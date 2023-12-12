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Скотт Мактоминей - главная ударная сила «МЮ» в этом сезоне: на подвиги шотландца вдохновляет красотка Кэм Ридинг

Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
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Она еще и финансист.

Кэмерон Ридинг - британская модель, директор по управлению активами в компании «Fortress Capital». Этим летом она и полузащитник сборной Шотландии и «Красных Дьяволов» Скотт Мактоминей отметили год отношений.

В мае прошлого года Кэм на церемонии «Игрок огда» стала участницей клубу «без бюстгальтеров».

Девушка Скотта Мактоминея Кэм
Скотт Мактоминей со своей девушкой на церемонии вручения награды «Игрок года» по версии «Манчестер Юнайтед».

10 комментариев
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В таких постах, можно ничего не писать о футболистах и командах (они не имеют ничего общего с фотографиями с сисек). Такие "новости" никто не читает - заходят просто посмотреть.
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Хорошее групповое фото - совет финансовых аналитиков! Или директорат по управлению активами крупного холдинга (м. б. даже BlackRock, Inc.)
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выглядит она постарше его, лет минимум на 5
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маловато фоток, но вроде хороша малышка!
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Каждое утро и вечер кэм
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ВЫДАЮЩИЙСЯ талант эта ваша Кэмерон Ридинг
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Зашёл оценить курочку-гриль с зазывального фото, а нету... Скриншотить пришлось.

Девушка как девушка.
Но следует признать , что фото с одноимённого клуба было бы куда интереснее рассмотреть.
Вообщем, тема одноимённого клуба не раскрыта.
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Дырка
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Ответ ZHEKA ST
В таких постах, можно ничего не писать о футболистах и командах (они не имеют ничего общего с фотографиями с сисек). Такие "новости" никто не читает - заходят просто посмотреть.
помню момент, когда и в порно были не интересны все эти предшествуюшие перепетии и проволоки "героев" "фильмов", и появились клипы. Но нашлись те, кому не были интересны сцены раздвевания, и появились нарезки.
Раньше то помню нытьё скупых ии торопящихся, заплатили 1,40 или 1 руб, уже 15 минута "фильма", а ни одной голой девушки)
Интересно, во, что сейчас превратилась порноиндустрия?
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Ответ ZHEKA ST
В таких постах, можно ничего не писать о футболистах и командах (они не имеют ничего общего с фотографиями с сисек). Такие "новости" никто не читает - заходят просто посмотреть.
Ну еще каменты полистать))
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