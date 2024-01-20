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Харри Магуайр наслаждается отдыхом в Дубае в компании жены и приятелей из АПЛ

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Харри Магуайр наслаждается зимними каникулами со своей женой и другими игроками Премьер-лиги.

Защитник «Манчестер Юнайтед» выбыл из игры из-за травмы паха с начала декабря.

Магуайр может вернуться на поле в матче четвертого раунда Кубка Англии против «Ньюпорт Каунти», который состоится 28 января.

Тем временем Харри, а также еще ряд звездных игроков АПЛ, наслаждается зимним солнцем в Дубае. Магуайра сфотографировали на пляже рядом с Люком Шоу, вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом и полузащитником «Астон Виллы» Джоном Макгинном.

Кроме того, 30-летний футболист побывал на концерте Эда Ширана с женой Ферн.

В этом сезоне Магуайр сыграл за «Манчестер Юнайтед» 17 раз, демонстрируя хорошую форму, но его прогрессу помешала травма.

5 комментариев
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Эпоха Месси и Роналду закончена….Сейчас отдохнет немного и всем покажет
+4
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+4
Главное, чтобы никого там не отмудохал
+3
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+3
Ответ QWertY
Главное, чтобы никого там не отмудохал
Ему не дают много пить, а то начнется новый цикл:
• Харри расслабился
• заиграл хуже
• превозмог себя и заиграл лучше
• Харри поехал отдыхать…
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а потом шоу выходит на два матча и травмируется с растяжением задней поверхности бедра
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Лучше бы тренировался ;)
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