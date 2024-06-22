Люк Шоу пропустил очередную тренировку сборной Англии. Он может не сыграть на Евро

Последний раз Люк Шоу выходил на поле 18 февраля – в матче против «Лутона». Затем защитник получил травму, он до сих пор восстанавливается. Все же Гарет Саутгейт включил Люка в состав сборной Англии на Евро. Защитник «Ман Юнайтед» пропустил уже два матча «трех львов» – против Сербии и Дании. К сожалению, велика вероятность того, что он так и не сыграет на турнире.

Как пишет Sky Sports, Шоу пропустил очередную тренировку сборной. По данным издания, защитник не будет готов к матчу против Словении в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Вероятно, он вообще не сыграет на Евро. «Мне трудно представить его, играющим какую-либо роль на этом турнире», – рассказал журналист Sky Sports Роб Дорсетт, наблюдавший за последней тренировкой англичан. Фэй Каррутерс из talkSPORT делится схожей информацией: «Когда я увидела его в подтрибунке после игры со сборной Дании, он все еще хромал. Он выглядел совсем некомфортно. Должно быть, он столкнулся с проблемой, о которой нам не говорят». Остается пожелать Люку здоровья.