«Боруссия» Дортмунд наконец-то отреагировала на потенциальную сделку по обмену Санчо

Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что не планирует подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо и отпускать взамен Дониелла Малена.

В беседе с Sky Sports директор клуба Себастьян Кель исключил возможный обмен Санчо. «На данный момент сделка по обмену (с Санчо и Маленом) не обсуждается».

Отвечая на вопрос о том, предпримет ли «Дортмунд» какие-либо шаги этой зимой, Кель добавил: «Нам придется внимательно изучить, какие варианты есть на рынке. Как всегда, мы будем очень интенсивно заниматься этими вопросами».

Мален — игрок, с которым Тен Хаг знаком еще по пребыванию в Нидерландах. Бывший игрок ПСВ забил пять голов и сделал две результативные передачи в 21 матче за Дортмунд в этом сезоне.

Ожидается, что Санчо покинет «Юнайтед» в январе, если будет получено подходящее предложение.