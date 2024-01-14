Дуайт Йорк: «Рэшфорд по-прежнему лучший игрок «Манчестер Юнайтед»

Несмотря на неудачный сезона, Дуайт Йорк по-прежнему считает Маркуса Рэшфорда лучшим игроком «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что он по-прежнему лучший игрок в «Юнайтед», — сказал он Sky Sports.

«По какой-то причине, будь то личная или какая-то другая, он не играет так, как они хотели, чтобы он играл в «Юнайтед».

«Многие игроки проходят через этот этап, и Рэшфорду в какой-то момент приходится посмотреть на себя и подумать, что ему нужно выступать на более стабильном уровне, особенно после прошлого сезона».