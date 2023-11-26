«Очень немногие игроки могут сделать такое». Рой Кин в восторге от гола Гарначо в ворота «Эвертона»

Рой Кин осыпал комплиментами Алехандро Гарначо и его потрясающий гол в ворота «Эвертона».

19-летний вингер открыл счет за «Юнайтед», забив бисиклетой после точного навеса Диогу Далота с правого фланга.

В перерыве матча Кин неожиданно многословно восхитился ударом аргентинца в эфире Sky Sports:

«Абсолютно потрясающе. Мы были прямо сзади, и у нас был отличный обзор. Это был действительно хороший розыгрыш: отличный пас от Линделефа, хороший удар от Далота, Рэшфорд получил мяч и правильно им распорядился. Очень позитивная игра в первые несколько минут.

Когда мяч попал в штрафную, я подумал: «Это будет гол».

Очень трудно об этом говорить, потому что я никогда в жизни такого не делал. Но как у него все получилось, этот контакт, который он установил с мячом, уровень мастерства. Как только он оторвался от его ноги, это было великолепно, мы были прямо там.

Обычно я критикую вратарей, но на этот раз я не могу придраться [к Пикфорду]. Блестящий гол и блестящий старт «Юнайтед».

После игры Кин адресовал еще один комплимент юному Алехандро:

«С каждым просмотром этот гол становится только лучше. Очень немногие игроки в мире могут сделать такое».