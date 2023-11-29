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Рио Фердинанд: «Невозможно забить 9 голов в 3 выездных матчах Лиги чемпионов и набрать одно очко»

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Рио Фердинанд Рио Фердинанд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Выступая на канале TNT Sports, Рио Фердинанд сказал: «Манчестер Юнайтед должен посмотреть на себя. Вы не можете выйти в Лигу Чемпионов, забить девять голов в трех выездных матчах и получить одно очко».

«Это показывает, что в клубе отсутствует баланс. Да, они могут забивать голы, но в обороне они допускают ошибки. Сегодня Андре Онана должен поднять руки вверх и сказать: «Я был виноват в паре голов». 

«Красные дьяволы» забили три гола мюнхенской «Баварии», «Копенгагену» и «Галатасараю» на выезде, набрав в этих играх всего одно очко. 

1 комментарий
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С такой игрой на воротах, атака сити не вытащит матч
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