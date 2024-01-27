United Tweets
Блог

«Это уникальный опыт». Каземиро опроверг слухи об уходе из «МЮ»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Каземиро Каземиро
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

В недавнем интервью Каземиро опроверг слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед».

31-летний бразилец провел фантастический дебютный сезон, но сейчас ему трудно показывать стабильную игру. Бразильцу помешали травмы, породив слухи о возможном переезде в Саудовскую Аравию.

Тем не менее, Каземиро настаивает на том, что он «счастлив» в «Манчестер Юнайтед», и не проявляет желания уйти.

«Все потрясающе. С самого первого дня в «МЮ» клуб, игроки и болельщики очень радушно приняли меня. Я получил столько любви – на поле и за его пределами».

«Это уникальный и волшебный опыт, и мне это было нужно. Я счастлив в Манчестере, я доволен всем, что мне предлагают город и клуб. Я рад играть за «МЮ», - заявил футболист клубным СМИ.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Казе важен для команды,как игрок , так и в роли наставника для того же Майну
0
0
0
Главное, что хочет играть за МЮ. А Форму наберет свою оптимальную
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий