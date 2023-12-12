Скотт Мактоминей - главная ударная сила «МЮ» в этом сезоне: на подвиги шотландца вдохновляет красотка Кэм Ридинг

Она еще и финансист.

Кэмерон Ридинг - британская модель, директор по управлению активами в компании «Fortress Capital». Этим летом она и полузащитник сборной Шотландии и «Красных Дьяволов» Скотт Мактоминей отметили год отношений.

В мае прошлого года Кэм на церемонии «Игрок огда» стала участницей клубу «без бюстгальтеров».