United Tweets
Блог

Давид де Хеа снова намекнул на возвращение в футбол на фоне слухов о договоренности с клубом АПЛ

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа покинул «Олд Траффорд» этим летом спустя 12 лет и 545 матчей, на замену испанцу пришел Андре Онана.

С тех пор Давида видели как в Великобритании, так и в Испании, пока он обдумывал свой следующий шаг.

За последние 24 часа в социальной сети игрок разместил фото своих вратарских перчаток и бутс на тренировочном поле, подписав его с фразой «работа, работа, работа», что снова породило слухи относительно того, где он будет играть дальше.

«Ньюкасл» считается наиболее вероятным вариантом для Де Хеа, клуб скорее всего подпишет его в январе, учитывая недавнюю травму, полученную их вратарем Ником Поупом.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Для Ньюкасла просто топовая сделка, при всем уважении к Попу, Де Хеа вратарь более высокого класса, так что отличный буст получится:)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий