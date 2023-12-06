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🔥 «Я подумал: «Прекрати ныть, закрой рот и работай изо всех сил». Невилл назвал Матича предателем за слова о дисциплине в «МЮ»

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Гари Невилл раскритиковал бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманю Матича за «самое большое предательство в раздевалке».

Ранее серб заявил, что в «МЮ» большие проблемы с дисциплиной, и даже привел в пример двух конкретных игроков.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл недоволен откровенностью Матича.

«Я помню, как однажды опоздал на базу в Каррингтон. Это случилось один раз за 20 лет. Я застрял в ужасной пробке, а раньше никогда не опаздывал. Я звонил, был в бешенстве и абсолютно опустошен.

Это стандарты, которые я сам установил, потому что если бы кто-то еще опоздал, то я бы критиковал этого человека. Опоздание – это самая неуважительная вещь, которую вы можете совершить по отношению к своей команде.

Усердная работа должна быть по умолчанию, но если вас все ждут, то это уже делает вас не самым лучшим человеком.

Многое не так с клубом, и, надеюсь, новые владельцы разберутся с этим. Но то, что мы слышали от Матича об опозданиях меня просто бесит.

Самое большое предательство, с которым вы можете столкнуться в раздевалке, – это когда игроки или их представители жалуются в СМИ, чтобы подорвать репутацию тренеров и партнеров по клубу. Честно говоря, это просто непростительно.

Я подумал: «Прекрати ныть, закрой рот, работай изо всех сил, а на следующий день вернись и сделай это снова» – вот и все».

Я сочувствую тому, как обстоят дела в клубе. Но мне абсолютно все равно, если они делятся подобными историями или постоянно опаздывают», – заявил Невилл.

Матич или Невилл?

2 комментария
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а долгопупс в курсе что матич не в мю?
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