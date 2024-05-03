🤩 На трансфер Джейдона Санчо появился фаворит. Но есть еще несколько вариантов - все они здесь
На Джейдона Санчо появился явный фаворит!
Маловероятно, что футболист вернётся в Манчестер, о чём лишний раз говорит реакция Эрика тен Хага на его выступления.
Босс «МЮ» заявил после матча «Боруссия Д» - «ПСЖ»: «Я рад за прекрасную игру Джейдона. Такие матчи повышают его стоимость».
The Telegraph сообщает, что руководство клуба рассчитывает летом продать игрока.
Sky Bet оценил варианты будущей карьеры игрока:
«Боруссия Дортмунд» - 6/4;
«Челси» - 10/1;
«ПСЖ» - 12/1;
Любой клуб Саудовской Профессиональной лиги - 14/1;
«Барселона» - 14/1;
«Арсенал» - 18/1;
«Бавария Мюнхен» - 18/1;
«Тоттенхэм» - 20/1;
«Реал Мадрид» - 25/1;
«Манчестер Юнайтед» - 10/11.
Наиболее вероятен вариант выкупа Санчо «Дортмундом», но лишь при условии, что клубы договорятся о трансфере.