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«Манчестер Юнайтед» определился с первым трансфером в эпоху Рэтклиффа. Но придется подождать до лета

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«Манчестер Юнайтед» определился, какой трансфер хочет организовать первым в эпоху сэра Джима Рэтклиффа на «Олд Траффорд».  «Красные дьяволы» нацелились на правого вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

По информации от авторитетного журналиста Evening Standard Низара Кинеселлы, переход в январе исключен, но манкунианцы намерены побороться за 22-летнего игрока летом.

Несмотря на то, что Олисе подписал четырехлетний контракт в августе 2023 года, в его соглашении с «Пэлас» включен пункт о выкупе, который вступит в силу в конце сезона. Точная стоимость на данный момент неизвестна, но она точно больше £35 миллионов, прописанных в его предыдущем контракте.

Сотрудники Рэтклиффа начали аудит структуры клуба, и цели на ближайшее будущее уже определяются. Так как Санчо летом должен покинуть «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе, а Антони никак не может набрать форму, новое руководство верит, что Олисе сможет оживить атаку команды и придать ей импульс.

В текущем сезоне Майкл провел лишь 9 матчей, так как в начале сезона он восстанавливался от травмы. Однако в этих 9 играх он успел забить 5 голов и оформить 1 ассист.

1 комментарий
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Игрок шикарный, просто пушка. Если не стухнет после перехода, но сходу станет тащером
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