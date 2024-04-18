😳 «Я хотел бы увидеть его в лучшей команде». Швайнштайгер хочет, чтобы Рэшфорд ушел из «МЮ»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер высказался о ситуации Маркуса Рэшфорда в клубе.

«Я хотел бы увидеть его в лучшей команде. Там, где он получит мяч в нужный момент. Я хотел бы это увидеть.

Этого не было и раньше. Если бы он играл за другую команду, то, возможно, он бы уже немного повысил свой класс.

Маркус всё ещё способен выигрывать матчи, на это происходит недостаточно часто.

Думаю, он должен понять, что может быть примером. Можно по-разному справляться с разочарованием, но кто-то должен поговорить с ним и дать совет. Хотя главное - это его желание», - заявил Швайнштайгер.