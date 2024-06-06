🚨 Харри Магуайр пропустит Евро-2024 (The Telegraph) 😰

По данным The Telegraph, Харри Магуайр может быть исключён из заявки сборной Англии на Евро-2024.

Магуайр продолжает восстанавливаться, но его состояние ещё нельзя назвать оптимальным. Защитник «МЮ» даже пропустил тренировку перед товарищеским матчем англичан со сборной Исландии.

Гарет Саутгейт завтра огласит окончательный состав сборной. The Telegraph утверждает, что травма Харри не позволит ему сыграть на Евро. Она оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально.