Хотя мог бы играть за Гану.

18 марта 18-летний полузащитник «МЮ» Кобби Майну впервые получил вызов в основную команду, 23 марта впервые вышел на поле против Бразилии, а 26 марта впервые вышел в старте и сразу же стал игроком матча! Отметим, что изначально Майну был вызван в молодежную сборную Англии.

Ранее стало известно, что «МЮ» начал переговоры о продлении контракта с 18-летним игроком. Майну подписал долгосрочный контракт в феврале 2023 года, но, как отмечается, клуб начал переговоры о новом соглашении, чтобы отразить важность игрока.

Как сообщает Manchester Evening News, по новому контракту зарплата игрока вырастет, но стороны спокойно относятся к ситуации и не спешат ускорять переговоры, поскольку игрок сосредоточен на выступлениях за «Юнайтед» в оставшейся части сезона.