«Это уникальный опыт». Каземиро опроверг слухи об уходе из «МЮ»

В недавнем интервью Каземиро опроверг слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед».

31-летний бразилец провел фантастический дебютный сезон, но сейчас ему трудно показывать стабильную игру. Бразильцу помешали травмы, породив слухи о возможном переезде в Саудовскую Аравию.

Тем не менее, Каземиро настаивает на том, что он «счастлив» в «Манчестер Юнайтед», и не проявляет желания уйти.

«Все потрясающе. С самого первого дня в «МЮ» клуб, игроки и болельщики очень радушно приняли меня. Я получил столько любви – на поле и за его пределами».

«Это уникальный и волшебный опыт, и мне это было нужно. Я счастлив в Манчестере, я доволен всем, что мне предлагают город и клуб. Я рад играть за «МЮ», - заявил футболист клубным СМИ.