Запрос Тоуни по зарплате впечатляет. В «МЮ» он может стать одним из самых высокооплачиваемых в команде

Форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни этим летом планирует покинуть клуб. Интерес к нему проявляются «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Однако по свежим данным The Sun потенциальных покупателей может отпугнуть предполагаемая зарплата Тоуни, которая, по некоторым данным, составляет около 250 тысяч фунтов в неделю.

Эта цифра, составляющая около 13 млн фунтов стерлингов в год, якобы является причиной того, что «Брентфорд» не может заключить с игроком соглашение о продлении контракта.

Действительно, если Тоуни перейдет в «Юнайтед» с указанной зарплатой, он будет получать на 10 000 фунтов в неделю больше, чем капитан клуба Бруну Фернандеш.

При этом сразу три игрока в «МЮ» зарабатывают больше − Маркус Рэшфорд, Рафаэль Варан и Каземиро.