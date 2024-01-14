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Дуайт Йорк: «Рэшфорд по-прежнему лучший игрок «Манчестер Юнайтед»

Дуайт Йорк Дуайт Йорк
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Несмотря на неудачный сезона, Дуайт Йорк по-прежнему считает Маркуса Рэшфорда лучшим игроком «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что он по-прежнему лучший игрок в «Юнайтед», — сказал он Sky Sports.

«По какой-то причине, будь то личная или какая-то другая, он не играет так, как они хотели, чтобы он играл в «Юнайтед».

«Многие игроки проходят через этот этап, и Рэшфорду в какой-то момент приходится посмотреть на себя и подумать, что ему нужно выступать на более стабильном уровне, особенно после прошлого сезона».

 

2 комментария
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Ну какой-то запредельный субъективизм
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Если брать конкретно этот сезон то даже 40летний Эванс гораздо полезнее Рэша.
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