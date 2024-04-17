Запрос Тоуни по зарплате впечатляет. В «МЮ» он может стать одним из самых высокооплачиваемых в команде
Форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни этим летом планирует покинуть клуб. Интерес к нему проявляются «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Однако по свежим данным The Sun потенциальных покупателей может отпугнуть предполагаемая зарплата Тоуни, которая, по некоторым данным, составляет около 250 тысяч фунтов в неделю.
Эта цифра, составляющая около 13 млн фунтов стерлингов в год, якобы является причиной того, что «Брентфорд» не может заключить с игроком соглашение о продлении контракта.
Действительно, если Тоуни перейдет в «Юнайтед» с указанной зарплатой, он будет получать на 10 000 фунтов в неделю больше, чем капитан клуба Бруну Фернандеш.
При этом сразу три игрока в «МЮ» зарабатывают больше − Маркус Рэшфорд, Рафаэль Варан и Каземиро.
Во-вторых: The Sun - расходимся 🤦🏻♂️
Не играет и такая зп.
В целом, топ-4 никак не достойны такой зарплаты.