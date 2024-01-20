Харри Магуайр наслаждается отдыхом в Дубае в компании жены и приятелей из АПЛ

Харри Магуайр наслаждается зимними каникулами со своей женой и другими игроками Премьер-лиги.

Защитник «Манчестер Юнайтед» выбыл из игры из-за травмы паха с начала декабря.

Магуайр может вернуться на поле в матче четвертого раунда Кубка Англии против «Ньюпорт Каунти», который состоится 28 января.

Тем временем Харри, а также еще ряд звездных игроков АПЛ, наслаждается зимним солнцем в Дубае. Магуайра сфотографировали на пляже рядом с Люком Шоу, вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом и полузащитником «Астон Виллы» Джоном Макгинном.

Кроме того, 30-летний футболист побывал на концерте Эда Ширана с женой Ферн.

В этом сезоне Магуайр сыграл за «Манчестер Юнайтед» 17 раз, демонстрируя хорошую форму, но его прогрессу помешала травма.