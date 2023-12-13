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«Боруссия» Дортмунд наконец-то отреагировала на потенциальную сделку по обмену Санчо

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Футбол Футбол

Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что не планирует подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо и отпускать взамен Дониелла Малена.

В беседе с Sky Sports директор клуба Себастьян Кель исключил возможный обмен Санчо. «На данный момент сделка по обмену (с Санчо и Маленом) не обсуждается».

Отвечая на вопрос о том, предпримет ли «Дортмунд» какие-либо шаги этой зимой, Кель добавил: «Нам придется внимательно изучить, какие варианты есть на рынке. Как всегда, мы будем очень интенсивно заниматься этими вопросами».

Мален — игрок, с которым Тен Хаг знаком еще по пребыванию в Нидерландах. Бывший игрок ПСВ забил пять голов и сделал две результативные передачи в 21 матче за Дортмунд в этом сезоне.

Ожидается, что Санчо покинет «Юнайтед» в январе, если будет получено подходящее предложение.

 

1 комментарий
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Ну и отлично. А так бы минус Санчо и плюс левый нидерландец
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