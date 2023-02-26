9 комментариев

Шанс повернуть карьеру.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» разыграют первый английский трофей в году – Кубок английской лиги. И с огромной вероятностью в воротах команды Эдди Хау выйдет Лорис Кариус.

Немецкий вратарь числится в «Ньюкасле» с осени – его взяли запасным вратарем. Но сейчас обстоятельства сложились так, что антигерою финала ЛЧ-2018 придется тащить в важнейшем для клуба матче за последнее десятилетие.

Почему Кариус в воротах: Поуп дисквалифицирован, его сменщик – заигран за «МЮ»

Ситуация интересная. В начале сезона второй вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка ушел в аренду в «Манчестер Юнайтед», а еще один запасной кипер Карл Дарлоу получил травму. Поэтому в сентябре клуб взял одного из самых известных свободных агентов на рынке – как раз Кариуса. Лорис согласился на короткий полугодовой контракт.

Дубравка в итоге сыграл за «МЮ» 4 матча: по одному в Кубке Англии и Премьер-лиге, еще 2 – как раз в Кубке лиги. По правилам КАЛ, в одном сезоне у игрока есть право сыграть только за одну команду.

Забавно, но Мартин получит медаль только при поражении «Ньюкасла» – победитель Кубка лиги получает 19 медалей для игроков + 11 дополнительных медалей для футболистов и сотрудников. Эдди Хау задействовал 25 игроков, но в случае победы хочет наградить и штаб. Свободных медалей нет.

В январе Дубравка вернулся в «Ньюкасл», Карл Дарлоу восстановился от травмы, а у Кариуса заканчивался контракт. Но в итоге 32-летний Дарлоу уехал в аренду в «Халл Сити». Эдди Хау понравилось отношение Лориса к работе – и немца продлили до лета.

А дальше помог «Ливерпуль». В матче против команды Клоппа глупо удалился основной вратарь Ник Поуп.

Дисквалификация распространяется и на кубковые соревнования, а Дубравка уже заигран. Так что у «Ньюкасла» осталось два доступных вратаря – Кариус и 30-летний Марк Гиллеспи, который не играл за основу с сентября 2020-го.

Кариус не играл 2 года – неудачно съездил в «Бешикташ» и «Унион». Но Эдди Хау в него верит

Лорис Кариус тоже не может похвастаться игровой практикой. Последний раз он выходил на поле в официальном матче ровно два года назад – 28 февраля 2021-го в матче «Униона» и «Хоффенхайма» в Бундеслиге.

Но давайте по порядку посмотрим, что происходило с Кариусом после того самого злополучного финала Лиги чемпионов в Киеве.

Клопп как мог защищал соотечественника: рассказывал про сотрясение, которое выявило медицинское обследование, обещал поддержку. Правда, сам Кариус попросил отдать его в аренду – не хотел сидеть под приобретенным Алиссоном.

Выбрал «Бешикташ», но перезагрузить карьеру там не получилось. С первых же матчей посыпались ошибки, которые тут же облетали соцсети. В клубе Лорисом были не особо довольны. «С самого начала что-то было не в порядке с его реакцией, мотивацией, энтузиазмом. Он не чувствовал себя частью команды», – говорил тренер Сенюл Гюнеш.

Закончилось с турецким клубом все тоже не очень хорошо. Во время пандемии Кариус пожаловался, что ему уже несколько месяцев не платят зарплату. С этой жалобой он обратился в ФИФА, чем вызвал недовольство «Бешикташа». Аренда закончилась не очень красиво.

Следующий сезон Кариус провел в аренде в берлинском «Унионе». Лорис почти не играл – проиграл конкуренцию 32-летнему Андреасу Люте. Статистика выглядит не особо впечатляюще, но 3 из 4 голов Кариус пропустил в Кубке Германии.

В начале 2021-го у Лориса появился шанс после травмы Люте. Кариус отыграл в старте 3 матча, два из которых – на ноль. Пропустил только после автогола от собственного защитника. Вратарь сразу после этого сказал, что готов остаться в «Унионе» надолго.

Но у клуба были другие планы.

