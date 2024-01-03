«Манчестер Юнайтед» определился с первым трансфером в эпоху Рэтклиффа. Но придется подождать до лета

«Манчестер Юнайтед» определился, какой трансфер хочет организовать первым в эпоху сэра Джима Рэтклиффа на «Олд Траффорд». «Красные дьяволы» нацелились на правого вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

По информации от авторитетного журналиста Evening Standard Низара Кинеселлы, переход в январе исключен, но манкунианцы намерены побороться за 22-летнего игрока летом.

Несмотря на то, что Олисе подписал четырехлетний контракт в августе 2023 года, в его соглашении с «Пэлас» включен пункт о выкупе, который вступит в силу в конце сезона. Точная стоимость на данный момент неизвестна, но она точно больше £35 миллионов, прописанных в его предыдущем контракте.

Сотрудники Рэтклиффа начали аудит структуры клуба, и цели на ближайшее будущее уже определяются. Так как Санчо летом должен покинуть «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе, а Антони никак не может набрать форму, новое руководство верит, что Олисе сможет оживить атаку команды и придать ей импульс.

В текущем сезоне Майкл провел лишь 9 матчей, так как в начале сезона он восстанавливался от травмы. Однако в этих 9 играх он успел забить 5 голов и оформить 1 ассист.