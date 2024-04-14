Тен Хаг хотел заявить молодого защитника из академии «МЮ». Клуб не смог этого сделать из-за малоизвестного правила

19-летний защитник и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Сонни Алджофри не смог получить вызов мечты в главную команду из-за малоизвестного правила.

В этом сезоне футболист играл за команду «Юнайтед U21» и видел, как его недавний одноклубник Вилли Камбвала дебютировал за основу. Алджофри тоже мог бы присоединиться к нему, но не сделал этого не по своей вине.

Перспективный игрок академии не может выступать за «МЮ», так как находится в совместной регистрации с клубом Национальной лиги «Алтринчем». Это означает, что он может играть за U21, но не имеет права этого делать за первую команду.

Самое странное, что, несмотря на аренду, уроженец Плимута ни разу не играл за команду пятого дивизиона, претендующую на повышение в классе. Для молодого парня это очень обидно, так как он не смог дебютировать у Тен Хага.

Харри Магуайр и Вилли Камбала остаются единственными центральными защитниками, которые здоровы на сто процентов.

По данным The Sun, Алджофри должен был оказаться как минимум на скамейке запасных, а возможно, даже быть в старте во время недавнего матча Кубка Англии с «Ливерпулем».