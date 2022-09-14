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Матип спас «Ливерпуль» на 89-й против «Аякса». Как же мощно выдохнул Клопп!

Ремко Пасвеер Ремко Пасвеер
Аякс Аякс
Жоэль Матип Жоэль Матип
Юрген Клопп Юрген Клопп
Мохаммед Кудус Мохаммед Кудус
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Ливерпуль Ливерпуль
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У Юргена Клоппа была целая неделя, чтобы отойти от кошмарного матча с «Наполи» и подготовить «Ливерпуль» к домашней игре против «Аякса». После травм в старт вернулись Тиаго, Жота и Матип. Правда, даже с ними пришлось непросто – трудовую победу вытащили только в конце.

К 89-й минуте команды подошли со счетом 1:1. Давление «Ливерпуля» материализовалось в 10-й угловой. И подачу Цимикаса замкнул Жоэль Матип – камерунский защитник взлетел и пробил поймавшего кураж Ремко Пасвеера. Игрок «Аякса» выбил мяч уже из створа ворот.

Клопп вместо обычного яркого и эмоционального празднования повернулся к трибуне – и жестом показал облегчение. 

Гол Матипа – награда за отличный матч

Матип вообще прекрасно вернулся в состав – особенно на фоне пожарившего в Неаполе Джо Гомеса. Жоэля ни разу не прошли на дриблинге, Матип выиграл 7/8 верховых единоборств, трижды удачно вступил в отбор (и трижды отобрал мяч). Добавим к этому два выноса и 1 перехват – приличные цифры для матча, в котором «Ливерпуль» почти не защищался позиционно.

Клопп всю неделю говорил про то, что команде нужно вернуть крепкую оборону – и Матип помог это сделать. У «Аякса» 1 удар в створ и 0 угловых, хотя признаем, что опасных эпизодов хватало.

Но, что еще важнее, у «Ливерпуля» снова заработали стандарты, которые в прошлом сезоне были источником моментов – и тут тоже Матип внес важный вклад. Дело в том, что Джо Гомес почти не ходит в чужую штрафную, и за верх борются в основном Ван Дейк и Фабиньо. С Матипом угроза «Ливерпуля» в воздухе растет.

Как результат: у Ван Дейка и Матипа 16 касаний в чужой штрафной и 7 ударов (почти треть от общего количества). Центральные защитники «Ливерпуля» точно заслужили этот гол.

Это всего лишь второй гол Матипа в Лиге чемпионов. Первый случился еще в 2013-м – тогда Жоэль играл за «Шальке» с Фарфаном, Дракслером и Хеведесом, а соперником был «Базель», за который в атаке вышел Мо Салах. 

Герои «Аякса» – 38-летний вратарь и полузащитник, ставший ложной девяткой

Почему «Ливерпуль» и «Аякс» играли вничью до 89-й минуты? Тут надо отметить двух игроков амстердамского клуба – полузащитника Мохаммеда Кудуса и 38-летнего вратаря Ремко Пасвеера.

Первый под закрытие окна чуть не ушел в «Эвертон» бороться за выживание – Кудус очень просился в Премьер-лигу, но «Аякс» заблокировал любые переговоры по игроку. Ганец остался и ему придумали новую роль. Теперь центральный полузащитник, которого брали на замену Френки Де Йонгу, превратился в ложную девятку – и делает это максимально результативно.

Мохаммед забил уже 5-й гол в сезоне – из них два пришлось на Лигу чемпионов. В этой игре у Кудуса было полтора момента, одним из которых он воспользовался идеально. Через 10 минут после того, как Мо Салах открыл счет с паса Диогу Жоты, у «Аякса» прошел пас за спину Тренту, Матип не успел накрыть Бергхейса, а Бергвейн и Кудус вдвоем разобрали Ван Дейка – Мохаммед пробил в ближнюю девятку.

После этого пришло время Ремко Пасвеера – 38-летнего и уже даже немного седого вратаря «Аякса». Он сделал 7 сэйвов после ударов «Ливерпуля» – больше в этой ЛЧ в одном матче делал только Андре Онана из «Интера» против «Баварии» (вообще 10).

Для возрастного вратаря это лишь 9-я игра в главном еврокубке. До этого Пасвеер (кстати, потомственный вратарь, его отец поиграл за «Твенте») выступал за аутсайдеров Эредивизи и сидел в запасе «ПСВ».

И еще факт: Пасвеер сидел в запасе «Витесса» у Леонида Слуцкого – тот предпочитал еще более возрастного Эдуардо. Но на второй сезон в Голландии российский тренер вернул Ремко в основу, а тот прямо перед увольнением Слуцкого выдал 2 ассиста в 3 матчах (но прервать серию из поражений это не помогло).

Перед прошлым сезоном возрастной кипер оказался в «Аяксе» – как раз подменять дисквалифицированного Андре Онану. В итоге Пасвеер был так хорош, что остался в раме даже после возвращения камерунского кипера. Только в концовке сезона Ремко сломал палец и пустил Онану в ворота. Хотя Эрик Тен Хаг в интервью говорил, что именно Пасвеер – лучший вратарь в Нидерландах.

Против «Ливерпуля» Ремко поймал кураж и тащил. Но даже он не спас после удара Матипа.

***

«Мы показали характер сегодня – это самое важное. Но никто не впадает в эйфорию от сегодняшнего результата, это скорее облегчение. Мы показали самим себе и всему миру, что мы отреагировали. На сегодня этого хватит, но это всего лишь первый шаг», – вердикт Юргена Клоппа.

Ливерпуль Англия – Аякс Нидерланды 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
13 сентября, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Салах, 1:1 – 27 Кудус, 2:1 – 89 Матип.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Тиаго Алькантара (Байчетич, 90), Фабиньо, Эллиотт (Фирмино, 66), Салах, Диогу Жота (Нуньес, 66), Диас (Милнер, 90).
АяксПасвеер, Ренсх (Санчес, 68), Басси, Тимбер, Блинд, Альварес, Тайлор (Гриллич, 80), Кудус (Бробби, 86), Тадич, Бергейс, Бергвейн.
Предупреждения:
Альварес (59), Матип (62), Бергейс (90).

Матип – идеальный защитник для «Ливерпуля», мем внутри команды и любимец болельщиков 

Фото: REUTERS/Ed Sykes, Craig Brough

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