«Я думал, что все контролирую»: Виктор Линделеф рассказал о своей ошибке в игре с Азербайджаном
Виктор Линделеф взял на себя ответственность за ошибку в недавнем поражении Швеции от Азербайджана со счетом 0:3.
В начале игры нерешительность Линделефа возле своей штрафной площади привела к критической ошибке, позволившей сборной Азербайджана вырваться вперед.
Линделеф признал свою ошибку в матче, признав вину за неудачный момент.
«Мы начали с личной ошибки с моей стороны», — сказал Линделеф через Aftonbladet.
«Я думал, что все контролирую, но он отобрал мяч. Это нехорошо, и это ставит команду в плохую ситуацию».
«Затем они быстро забивают второй гол, и тогда становится сложно вернуться. Даже если у вас есть мотивация, вы можете начать матч плохо».
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