Американская певица засветила вратарский комплект «МЮ». Болельщикам он понравился

25-летняя актриса и певица Сабрина Карпентер, которая не так давно давала концерт в Манчестере, похоже, получила в подарок вратарский комплект «Манчестер Юнайтед» с новым спонсором Snapdragon.

Девушка выложила в соцсети фото с коллегой-певицей Griff, а на ней был черный комплект со старым логотипом Adidas и новым спонсором «Юнайтед».

Сайт FootyHeadlines сообщает, что на футболке под воротником будет трехцветный флаг, а также фирменный логотип трилистника, который был изображен на некоторых самых культовых футбольных комплектов.

Этот логотип первоначально использовался на футболках 70-х и 80-х годов, но в ближайшие месяцы Adidas вернет его, так как компания стремится возродить свое наследие.

Вот как отреагировали фанаты «МЮ» в социальных сетях на утечку комплекта формы:

💭До сих пор не могу поверить, что они сделали наш лучший комплект за последние годы и отдали его вратарю.

💭Воу, это должен был быть третий комплект, он великолепен.

💭Они действительно для представления новой футболки выбрали из всех людей Сабрину Карпентер? Выглядит, надо сказать, неплохо.

💭Этот комплект просто огонь.

В сентябре «Юнайтед» объявил о заключении соглашения с американской технологической компанией Qualcomm, согласно которому ее бренд Snapdragon с начала следующего сезона заменит TeamViewer в качестве спонсора.