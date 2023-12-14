Давид де Хеа снова намекнул на возвращение в футбол на фоне слухов о договоренности с клубом АПЛ

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа покинул «Олд Траффорд» этим летом спустя 12 лет и 545 матчей, на замену испанцу пришел Андре Онана.

С тех пор Давида видели как в Великобритании, так и в Испании, пока он обдумывал свой следующий шаг.

За последние 24 часа в социальной сети игрок разместил фото своих вратарских перчаток и бутс на тренировочном поле, подписав его с фразой «работа, работа, работа», что снова породило слухи относительно того, где он будет играть дальше.

«Ньюкасл» считается наиболее вероятным вариантом для Де Хеа, клуб скорее всего подпишет его в январе, учитывая недавнюю травму, полученную их вратарем Ником Поупом.