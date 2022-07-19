У Бена Дэвиса 0 минут за «Ливерпуль», но клуб заработал на нем в 7 раз больше, чем потратил. Раскрываем фокус

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«Ливерпуль» закончил с летними покупками – и теперь только продает. Уже ушли Ориги, Мане, Минамино и Неко Уильямс, на общую сумму – 76 миллионов евро – клуб отбил трансфер Дарвина Нуньеса. Следующий в очереди на выход – защитник Бен Дэвис.

Дэвис пришел в «Ливерпуль» в январе 2021-го из «Престон Норт Энд» – в тяжелый момент, когда до конца сезона вылетели Ван Дейк, Матип и Гомес. Клуб брал Озана Кабака (аренда) и Дэвиса в качестве страховки, чтобы не остаться совсем без профильных игроков в центре обороны.

Из-за истекающего контракта трансфер был недорогим: 500 тысяч фунтов сразу и еще 1,1 млн в виде бонусов. «Престон» договорился о том, получит 20% с будущей продажи игрока.

А дальше трансферная магия «Ливерпуля»:

• За полгода Дэвис ни разу не сыграл за команду Клоппа – только четырежды попал в заявку на матчи Премьер-лиги. Нет игр – значит и бонусы, привязанные к игровым минутам, платить не нужно. 1,1 млн фунтов превратились в ноль;

• Летом 2021-го Дэвиса отдали в аренду в «Шеффилд Юнайтед» из Чемпионшипа – за это «Ливерпуль» получил 500 тысяч фунтов. Так отбили изначальную стоимость трансфера Бена из «Престона»;

• Этим летом на Дэвиса претендовали несколько клубов Чемпионшипа, но активнее всех оказались «Рейнджерс» – финалист Лиги Европы заплатит за защитника 4 млн фунтов. Вычитаем из этого процент с перепродажи, уходящий «Престону», и видим, что «Ливерпуль» заработал в 7,4 раза больше, чем потратил.

• В расчетах мы учитывали только трансферные сделки, но расскажем и о зарплате. У Дэвиса в «Ливерпуле» была средняя зарплата игрока первой команды – в районе 60 тысяч фунтов в неделю. Столько же зарабатывали Ориги, Минамино и Костас Цимикас. Только большую часть времени – год из полутора – Бен провел в аренде, где получал деньги от «Шеффилд Юнайтед».

Неплохо, правда?

В прошлые годы такие сделки были фишкой спортивного директора Майкла Эдвардса, но этим летом он ушел в отставку – его дело продолжает бывший зам Джулиан Уорд.

Забавно, что трансфер Дэвиса в «Рейнджерс» стал результатом перехода Лисандро Мартинеса из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед». Амстердамский клуб на освободившееся место в центре защиты взял нигерийца Кэлвина Басси из «Рейнджерс» за 23 млн фунтов. А клуб из Глазго нашел замену как раз в «Ливерпуле».

Фото: Gettyimages.ru/Lewis Storey