В основу вернулся Люте, а Кариус не сыграл ни разу до конца сезона. Понятно, что продлевать аренду и тем более выкупать вратаря клуб не планировал. Кто-то считает, что дело даже не совсем в игровых качествах и самоотдаче на тренировках – просто звездный образ вратаря и его девушки (о ней дальше) не совсем подходил рабочему клубу.

«Оглядываясь назад, я бы не перешел в «Унион», – сказал Кариус. – Мне обещали, что я буду играть, буду основным вратарем. К сожалению, этого не случилось. Мне по-хорошему так и не дали шанса проявить себя».

У «Ливерпуля» не получилось найти Лорису новый клуб, поэтому он остался в команде до лета 2022-го – то есть до конца контракта. Правда, уже в качестве четвертого вратаря.

За несколько месяцев до окончания контракта с «Ливерпулем» немецкий вратарь дал интервью, в котором сказал о целях на ближайшее время: найти команду, которая станет для него «настоящим домом». Предложение пришло только от «Ньюкасла». И, как пишут английские издания, Кариус вполне устраивает Эдди Хау.

Главный успех Кариуса – отношения с Дилеттой Леоттой. Она написала ему трогательное письмо перед финалом

Несмотря на неудачи на футбольном поле, у Кариуса все хорошо в личной жизни. В 2020 году он начал встречаться с секс-символом итальянского спортивного телевидения Дилеттой Леоттой (насладиться ее фотографиями можно здесь).

Лорис регулярно навещает девушку в Италии – сгонял в Милан даже на этой неделе. Но теперь сама Леотта прилетела в Лондон – она будет работать на финале Кубка лиги. А еще Дилетта написала трогательное письмо бойфренду перед важнейшим матчем.

«Дорогой Лорис. Я бы хотела написать это письмо завтра или позже. Уже после того, как ты вернешься на поле после этих двух бесконечных и болезненных лет.

Но сейчас я перестану быть Дилеттой, а стану «Духом прошлого Рождества» – как у Дикенса в его «Рождественской песни». Я хочу, чтобы ты обернулся и оценил, какой путь ты проделал.

Посмотрел на дни, которые провел в погоне за мечтой. Ты держался за нее, любил и верил. И только ради того, чтобы ее жестоко вырвали у тебя из рук. Два года грустных ночей, комков в горле и дурных мыслей, которые не давали тебе играть. Но они не отняли у тебя главную страсть – зеленый газон футбольного поля, о котором мечтают миллионы детей.

Огромное спасибо твоей команде и той силе, которую вы нашли друг в друге. Да, удар был тяжелым, но ты сам учил меня: жизнь на 10% состоит из того, что происходит, и на 90% – из того, как ты реагируешь.

И ты отреагировал, решив строить будущее, работая еще усерднее и с надеждой вернуться в игру. Повторю, я горжусь тобой! С самого момента нашего знакомства меня поразили твоя сила и страсть. Ты рассказал мне о долгом пути, который ты прошел, твоем перерождении, той силе, с которой ты веришь в себя. Поэтому я в тебя и влюбилась!

Иногда надо сделать пару шагов назад, чтобы взять хороший разбег. И я уверена, что твой разбег поможет команде взлететь. Никто другой не заслуживает этого больше тебя. В детстве я очень любила сказки. И теперь жду счастливого финала».

***

Эдди Хау не ответил прямо на вопрос, выпустит ли он в финале Лориса Кариуса. Вместо этого тренер рассуждал о том, какие сказки порой дарит футбол:

«Это большой шанс для Лориса – переписать историю его карьеры. Футбол полон таких историй, когда неприятности случались, но все заканчивалось хорошо... Или нет. Мы не можем предсказать, что произойдет.

Но как только Поуп получил красную, появилось ощущение, что нас ждет еще новая страница или новая глава истории Лориса Кариуса. И никто не знает, как эта глава будет выглядеть. Этой непредсказуемостью и прекрасен футбол!»

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Ian MacNicol / Stringer; REUTERS/SCOTT HEPPELL, LEE SMITH; globallookpress.com/Marvin Ibo Güngör/GES-Sportfoto, Hasan Bratic; instagram.com