«У меня были одни из лучших попоек после поражений». Рой Кин неожиданно встал на защиту Рэшфорда, устроившего вечеринку после проигрыша «Ман Сити»

Старая школа.

Рой Кин неожиданно поддержал Маркуса Рэшфорда и заявил, что нападающий не заслуживает критики, с которой он столкнулся за организацию вечеринки по случаю дня рождения после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити» со счетом 0:3 в прошлом месяце.

Выступая в подкасте Stick to Football, он сказал:

«Я бы не был так суров к нему [Маркусу Рэшфорду], не забывайте, что у него был день рождения. Если ты хочешь выбраться куда-нибудь, постарайся выбрать подходящее место, но он молодой парень и не похож на сильно пьющего.

У меня были одни из лучших попоек после поражений. «Победа или поражение — пей» (hit or loose, hit the booze — известное выражение в англ. языке).

Было ли разумно идти в центр Манчестера после того, как тебя только что обыграли? Нет. Но он человек, и я гарантирую, что он не выпил 10-15 пинт. Если фанаты захотят найти повод для расстройства, они в любом случае его найдут. Я часто выходил в свет, выигрывал или проигрывал, но шел пить.

Иногда лучшее время для выпивки — это когда тебя победили, но, возможно, не в клубе в центре Манчестера. Всегда можно найти какой-нибудь небольшой непримечательный паб».

Довольно удивительно слышать такое от Кина, который не стесняется в выражениях, критикуя игроков «Манчестер Юнайтед» за отсутствие дисциплины или правильного настроя, которые было у него и его товарищей по команде в его времена.

К счастью, этот инцидент давно исчерпал, ведь Рэшфорд извинился перед Эриком тен Хагом за организацию вечеринки, но вот свою результативность Маркус пока так и не вернул.