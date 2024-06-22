Рэтклифф пригласил голливудского актера на презентацию формы «МЮ»

По данным Daily Mail, сэр Джим Рэтклифф планирует произвести фурор в связи с анонсом формы «Манчестер Юнайтед» на сезон 2024/25.

В отчете утверждается, что Рэтклифф привлек Барри Кеогана для продвижения новой формы в попытке привлечь внимание мировой аудитории.

31-летний Кеоган получил престижную премию BAFTA за роль в фильме «Банши с Инишерина». Он также был одним из главных актеров в «Солтберне» — одном из самых признанных критиками фильмов 2023 года.

В сообщении добавляется, что Кеоган также является троюродным братом бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Фрэнка Стэплтона.

Это не первый раз, когда «Манчестер Юнайтед» привлекает знаменитость в рекламных целях.