Клопп уже собирает «Ливерпуль» будущего. Последняя деталь пазла – Беллингем

Целый состав молодых талантов.

Как-то незаметно «Ливерпуль» постарел – в завершившемся сезоне АПЛ средний возраст стартового состава перевалил за 28,5 лет. Только у трех команд («Уотфорд», «Бернли», «Вест Хэм») этот показатель выше. Салаху, Мане, Фирмино, Ван Дейку и Матипу исполнилось 30 лет – для футболиста прайм-возраст, но пора думать о будущем.

Этим летом «красные» подписали трех молодых игроков – Фабиу Карвалью и Кэлвину Рэмзи всего 19 лет, Дарвину Нуньесу уже после трансфера исполнилось 23. Это уже очень похоже на большую перестройку, которую затевает Клопп.

В «Ливерпуле» под основой собралась банда молодых футболистов возрастом около 20 лет – скоро придет их время.

Гомесу, Цимикасу и Диасу больше 25, но это ближайшая замена для Матипа, Робертсона и Мане.

Вы спросите: где Трент?! Спокойно, ему всего 23, он в планах Клоппа на будущее, просто мы воспользовались поводом подсветить молодого игрока, который будет выходить на поле справа в защите, когда ТАА понадобится отдых.

О некоторых расскажем поподробнее.

«Ливерпуль» скупает молодежь. Клопп может даже адаптировать схему под самых талантливых

Кроме рекордного Нуньеса (про него подробно рассказали здесь), летом пришли два очень молодых игрока.

Кэлвин Рэмзи. За молодого шотландца из «Абердина» выложили 4,5 млн фунтов. В прошлом сезоне Кэлвин за 22 матча в чемпионате набрал 5 ассистов и даже забил. Очень неплохо для парня, которому только в конце июля исполнится 19 лет.

Никто не скрывает, что Рэмзи покупают на позицию бэкапа для Трента. Хотя как раз в академии «Ливерпуля» неплохо готовят правых защитников. Прошлая подмена Трента – Неко Уильямс – в закончившемся сезоне отлично съездил в аренду в «Фулхэм», а теперь не исключен и полноценный трансфер за 15 млн фунтов.

Фабиу Карвалью. «Ливерпуль» заплатил за лучшего молодого игрока чемпионшипа 5 млн фунтов. В прошлом сезоне у Карвалью 10+8. Статистика Фабиу впечатляет и в отрыве от голов и ассистов: среди атакующих полузащитников он самый бьющий, второй по касаниям в штрафной и отборам на половине соперника. Перспективно!

Карвалью обычно играет на позиции десятки в схеме 4-2-3-1 или одного из двух креативных полузащитников в 4-3-3. По стилю игры он немного напоминает Филиппе Коутиньо, только без страсти к дальним ударам и поактивнее в прессинге. Звучит как идеальный игрок для Клоппа в центр поля. Здесь с ним можно познакомиться ближе.

Харви Эллиотт. Самый молодой игрок в истории АПЛ пришел пару лет назад из того же «Фулхэма». В начале прошлого сезона Клопп встроил его в полузащиту – и вместе с Трентом и Салахом Харви разрывал правый фланг. Если бы не серьезная травма в матче с «Лидсом», Эллиот мог стать главным открытием сезона в Премьер-лиги.

Есть мнение, что в этом сезоне Клопп может опробовать схему 4-2-3-1, в которой Карвалью сыграет десятку, а Эллиот вернется на родной правый фланг атаки. «Ливерпуль» каждое лето придумывает новый способ удивить – такой вариант уже был пару лет назад, когда справа появлялся Шакири.

Ибраима Конате. За защитника «РБ Лейпциг» прошлым летом выложили 40 млн. Весной француз уже начал вытеснять из основы Жоэля Матипа. Именно Конате сыграл в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов. Удивительный факт: поражение от «Реала» стала для Конате первым в Англии.

Поначалу не обходилось без ошибок, но сходство с Ван Дейком в манере игры видно. Конате тоже мощный (просто огромный), быстрый, с хорошим первым пасом. Сам Вирджил расхваливает партнера по обороне после почти каждого матча.

Кейд Гордон. Правый вингер пришел из «Дерби Каунти» в прошлом году. И сразу же на предсезонке впечатлил и Клоппа, и его помощников – тогда парню было всего 16 лет.

«Я пришел на тренировку команды-U23, и увидел там парня, который просто взрывался, когда получал мяч, – рассказывает Пеп Лейндерс из тренерского штаба. – Он просто обходил оппонентов как стоячих. Я сразу позвонил Клоппу и сказал, что у нас есть новый игрок. И мы взяли его на предсезонку с основой».

Парню дали шанс показать себя во взрослом футболе: в первой же игре он забил «Шрусбери» в Кубке Англии, а потом вышел в старте в полуфинале Кубка Лиги против «Арсенала».

