🤩 На трансфер Джейдона Санчо появился фаворит. Но есть еще несколько вариантов - все они здесь

На Джейдона Санчо появился явный фаворит!

Маловероятно, что футболист вернётся в Манчестер, о чём лишний раз говорит реакция Эрика тен Хага на его выступления.

Босс «МЮ» заявил после матча «Боруссия Д» - «ПСЖ»: «Я рад за прекрасную игру Джейдона. Такие матчи повышают его стоимость».

The Telegraph сообщает, что руководство клуба рассчитывает летом продать игрока.

Sky Bet оценил варианты будущей карьеры игрока:

«Боруссия Дортмунд» - 6/4;

«Челси» - 10/1;

«ПСЖ» - 12/1;

Любой клуб Саудовской Профессиональной лиги - 14/1;

«Барселона» - 14/1;

«Арсенал» - 18/1;

«Бавария Мюнхен» - 18/1;

«Тоттенхэм» - 20/1;

«Реал Мадрид» - 25/1;

«Манчестер Юнайтед» - 10/11.

Наиболее вероятен вариант выкупа Санчо «Дортмундом», но лишь при условии, что клубы договорятся о трансфере.