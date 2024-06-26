Давид Де Хеа готов к новому вызову: испанец продолжает тренировки, в ожидании нового клуба

Бывший голкипер «МЮ» Давид Де Хеа остался без клуба с тех пор, как прошлым летом истек срок его контракта с «красными дьяволами». Несмотря на перерыв в профессиональной карьере, Де Хеа регулярно публикует тренировочные видео, которые показывают, что он в отличной форме и готов к потенциальному возвращению на поле.

Одним из основных препятствий в поисках нового клуба для Де Хеа является его требование по заработной плате. В «Манчестер Юнайтед» он зарабатывал примерно 375 000 фунтов в неделю, и эта цифра, как сообщается, отпугнула нескольких потенциальных претендентов.

Среди заинтересованных в голкипере клубов называют «Аль-Наср». Ожидается, что нынешний вратарь саудовцев Давид Оспина уйдет в преддверии следующего сезона.