В академии вырастили смесь Лалланы и Мане, а из того самого болбоя сделали бомбардира

Академия «Ливерпуля» не остановилась после выпуска Трента и вот кого может поставить в основу.

Кертис Джонс. Один из главных талантов академии «Ливерпуля» последних лет третий сезон пробивается в основу. Когда-то тренеры молодежных команд говорили, что Кертис – смесь Мане и Лалланы. Он может играть и в центре поля, и вингера в нападении.

Пока что Кертису не хватает стабильности – может несколько матчей провести на неплохом уровне, а потом выпасть даже из обоймы. 21-летнему скаузеру уже пора оправдывать авансы – в клубе надеются, что этот сезон станет для полузащитника прорывным.

Куивин Келлехер. Ирландец полноправно стал вторым вратарем «Ливерпуля», что само по себе почетно. И даже выиграл первый полноценный титул – затащил в финале Кубка Лиги против «Челси». Главный вопрос сейчас – сколько Келлехер еще будет довольствоваться ролью запасного?

На случай ухода Куивина у клуба уже есть запасной вариант – 19-летний бразильский вратарь Марсело Питалуга, которого взяли из «Флуминенсе» (с ним там играл брат Алиссона). Этот сезон он проведет в аренде в «Маклсфилде» в нон-лиге.

Тайлер Мортон. Полузащитника подтянули к основе в закончившемся сезоне. 19-летний Мортон уже провел два полных матча в ЛЧ (победы над «Порту» и «Миланом»), выходил против «Тоттенхэма» в старте в АПЛ, активно играл в обоих победных кубках.

«Прогресс Тайлера впечатляет, – говорил Клопп еще в ноябре. – Он пока, скажем так, не очень самоуверенный, старается адаптироваться к футболу основы. Но в матче против «Норвича» он вышел уверенно – и показал нам настоящего Тайлера Мортона».

Подрастают и другие звезды академии:

• Люк Чемберс, Харви Дэвис и Джарелл Кванса в июне выиграли Евро-U-19. Кванса был в основе юношеской сборной, в полуфинале даже забил победный гол;

• Есть еще Оукли Канноньер – тот самый болбой, подавший мяч на угловой Тренту. Сейчас он стал лучшим бомбардиром команды U-18 – наколотил 33 гола в 32 матчах молодежной Премьер-лиги;

• Полузащитника Матеуша Мусиаловского называют «польским Месси», хотя это скорее минус – как правило все ненастоящие Месси не оправдывают ожиданий. На этот сезон игрока уже хотят арендовать несколько клубов из Польши – активнее всего говорят про «Ракув» и «Шленск».

Клопп охотится за Беллингемом. Ради него готовы побить трансферный рекорд

Перестройка в полузащите назрела давно – это самая возрастная линия команды. К тому же все подвержены травмам – и Тиаго, и Хендерсон, и Кейта, и Окслейд-Чемберлен. Неудивительно, что клуб ищет молодых полузащитников.

В июне «Ливерпуль» вступил в борьбу за Тчуамени, в котором видели долгосрочную замену Фабиньо. Клопп лично убеждал игрока выбрать Мерсисайд для продолжения карьеры. Но клуб так же быстро вышел из переговоров, когда пришли «Реал» и «ПСЖ», а стоимость трансфера скакнула до 100 миллионов.

Одна из причин такого решения – следующим летом у «Ливерпуля» запланирован большой трансфер – Джуд Беллингем из «Боруссии». Англичанина готовы были купить даже этим летом, но «Дортмунд» продал Холанда в «Сити» и не хочет расставаться со вторым важным футболистом за окно.

Так что в 2023 году за Беллингемом начнется настоящая охота. Полузащитником очень интересуются «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Цену поднимают контракт до 2025-го и отсутствие в нем отступных. Так что все козыри на руках у «Боруссии», которая уже выставила стартовый ценник в 120 млн евро (100 млн фунтов).

Журналист Джеймс Пирс из The Athletic пишет, что «Ливерпуль» настроен серьезно и готов принять цену. Проблемой могут стать запросы игрока по зарплате. Но Джуд в хороших отношениях с Джорданом Хендерсоном, который взял шефство над парнем в сборной Англии – это может помочь в переговорах. Беллингем тепло относится к «Ливерпулю» и регулярно ставит лайки игрокам «красных».

Ах да, Клопп тоже видит будущее в «Ливерпуле»

Клопп весной переподписал контракт до 2026 года. Даже если Юрген все-таки надумает уйти из «Ливерпуля» в конце соглашения, он делает все, чтобы его преемнику достался молодой и сильный состав – как видите, над этим ведется активная работа.

Фото: globallookpress.com/Michael Erichsen; Gettyimages.ru/Clive Rose, Catherine Ivill, Michael Regan, Shaun Botterill, Lewis Storey