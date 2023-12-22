Экс-игрок «Ливерпуля» посоветовал «МЮ» уволить Тен Хэга, но не ради Грэма Поттера

В недавнем интервью бывшая звезда «Ливерпуля» Стив Макманаман назвал тренера, который должен возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Грэм Поттер в «Манчестер Юнайтед»? Почему бы не выбрать тренера, который только что выиграл где-нибудь чемпионат? Почему бы не выбрать Хаби Алонсо? Он находится на вершине Бундеслиги с «Байером». Зачем выбирать тренера, который не работал восемь месяцев и имел неудачный опыт в «Челси»?».

«Я не говорю, что это провал со стороны Поттера. Я считаю, что «Челси» ужасно поступил с Томасом Тухелем и Поттером, но я был бы очень удивлен, если бы Грэм оказался в шорт-листе «Манчестер Юнайтед». Мы помним, что это одна из самых важных должностей в мировом футболе».

Руководство «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживает Эрика тен Хага, который изо всех сил пытается наладить результативность команды после вылета из Лиги чемпионов.

Однако высказывались предположения, что сэр Джим Рэтклифф, который собирается приобрести 25% акций клуба, заинтересован в замене голландца Поттером.