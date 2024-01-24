Легенда Дун Фанчжуо.

Фаньчжоу стал первым китайцем в истории «Юнайтед». Перейдя в «Юнайтед» в январе 2004 года из «Далянь Шидэ», он тут же был отдан на два года в аренду в бельгийский «Антверпен», где в 70 матчах наколотил 34 года, получил разрешение на работу в Англии и вернулся в Манчестер.

В Англии Дун не заблистал - сыграл за «МЮ» только 3 матча, один из них - в победной лигочемпионской кампании, когда вышел на замену Уэйну Руни в матче группового этапа против «Ромы».

После «Юнайтед» у Фаньчжоу не заладилось ни на родине, ни в Европе, где он попытался заиграть в Португалии, Польше и Армении. Победитель ЛЧ завершил карьеру в 27 лет в армянском клубе «Мика». Была попытка возобновить карьеру на родине, но безуспешно.

В итоге Фанчжуо стал героем реалити-шоу, где сделал пластическую операцию, а во время недавнего визита Роналду в Китае встретился с бывшим одноклубником.