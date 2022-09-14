Матип спас «Ливерпуль» на 89-й против «Аякса». Как же мощно выдохнул Клопп!

У Юргена Клоппа была целая неделя, чтобы отойти от кошмарного матча с «Наполи» и подготовить «Ливерпуль» к домашней игре против «Аякса». После травм в старт вернулись Тиаго, Жота и Матип. Правда, даже с ними пришлось непросто – трудовую победу вытащили только в конце.

К 89-й минуте команды подошли со счетом 1:1. Давление «Ливерпуля» материализовалось в 10-й угловой. И подачу Цимикаса замкнул Жоэль Матип – камерунский защитник взлетел и пробил поймавшего кураж Ремко Пасвеера. Игрок «Аякса» выбил мяч уже из створа ворот.

Клопп вместо обычного яркого и эмоционального празднования повернулся к трибуне – и жестом показал облегчение.

Гол Матипа – награда за отличный матч

Матип вообще прекрасно вернулся в состав – особенно на фоне пожарившего в Неаполе Джо Гомеса. Жоэля ни разу не прошли на дриблинге, Матип выиграл 7/8 верховых единоборств, трижды удачно вступил в отбор (и трижды отобрал мяч). Добавим к этому два выноса и 1 перехват – приличные цифры для матча, в котором «Ливерпуль» почти не защищался позиционно.

Клопп всю неделю говорил про то, что команде нужно вернуть крепкую оборону – и Матип помог это сделать. У «Аякса» 1 удар в створ и 0 угловых, хотя признаем, что опасных эпизодов хватало.

Но, что еще важнее, у «Ливерпуля» снова заработали стандарты, которые в прошлом сезоне были источником моментов – и тут тоже Матип внес важный вклад. Дело в том, что Джо Гомес почти не ходит в чужую штрафную, и за верх борются в основном Ван Дейк и Фабиньо. С Матипом угроза «Ливерпуля» в воздухе растет.

Как результат: у Ван Дейка и Матипа 16 касаний в чужой штрафной и 7 ударов (почти треть от общего количества). Центральные защитники «Ливерпуля» точно заслужили этот гол.

Это всего лишь второй гол Матипа в Лиге чемпионов. Первый случился еще в 2013-м – тогда Жоэль играл за «Шальке» с Фарфаном, Дракслером и Хеведесом, а соперником был «Базель», за который в атаке вышел Мо Салах.

Герои «Аякса» – 38-летний вратарь и полузащитник, ставший ложной девяткой

Почему «Ливерпуль» и «Аякс» играли вничью до 89-й минуты? Тут надо отметить двух игроков амстердамского клуба – полузащитника Мохаммеда Кудуса и 38-летнего вратаря Ремко Пасвеера.

Первый под закрытие окна чуть не ушел в «Эвертон» бороться за выживание – Кудус очень просился в Премьер-лигу, но «Аякс» заблокировал любые переговоры по игроку. Ганец остался и ему придумали новую роль. Теперь центральный полузащитник, которого брали на замену Френки Де Йонгу, превратился в ложную девятку – и делает это максимально результативно.

Мохаммед забил уже 5-й гол в сезоне – из них два пришлось на Лигу чемпионов. В этой игре у Кудуса было полтора момента, одним из которых он воспользовался идеально. Через 10 минут после того, как Мо Салах открыл счет с паса Диогу Жоты, у «Аякса» прошел пас за спину Тренту, Матип не успел накрыть Бергхейса, а Бергвейн и Кудус вдвоем разобрали Ван Дейка – Мохаммед пробил в ближнюю девятку.

После этого пришло время Ремко Пасвеера – 38-летнего и уже даже немного седого вратаря «Аякса». Он сделал 7 сэйвов после ударов «Ливерпуля» – больше в этой ЛЧ в одном матче делал только Андре Онана из «Интера» против «Баварии» (вообще 10).

Для возрастного вратаря это лишь 9-я игра в главном еврокубке. До этого Пасвеер (кстати, потомственный вратарь, его отец поиграл за «Твенте») выступал за аутсайдеров Эредивизи и сидел в запасе «ПСВ».

И еще факт: Пасвеер сидел в запасе «Витесса» у Леонида Слуцкого – тот предпочитал еще более возрастного Эдуардо. Но на второй сезон в Голландии российский тренер вернул Ремко в основу, а тот прямо перед увольнением Слуцкого выдал 2 ассиста в 3 матчах (но прервать серию из поражений это не помогло).

Перед прошлым сезоном возрастной кипер оказался в «Аяксе» – как раз подменять дисквалифицированного Андре Онану. В итоге Пасвеер был так хорош, что остался в раме даже после возвращения камерунского кипера. Только в концовке сезона Ремко сломал палец и пустил Онану в ворота. Хотя Эрик Тен Хаг в интервью говорил, что именно Пасвеер – лучший вратарь в Нидерландах.

Против «Ливерпуля» Ремко поймал кураж и тащил. Но даже он не спас после удара Матипа.

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«Мы показали характер сегодня – это самое важное. Но никто не впадает в эйфорию от сегодняшнего результата, это скорее облегчение. Мы показали самим себе и всему миру, что мы отреагировали. На сегодня этого хватит, но это всего лишь первый шаг», – вердикт Юргена Клоппа.

Фото: REUTERS/Ed Sykes, Craig Brough