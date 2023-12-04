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Антони рассказал, почему провалил старт сезона «МЮ». Оказывается, все дело в предсезонке

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А мы думали сова.

В беседе с The United Stand Антони рассказал о том, почему ему не удалось показать хорошие результаты в начале сезона-2023/24 за «Ман Юнайтед».

«АПЛ игра требует концентрации на физическом и психологическом уровне. Именно поэтому очень важно провести хорошую предсезонку, в которой у меня не было возможности поучаствовать. Я стараюсь бежать в ногу со временем, чтобы быть на одном уровне с партнерами по команде».

В начале сезона вингер не мог играть, так как его обвинил в нападении на бывшую девушку. Клуб предоставил игроку отпуск.

К чести игрока, со временем бразилец выглядит гораздо острее, чем ранее. Скорее всего, он понемногу стал набирать форму. Тем не менее, результативных действий в этом сезоне у него нет.

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