Джонатана Дэвида предложили «Манчестер Юнайтед». Стоимость игрока - около £30 млн

«Манчестер Юнайтед» входит в число трех клубов Премьер-лиги, которым предложили подписать форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.

По данным talkSPORT, представители 24-летнего игрока с нетерпением ждут переезда футболиста в Англию.

Поскольку нападающий вступает в последний год контракта с французским клубом, Дэвид, как ожидается, обойдется потенциальному покупателю примерно в £30 млн.

Позади у канадца впечатляющий сезон во Франции. На его счету 26 голов во всех соревнованиях,.