«Были вложены значительные средства». Похоже, Шон Дайч намекнул на проблемы «МЮ» с ФФП

«Эвертон» проведет свой первый матч после снятия 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей.

В соперниках у «ирисок» – «Манчестер Юнайтед», у которого хватает собственных трудностей.

Перед матчем Шон Дайч, главный тренер «Эвертона», кажется, намекнул на проблемы «красных дьяволов» с ФФП:

«Сегодня мы приветствуем Эрика тен Хага, его штаб, игроков и всех, кто связан с «Манчестер Юнайтед». Они приезжают к нам, набрав хорошую форму в Премьер-лиге, и с высококлассной командой, в которую летом были вложены значительные средства, чтобы еще больше повысить качество доступных им вариантов. Но мы готовы к этому вызову.

Мы подходим к матчу, выиграв три из наших последних четырех встреч. Чувствую, что все мы полны решимости сплотиться и показать, что представляет собой «Эвертон» – как команда игроков, болельщиков и как футбольный клуб. Я знаю, что, как всегда, вы [фанаты] будете с нами до конца».

Летом УЕФА оштрафовал «Манчестер Юнайтед» на 300 тысяч евро за нарушение финансового фейр-плей в период с 2019-го по 2022-й годы. «Дьяволы» планомерно пытаются сократить зарплатную ведомость.

Тен Хаг перед встречей с «ирисками» заявил: «Каждый раз, когда вы мне говорите, что нужно подписать какого-то игрока, помните, что есть правила ФФП. Их нельзя нарушать».

По данным Тransfermarkt, в этом сезоне «МЮ» потратил на трансферы 212,30 млн евро. Но к матчу с «Эвертоном» «дьяволы» подходят с переполненным лазаретом: в составе команды Тен Хага сейчас 9 травмированных игроков.

Как думаете, Дайч действительно пытался уколоть «Юнайтед» за работу клуба с финансами?