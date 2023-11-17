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«Я думал, что все контролирую»: Виктор Линделеф рассказал о своей ошибке в игре с Азербайджаном

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Виктор Линделеф Виктор Линделеф
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Виктор Линделеф взял на себя ответственность за ошибку в недавнем поражении Швеции от Азербайджана со счетом 0:3.

В начале игры нерешительность Линделефа возле своей штрафной площади привела к критической ошибке, позволившей сборной Азербайджана вырваться вперед.

Линделеф признал свою ошибку в матче, признав вину за неудачный момент.

«Мы начали с личной ошибки с моей стороны», — сказал Линделеф через Aftonbladet.

«Я думал, что все контролирую, но он отобрал мяч. Это нехорошо, и это ставит команду в плохую ситуацию».

«Затем они быстро забивают второй гол, и тогда становится сложно вернуться. Даже если у вас есть мотивация, вы можете начать матч плохо».

 

 

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