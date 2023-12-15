🤯 12 матчей = 0 голов. Расмус Хейлунд страдает в АПЛ, но похоже, что мы нашли этому объяснение

Расмус Хейлунд по-прежнему не может открыть счет своим голам в Премьер-лиге, несмотря на то, что позади 12 туров чемпионата.

Однако, не стоит обвинять в этом лишь одного датчанина. Партнеры Расмуса по команде ответственны за безголовую серию ничуть не меньше, чем сам нападающий. Это легко определить по обычной статистике.

Хейлунд получает всего 16,5 передачи за 90 минут матча в АПЛ. Это худший показатель среди игроков основного состава «Юнайтед».

Для сравнения: Антони Марсьяль в среднем получает 29,6 паса за игру - почти в два раза больше, чем Хейлунд. При этом, француз имеет на счету лишь один гол.

Еще один важный показатель - количество ударов. Нападающий в среднем наносит 1,3 удара за игру в АПЛ, 1,8 - в Лиге чемпионов и 2,9 в матчах за сборную Дании.

А почему так?