Насколько хорош был Амад Диалло за 36-й минут матча против «Ноттингем Форест»?

«Манчестер Юнайтед» завершил 2023 год неудачно, потерпев поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 1:2 в Премьер-лиге.

После плохого первого тайма «красные дьяволы», по крайней мере, показали некоторую борьбу во втором тайме, но все равно потерпели поражение.

Несмотря на это, многие болельщики были впечатлены игрой Амада Диалло, который провел свой первый официальный матч за клуб в этом сезоне.

Он заменил Антони на 54-й минуте встречи и действовал остро. Посмотрите на его статитику:

Точность передач 89%

22 касания

17/19 пасов выполнено

3 подбора мяча

2/2 единоборства выиграно

1 ключевой пас

У Диалло также было несколько выдающихся моментов за 36 минут игры. В какой-то момент его окружили соперники.

Тем не менее, ему удалось сделать хороший пас через них и отправить мяч на Аарона Ван-Биссаку в штрафную.

Позже Амад продемонстрировал мастерство в обороне. Он отыграл мяч на своей половине поля после хорошего прессинга.

Молодой вингер изо всех сил старался вырваться вперед в контратаке, но на полпути на нем цинично сфолили.

Диалло также отметился шикарным пасом на Кристиана Эриксена, который нанес удар мимо цели.