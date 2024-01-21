«МЮ» ждут большие перемены в трансферной политике. В сети всплыло объяснение нового гендира клуба Беррады, почему «Сити» не подписал Магуайра

Омар Беррада покинул свой пост директора по футбольным операциям City Football Group ради должности генерального директора на «Олд Траффорд». Это первое большое изменение, совершенное новым совладельцем «красных дьяволов» сэром Джимом Рэтклиффом, который теперь отвечает за спортивную составляющую клуба.

Теперь фанаты пытаются предугадать, что же изменится в «Юнайтед» после смены руководства, и слова Беррады о Харри Магуайре могут дать представление, как отныне будет действовать клуб на трансферном рынке.

«Манчестер Сити» интересовался английским защитником в 2019 году, но в итоге он стал игроком «МЮ», потому что «горожане» не захотели платить за него 80 миллионов фунтов.

Вместо борьбы за Магуайра «Сити» решил подождать год и подписал Рубена Диаша за 60 миллионов фунтов. Сделку не могли заключить все лето, и он присоединился к команде, когда прошел уже третий тур чемпионата. Под руководством Пепа Гвардиолы португалец стал главной фигурой в обороне и помог команде выиграть требл в прошлом сезоне.

В интервью Manchester Evening News в 2020 году Беррада объяснил, почему «Сити» не торопился подписать другого игрока, а решил дождаться Диаша, и не стал тратить деньги на Магуайра:

«Когда вы в спешке подписываете игрока, когда вы делаете что-то неправильно, это оказывает значительное влияние на команду на многие годы. Нам нужно было организовать все [трансфер Диаша] правильно: по правильной цене, в правильное время, и, что более важно, правильного игрока.

Точно так же в прошлом сезоне мы не торопились с покупкой центрального защитника и не стали подписывать Магуайра из-за его высокой цены. Этим летом у нас было очень четкое представление о том, чего мы хотим, и, к счастью, мы получили игрока, которого хотели, за ту цену, которую мы хотели».