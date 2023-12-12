Скотт Мактоминей - главная ударная сила «МЮ» в этом сезоне: на подвиги шотландца вдохновляет красотка Кэм Ридинг
Она еще и финансист.
Кэмерон Ридинг - британская модель, директор по управлению активами в компании «Fortress Capital». Этим летом она и полузащитник сборной Шотландии и «Красных Дьяволов» Скотт Мактоминей отметили год отношений.
В мае прошлого года Кэм на церемонии «Игрок огда» стала участницей клубу «без бюстгальтеров».
Девушка как девушка.
Но следует признать , что фото с одноимённого клуба было бы куда интереснее рассмотреть.
Вообщем, тема одноимённого клуба не раскрыта.
Раньше то помню нытьё скупых ии торопящихся, заплатили 1,40 или 1 руб, уже 15 минута "фильма", а ни одной голой девушки)
Интересно, во, что сейчас превратилась порноиндустрия?