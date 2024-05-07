«МЮ» показал худший результат за 10 лет: даже Дэвид Мойес набрал больше очков в сезоне 14/15

«Манчестер Юнайтед» ожидает худший результат в АПЛ с момента ухода сэра Алекса Фергюсона.

На сегодняшний день рекорд принадлежит Дэвиду Мойесу, чья команда финишировала седьмой с 64 очками в сезоне 2014/15.

Однако поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 0:4 означает, что «Манчестер Юнайтед» не сможет достичь даже этого результата в этом году. Сейчас у «МЮ» 54 очка, а играть осталось в АПЛ всего 3 матча.

Это оказывает еще большее давление на Эрика тен Хага.