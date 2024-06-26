«Забил из другого часового пояса». 5 лет назад Руни положил один из самых красивых мячей в карьере

Уэйн Руни — один из главных талантов английского футбола. Вторая половина его карьеры получилась не такой яркой, как предвкушали многие болельщики. Однако Руни всегда оставался собой: мог ввалить из любой точки и разбудить всех зрителей.

5 лет назад он забил один из последних и одновременно один из самых красивых мячей в карьере. Быстро сориентировался и в касание пробил со своей половины, попав, кажется, по идеальной траектории.

«Забил из другого часового пояса», — так прокомментировал гол один из болельщиков.