «Сити» и «Челси» играют в гостях. В этом сезоне АПЛ у команды Клоппа всего 3 победы за пределами «Энфилда». С другой стороны, две из них пришлись как раз на матчи против конкурентов по топ-6 («Тоттенхэм» в ноябре обыграли 2:1, «Ньюкасл» в феврале – 2:0).

Эта неделя будет определяющей для сезона «Ливерпуля». Ситуация в борьбе за топ-4 пока не безнадежна, но неудачные результаты скорее всего поставят крест на лигочемпионских надеждах «красных».

«Ньюкас» уже оторвался на 5 очков, «Тоттенхэм» даже по потерянным впереди на 1 очко, а снизу подпирают «Брайтон» и «Брентфорд». И это мы еще оставляем за скобками «Челси», который сейчас на 10 месте, но отстает всего на 4 очка.

Как «Ливерпуль» пройдет эту полосу? Узнаем уже 9 апреля.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster