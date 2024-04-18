«Я думал, это шутка»: Швайнштайгер рассказал о том, как Моуринью выгнал его из раздевалки «МЮ»

В разговоре с Гари Невиллом для The Overlap Бастиан Швайнштайгер рассказал о конфликте с Жозе Моуринью.

«Это была предсезонка в 2016 году, я играл за сборную Германии, мы далеко продвинулись на Евро, дошли до полуфинала, поэтому я вернулся немного позже в расположение «Манчестер Юнайтед», команда тогда находилась в США на предсезонном туре».

«В мой день рождения, когда приехал в Кэррингтон, Джон Мерто сказал, что мне не разрешили зайти в раздевалку – так распорядился тренер».

«Кто-то мог бы мне объяснить ситуацию, но ладно, я пошел в молодежную раздевалку и тренировался с командой до 16 лет. Жозе Моуринью выгнал меня из раздевалки основной команды, поэтому мне пришлось попросить Мерто принести мне мои бутсы и остальное тренировочное снаряжение».

«Я спросил Мерто, могу ли я поговорить с Моуринью во второй половине дня, я не понимал, что происходит, думал, что это была шутка».

«Затем у меня состоялась встреча с Моуринью. Он объяснил мне, что считает, что я несчастен в «Манчестер Юнайтед», потому что, когда я получил травму, то проходил реабилитацию у немецких врачей, в Германии».

«После этого я как минимум три месяца занимался один с тренером по фитнесу. Моуринью не позволял мне тренироваться с основной командой, думаю, они хотели побыстрее от меня избавиться».

Благодаря упорному труду Швайнштайгеру в конце концов удалось вернуться в основной состав «МЮ» под руководством Моуринью в том сезоне, сыграв три матча.

Весной следующего года немецкий полузащитник ушел в МЛС, где присоединился к «Чикаго Файр», прежде чем завершить карьеру в 2019 году.