😱 «Его скорость и физика удивляют». Хенрик Ларссон впечатлен игрой новичка «МЮ» в матче с «Копенгагеном»

Легендарный шведский нападающий Хенрик Ларссон признался, что поражен игровыми качествами Расмуса Хейлунда.

Экс-футболист «Барселоны» наблюдал за игрой датчанина, когда прилетал в Манчестер на матч Лиги чемпионов «МЮ» - «Копенгаген». В датской команде выступает сын Хенрика - Йордан.

«Я наблюдал за ним, когда «Юнайтед» играл против «Копенгагена» на «Олд Траффорд». Мне понравилось то, что я увидел. Это нападающий с впечатляющей скоростью. Он готов выйти сразу на трех-четырех противников.

Еще рано об этом говорить, но Хейлунд выглядит интересно, даже с точки зрения физических данных. Пройдет некоторое время, прежде чем он освоится. Расмус новичок в клубе и привыкает к другим игрокам. Но, надеюсь, для «Юнайтед» он станет хорошим нападающим», - заявил Ларссон.

Напомним, что Хейлунд возглавляет таблицу бомбардиров Лиги чемпионов, имея на счету пять голов за четыре тура.

Хейлунд выступал за «Копенгаген» с 2020 по 2022 год.